Nagy kérdés, hogy Szoboszlai vagy Wirtz a csalódottabb – frissültek a piaci értékek

Március óta először növekedett Szoboszlai Dominik piaci értéke, ami immáron hivatalos a Transfermarkt pénteki árkorrekciója után. A futballisták piaci értékbecslésével foglalkozó szakoldal nyolcvanmillió euróról 85 millióra emelte a Liverpool magyar középpályásának piaci értékét. Szoboszlai plusz ötmillióját csalódásként is értékelhetjük azok után, hogy Arne Slot már a százmilliós kategóriába sorolta őt. Florian Wirtz értéke ugyanakkor máris tízmillióval csökkent, Kerkez Milosé stagnál.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 13:00
Március óta először változott Szoboszlai Dominik piaci értéke Fotó: BURAK BASTURK Forrás: Middle East Images
Ahogy azt előre jeleztük, a Transfermarkt pénteken frissítette a Premier League-játékosok piaci értékeit, és Szoboszlai Dominik elméleti ára növekedett. Ugyanakkor a nyolcvanmillióról 85 millió euróra emelésnél a legtöbben nagyobb ugrásra számíthattak, kiindulva abból, hogy a Liverpool 24 éves középpályása milyen nagy fejlődést mutatott március óta, amikor legutóbb emelték az értékét.

Szoboszlai Dominik piaci értéke 85 millió euróra növekedett
Szoboszlai Dominik piaci értéke 85 millió euróra növekedett. Fotó: NurPhoto

Szoboszlai azóta angol bajnok lett a Liverpool alapembereként, a jelenlegi szezonban pedig az előzőhöz képest is látványosan előrelépett. Ma már egyértelműen klubja egyik legfontosabb játékosa, amit jól mutat, hogy a csapatkapitány Virgil van Dijk és a gólkirály Mohamed Szalah mellett egyedül ő töltötte a pályán a csapatból az összes percet eddig a Premier League-ben.

 

Ennyi lenne Szoboszlai reális piaci értéke?

Ebben a szezonban volt már a hónap játékosa a Liverpoolnál, kiérdemelte a hónap gólját is az Arsenal elleni győztes szabadrúgásgóljával az angol bajnokságban, és a magyar válogatottban is vezér, kedden a portugálok elleni vb-selejtezőn lőtt pontot érő találatot. Arne Slot sem véletlenül mondta azt róla, hogy több mit százmillió euróért is el tudnák adni, ha akarnák. 

Mindezt figyelembe véve Szoboszlai új, 85 millió eurós piaci értékét kisebb csalódásként is értékelhetjük.

Főleg annak fényében, hogy a korban és pozícióban hozzá hasonlítható középpályások közül Declan Rice (Arsenal, 120 millió), Alexis Mac Allister (Liverpool, százmillió) vagy éppen Vitinha (PSG, kilencvenmillió) is drágább. Ráadásul a Liverpool középpályáján a magyarhoz hasonlóan fontos szerepet betöltő Ryan Gravenberch egy nagy ugrással Szoboszlai elé került: a holland értéke 15 millió euróval növekedett, így már kilencvenmilliót ér.

A Premier League legértékesebb futballistái:

  • Erling Haaland (Manchester City): 180 milió euró
  • Bukayo Saka (Arsenal): 140 millió
  • Alexander Isak (Liverpool): 140 millió
  • Florian Wirtz (Liverpool): 130 millió
  • Cole Palmer (Chelsea): 120 millió
  • Declan Rice (Arsenal): 120 millió
  • Moisés Caicedo (Chelsea): százmillió
  • Alexis Mac Allister (Liverpool): százmillió
  • Ryan Gravenberch (Liverpool): kilencvenmillió
  • Rodri (Manchester City): kilencvenmillió

 

Florian Wirtz értéke máris bezuhant, Kerkez stagnál

A Liverpool méregdrága nyári szerzeménye, Florian Wirtz értéke máris tízmillió euróval csökkent. A 22 éves német játékos Szoboszlai riválisának is tekinthető a csapatban, hiszen a tízes poszton szerepel, ám a teljesítménye eddig elmaradt a várakozásoktól, az utóbbi időben már kispadra is szorult.

A Transfermarkt reagált erre, és Wirtz értékét 140 millióról 130 millióra csökkentette.

A Liverpool legdrágább nyári szerzeménye, a svéd Alexander Isak értéke azonban csak most igazodott a vételi díjához, plusz húszmillióval 140 millió euróra nőtt. Az ugyancsak nyáron Liverpoolba szerződő Kerkez Milos értéke stagnál, továbbra is 45 millió euró.

Az értékfrissítés legnagyobb vesztesei között Wirtz is ott van.

A Transfermarkt értékfrissítésének legnagyobb vesztesei
A Transfermarkt értékfrissítésének legnagyobb vesztesei. Forrás: Transfermarkt

 

