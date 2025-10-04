  • Magyar Nemzet
  • Elkerülné az újabb pofont a Liverpool, amely nagy segítséget kapott a rangadó előtt
Elkerülné az újabb pofont a Liverpool, amely nagy segítséget kapott a rangadó előtt

Két pofonba szaladt bele egymás után a Liverpool, amelynek szombat este a bajnokságban nyílik lehetősége a javításra. Igaz, ez nem lesz könnyű, mert a Premier League 7. fordulójában a Chelsea otthonába látogatnak Szoboszlai Dominikék, akik a vereségeik ellenére is lenyűgözték a londoniakat irányító Enzo Marescát. Az olasz edző a Liverpoolt tartja a legjobb angol csapatnak.

2025. 10. 04. 6:07
Arne Slot a Chelsea otthonában vezetheti vissza a Liverpoolt a helyes útra Fotó: AFP/PAUL ELLIS
Sok sebből vérzik a Liverpool az idény kezdete óta, mégis hozta az eredményeket. Pontvesztés nélkül teljesítette a Premier League jelenlegi kiírásának első öt fordulóját, a ligakupában továbbjutott, és a Bajnokok Ligájában is sikerrel vette az első akadályt, az Atlético Madrid elleni alapszakasz-meccset. A csapat játékát látva azonban sokan fanyalogtak, és a legutóbbi két mérkőzésen már egy kései, szerencsésnek is mondható gól sem húzta ki a Vörösöket a bajból, akik a Crystal Palace-tól 2-1-re (PL), a Galatasaraytól pedig 1-0-ra (BL) kaptak ki.

Cole Palmer nélkül kell helytállnia a Chelsea-nek a Liverpool ellen
Cole Palmer nélkül kell helytállnia a Chelsea-nek a Liverpool ellen (Fotó: AFP/OLI SCARFF)

A címvédő a bajnoki veresége ellenére őrzi az első helyét az angol pontvadászatban, igaz, az előnye két pontra olvadt az előző évadban ezüstérmes Arsenallal szemben. De az Ágyúsok szombat délután átugorhatják a Liverpoolt, ha otthon legyőzik a West Ham Unitedet, Arne Slot együttese pedig csak abban az esetben foglalhatja vissza az ideiglenes trónt, ha a Chelsea vendégeként diadalmaskodik ma 18.30-kor.

Ez pedig nem lesz könnyű feladat. A londoniak az elmúlt években többször borsot törtek a Liverpool orra alá. A legutóbbi fővárosi randevú alkalmával 3-1-re nyertek, igaz, ezt az időszakot Szoboszlai Dominikék már nem vették túl komolyan, miután elhódították a bajnoki címet.

A Chelsea-nek sok a hiányzója

Ezúttal nagyobb erőbedobásra lesz szükség tőlük, még akkor is, ha 

a Chelsea-nek sok a hiányzója. Tosin Adarabioyo, Levi Colwill, Liam Delap, Dario Essugo, Wesley Fofana, Andrey Santos sem bevethető, Trevoh Chalobah eltiltás miatt nem játszhat, de a legnagyobb érvágás Cole Palmer kiesése, aki ágyéksérülés miatt már három mérkőzésről lemaradt. A mai lesz a negyedik.

A liverpooliak aligha bánják, hogy Palmerrel nem kell szembenézniük, akinek megállítása embert próbáló feladat. A vendégek oldalán egyébként jóval rövidebb a hiányzók listája, de ott is van egy sérüléssel küszködő kulcsember Alisson személyében. A brazil hálóőr a várakozások szerint hat hétig nem áll majd Arne Slot rendelkezésére, Federico Chiesa és Hugo Ekitiké viszont szerepet kaphat a Premier League 7. fordulójának rangadóján.

 

Marescát lenyűgözte a Liverpool

A Vörösök két botlása ellenére Enzo Maresca továbbra is ámulattal tekint a riválisra. Különösen azzal nyűgözte le őt a címvédő, hogy Diogo Jota tragikus halála sem vetette vissza nagyon a csapatot. A Chelsea menedzsere játékosként maga is átélt gyötrelmes pillanatokat. Maresca spanyol csapattársa, Antonio Puerta összeesett a pályán a Sevilla–Getafe bajnokin, megállt a szíve, és három nappal később elhunyt.

– Szerintem a Liverpool a legjobb csapat Angliában jelenleg. Nem hiszem, hogy egyszerűbb lenne most játszani ellenük, azután, hogy botlottak néhányszor – kezdte az olasz edző.

Fantasztikus, mit vittek véghez ebben az idényben, főleg azután, hogy mi történt Jotával. Tudom, milyen érzés ez, én is átéltem húsz éve. Ez a játékosoknak, a klubnak és az edzőnek sem könnyű. Amikor megérkezel az edzőközpontba, mindig azt látod, hogy az a hely üres. Ilyenkor nagyon erősnek kell lenned. Ez az oka annak, hogy szerintem a jónál is jobban teljesítenek, mert közben próbálkoznak megbirkózni ezzel a helyzettel, ami pedig nem könnyű.

A Liverpool mellett a tabellán nyolcadik Chelsea-nek is javítania kellene a mérlegén, a londoniak ugyanis a legutóbbi két bajnokijukat elveszítették, a Manchester United otthonában 2-1-re kaptak ki, majd hazai pályán 3-1-es pofonba szaladt bele a Brighton ellen. Közös még ezekben a találkozókban, hogy a Kékek mindkettőt tíz emberrel fejezték be, sőt, minden tétmérkőzést figyelembe véve a legutóbbi négyből három alkalommal fordult ez elő.

– Meglátásom szerint remekül kezdtük az idényt, az első négy-öt meccsen a teljesítménnyel és az eredménnyel is elégedettek lehettünk. Azok a meccsek pedig, amelyeken pont nélkül maradtunk, nagyon bonyolultak voltak a kiállítások miatt. A piros lapok ellenére sem látom úgy, hogy fegyelmi problémáink lennének, mindig más és más ok állt a kiállítások mögött, és ilyenkor pillanatok alatt kell dönteni – magyarázta Maresca.

Premier League, 7. forduló

péntek:

  • Bournemouth–Fulham 3-1 (0-0)

szombat:

  • Leeds United–Tottenham Hotspur 13.30 (tv: Spíler1)
  • Arsenal–West Ham United 16.00 (tv: Match4)
  • Manchester United–Sunderland 16.00 (tv: Spíler1)
  • Chelsea–Liverpool 18.30 (tv: Spíler1)

vasárnap:

  • Aston Villa–Burnley 15.00 (tv: Spíler1)
  • Everton–Crystal Palace 15.00
  • Newcastle United–Nottingham Forest 15.00 (tv: Match4)
  • Wolverhampton Wanderers–Brighton 15.00
  • Brentford–Manchester City 17.30 (tv: Spíler1)

A májusi mérkőzés összefoglalója:

 

