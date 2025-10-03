Slotnak érzékeny témában tettek fel kérdést, de ő megvédte Szoboszlait

A brazil kapust Giorgi Mamardasvili helyettesítheti: – Tisztában voltunk vele, hogy egy nagyon jó kapust igazoltunk a személyében. Az első meccsen mindig kiderül, sikerült-e a beilleszkedés, a Southampton ellen pedig láthattuk, hogy ez tökéletesen teljesült az esetében, ami nem meglepő, hiszen minőségi kapus. Most azt kell tennie, amit Caoimhín Kelleher már oly sokszor megtett a múltban.

A Chelsea–Liverpool meccsek legszebb góljai:

Arne Slot Szoboszlait érintő döntése a jobbhátvéd pozícióról

Szóba került a jobbhátvéd poszt is, Jeremie Frimpong és Conor Bradley sérülések és egyéb okok miatt nem mindig voltak bevethetőek, így előfordult, hogy Szoboszlai Dominiknak kellett besegítenie – más kérdés, hogy a döntéssel nem mindenki értett egyet.

– Mindketten küzdöttek sérüléssel. Meglepődnék, ha a játékosok azért panaszkodnának, hogy nem játszhatnak, amikor sérültek. Lehetetlen, hogy egy héten belül három meccsen szerepelj, ha előtte három-négy hétig nem voltál bevethető.

Ezért kellett Szoboszlai Dominikot áttennünk erre a posztra, aki nagyon-nagyon jól megoldotta a feladatát, kivéve talán azt a pillanatot, amikor tizenegyest ítéltek ellenünk a Galatasaray javára. De ez csak egyetlen momentum a sok percből, amikor ott szerepelt.

A Liverpool magyar idő szerint szombaton 18.30-tól mérkőzik meg a Chelsea-vel a Stamford Bridge-en, a találkozót a Spíler1 élőben közvetíti.