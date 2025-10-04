Elkerülné az újabb pofont a Liverpool, amely nagy segítséget kapott a rangadó előtt

Sok sebből vérzik a Liverpool az idény kezdete óta, mégis hozta az eredményeket. Pontvesztés nélkül teljesítette a Premier League jelenlegi kiírásának első öt fordulóját, a ligakupában továbbjutott, és a Bajnokok Ligájában is sikerrel vette az első akadályt, az Atlético Madrid elleni alapszakasz-meccset. A csapat játékát látva azonban sokan fanyalogtak, és a legutóbbi két mérkőzésen már egy kései, szerencsésnek is mondható gól sem húzta ki a Vörösöket a bajból, akik a Crystal Palace-tól 2-1-re (PL), a Galatasaraytól pedig 1-0-ra (BL) kaptak ki.

Cole Palmer nélkül kell helytállnia a Chelsea-nek a Liverpool ellen (Fotó: AFP/OLI SCARFF)

A címvédő a bajnoki veresége ellenére őrzi az első helyét az angol pontvadászatban, igaz, az előnye két pontra olvadt az előző évadban ezüstérmes Arsenallal szemben. De az Ágyúsok szombat délután átugorhatják a Liverpoolt, ha otthon legyőzik a West Ham Unitedet, Arne Slot együttese pedig csak abban az esetben foglalhatja vissza az ideiglenes trónt, ha a Chelsea vendégeként diadalmaskodik ma 18.30-kor.

Ez pedig nem lesz könnyű feladat. A londoniak az elmúlt években többször borsot törtek a Liverpool orra alá. A legutóbbi fővárosi randevú alkalmával 3-1-re nyertek, igaz, ezt az időszakot Szoboszlai Dominikék már nem vették túl komolyan, miután elhódították a bajnoki címet.

A Chelsea-nek sok a hiányzója

Ezúttal nagyobb erőbedobásra lesz szükség tőlük, még akkor is, ha

a Chelsea-nek sok a hiányzója. Tosin Adarabioyo, Levi Colwill, Liam Delap, Dario Essugo, Wesley Fofana, Andrey Santos sem bevethető, Trevoh Chalobah eltiltás miatt nem játszhat, de a legnagyobb érvágás Cole Palmer kiesése, aki ágyéksérülés miatt már három mérkőzésről lemaradt. A mai lesz a negyedik.

A liverpooliak aligha bánják, hogy Palmerrel nem kell szembenézniük, akinek megállítása embert próbáló feladat. A vendégek oldalán egyébként jóval rövidebb a hiányzók listája, de ott is van egy sérüléssel küszködő kulcsember Alisson személyében. A brazil hálóőr a várakozások szerint hat hétig nem áll majd Arne Slot rendelkezésére, Federico Chiesa és Hugo Ekitiké viszont szerepet kaphat a Premier League 7. fordulójának rangadóján.