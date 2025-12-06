Újabb bizonyíték, hogy közeledik a patrióta fordulat Európában

A felmérést 2025. november 28. és december 1. között végezték, és riasztó adatokat hozott az ÖVP számára: ha a következő vasárnap lenne a tartományi választás, Thomas Stelzer pártja mindössze 28 százalékot szerezne – csaknem tíz százalékponttal kevesebbet, mint az előző, 2021-es választáson.

Ez pedig azt jeleni, hogy ha most lennének a választások az FPÖ győzelmet aratna.

Korábban írtunk róla, hogy Szijjártó Péter szerint közeledik a patrióta fordulat Európában, amelyben Magyarország és Ausztria jár az élen.