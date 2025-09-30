A három magyarból kettő kezd a Galatasaray és a Liverpool összecsapásán

A Bajnokok Ligája főtábláján két csapatban szerepel magyar válogatott futballista, és ez a két együttes kedd este Isztambulban éppen egymás ellen játszik. A Galatasaray–Liverpool BL-mérkőzés előtt nyilvánossá váltak a kezdőcsapatok, így eldőlt, hogy Sallai Roland (Galata), Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik (mindketten Pool) a pályán vagy a kispadon lesznek a nyitó sípszó pillanatában.

A török Sabah nevű újság keddi számában úgy vélték, hogy a magyarok közül csak Szoboszlai kezd, Sallai és Kerkez pedig kispadozik a Galatasaray–Liverpool BL-mérkőzésen (Forrás: Sabah)

Galatasaray–Liverpool: megvannak a BL-mérkőzés kezdőcsapatai

Bő egy órával a találkozó kezdete előtt a két vezetőedző, Okan Buruk és Arne Slot kihirdette azoknak a nevét, akikkel megkezdik a mérkőzést. Előzetesen kérdéses volt, hogy Victor Osimhen pályára léphet-e, magyar szempontból pedig Sallai Roland és Kerkez Milos helye sem tűnt biztosnak. A Sabah nevű török újság például úgy vélte, hogy az idényben eddig minden tétmérkőzésen kezdő Sallai ezúttal a Galata kispadjára szorul, míg a túloldalon Andy Robertson szerepel majd Kerkez helyén, a balhátvéd posztján.

Mint kiderült, Szoboszlai és Kerkez kezd, Sallai a kispadra került. Osimhen kezd a törököknél.

A Galatasaray–Liverpool összecsapás Clément Turpin játékvezető sípjelére magyar idő szerint kedden 21 órakor kezdődik az isztambuli Rams Parkban.