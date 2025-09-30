  • Magyar Nemzet
A három magyarból kettő kezd a Galatasaray és a Liverpool összecsapásán

A labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 2. fordulójának kedd esti játéknapján Galatasaray–Liverpool mérkőzésre is sor kerül. A BL-találkozó előtt kihirdették a kezdőcsapatokat, azaz Okan Buruk vezetőedző Sallai Roland, míg a túloldalon Arne Slot Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik sorsáról is döntött.

2025. 09. 30. 19:54
Sallai Roland kedd estig a Galatasaray összes idei tétmérkőzésén a kezdőcsapat tagja volt (Fotó: NurPhoto via AFP/Ulrik Pedersen)
A Bajnokok Ligája főtábláján két csapatban szerepel magyar válogatott futballista, és ez a két együttes kedd este Isztambulban éppen egymás ellen játszik. A Galatasaray–Liverpool BL-mérkőzés előtt nyilvánossá váltak a kezdőcsapatok, így eldőlt, hogy Sallai Roland (Galata), Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik (mindketten Pool) a pályán vagy a kispadon lesznek a nyitó sípszó pillanatában.

A török Sabah nevű újság keddi számában úgy vélték, hogy a magyarok közül csak Szoboszlai kezd, Sallai és Kerkez pedig kispadozik a Galatasaray–Liverpool BL-mérkőzésen
A török Sabah nevű újság keddi számában úgy vélték, hogy a magyarok közül csak Szoboszlai kezd, Sallai és Kerkez pedig kispadozik a Galatasaray–Liverpool BL-mérkőzésen (Forrás: Sabah)

Galatasaray–Liverpool: megvannak a BL-mérkőzés kezdőcsapatai

Bő egy órával a találkozó kezdete előtt a két vezetőedző, Okan Buruk és Arne Slot kihirdette azoknak a nevét, akikkel megkezdik a mérkőzést. Előzetesen kérdéses volt, hogy Victor Osimhen pályára léphet-e, magyar szempontból pedig Sallai Roland és Kerkez Milos helye sem tűnt biztosnak. A Sabah nevű török újság például úgy vélte, hogy az idényben eddig minden tétmérkőzésen kezdő Sallai ezúttal a Galata kispadjára szorul, míg a túloldalon Andy Robertson szerepel majd Kerkez helyén, a balhátvéd posztján.

Mint kiderült, Szoboszlai és Kerkez kezd, Sallai a kispadra került. Osimhen kezd a törököknél.

 

A Galatasaray–Liverpool összecsapás Clément Turpin játékvezető sípjelére magyar idő szerint kedden 21 órakor kezdődik az isztambuli Rams Parkban.

