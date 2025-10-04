Arne Slot belenyúlt a Liverpool kezdőjébe a vereségek után, Szoboszlait és Kerkezt is érinti

Arne Slot nehéz napokat él meg a Liverpool kispadján. Szoboszlai Dominikék egy hete a bajnokságban először kaptak ki, a mumus Crystal Palace egy utolsó pillanatban szerzett góllal vitte be a kegyelemdöfést, majd hétköznap Sallai Roland csapata, a Galatasaray nyert 1-0-ra a Vörösök ellen a Bajnokok Ligájában. A címvédő Liverpool helyzete a válogatott szünet előtti utolsó meccsen sem egyszerű. A liverpooli együttes a szintén BL-résztvevő Chelsea-hez látogat a bajnokság hetedik fordulójában.

A Liverpool az elmúlt két meccsét elvesztette, egyet a Premier League-ben, egyet a Bajnokok Ligájában (Fotó: Anadolu via AFP/Hakan Akgun)

Így áll fel a Liverpool a Chelsea elleni rangadón

A holland vezetőedző belenyúlt az isztambuli kezdőcsapatba. A kapus Alisson még a Galatasaray elleni BL-meccsen sérült meg, és előreláthatóan hat hetet kell kihagynia, helyette a nyáron érkező grúz, Giorgi Mamardashvili véd. Neki ez lesz az első meccse a PL-ben. A szintén kedden megsérült Hugo Ekitiké a kispadra ült le a Chelsea ellen – Alexander Isak kezd helyette.

Szoboszlai ezúttal is a kezdő tagja, és Florian Wirtz padoztatása nyomán ismét a támadó középpályás poszton játszhat. Kerkez Milos a balhátvéd, míg a másik oldalt Conor Bradley került be Jeremie Frimpong helyett. Az egyiptomi Mohamed Szalah is visszakerült a kezdőbe.

Up the Reds 🔴 #CHELIV — Liverpool FC (@LFC) October 4, 2025

Rengeteg sérült a Chelsea-nél

A túloldalt Enzo Maresca vezetőedzőnek még nehezebb volt a kezdőcsapat összeállítása. A londoniaknak sok a hiányzója. Tosin Adarabioyo, Levi Colwill, Liam Delap, Dario Essugo, Wesley Fofana, Andrey Santos sem bevethető, Trevoh Chalobah eltiltás miatt nem játszhat, de a legnagyobb érvágás Cole Palmer kiesése, aki ágyéksérülés miatt már három mérkőzésről lemaradt. A mai lesz a negyedik.

A Chelsea kezdőcsapata:

A Chelsea–Liverpool Premier League-mérkőzés 18.30-kor kezdődik, Magyarországon a Spíler TV élőben közvetíti.

