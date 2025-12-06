Bár a felső-ausztriai tartományi választásokra csak 2027-ben kerül sor, egy friss felmérés jelentős politikai átrendeződésre utal. Az oe24 számára készített, a Lazarsfeld Társaság által végzett közvélemény-kutatás szerint az ÖVP Felső-Ausztriában, hasonlóan Stájerországhoz, jogosan tarthat attól, hogy elveszítheti vezető pozícióját – írja az Exxpress.
Újabb bizonyíték, hogy közeledik a patrióta fordulat Európában
Egy friss felmérés szerint az FPÖ átvette az ÖVP-től a vezetést Felső-Ausztriában. A felmérés a 2021-es eredményekhez képest jelentős elmozdulást jelez, miközben a többi párt támogatása stagnál vagy enyhén erősödik. Thomas Stelzer, Felső-Ausztria kormányzója még vezeti a ranglistát, de az FPÖ gyorsan erősödik.
A felmérést 2025. november 28. és december 1. között végezték, és riasztó adatokat hozott az ÖVP számára: ha a következő vasárnap lenne a tartományi választás, Thomas Stelzer pártja mindössze 28 százalékot szerezne – csaknem tíz százalékponttal kevesebbet, mint az előző, 2021-es választáson.
Ez pedig azt jeleni, hogy ha most lennének a választások az FPÖ győzelmet aratna.
Korábban írtunk róla, hogy Szijjártó Péter szerint közeledik a patrióta fordulat Európában, amelyben Magyarország és Ausztria jár az élen.
További Külföld híreink
Stelzer egyelőre 29 százalékkal vezet Manfred Haimbuchner előtt, akinek a 27 százalékos támogatottsága szintén növekedést mutat. A többi párt nem versenyezhet az első helyért: az SPÖ 18,6 százalékon van, a 2021-es választáshoz hasonlóan, ami már akkor is csalódást keltőnek számított. A Zöldek támogatottsága 15 százalékra emelkedett, míg a NEOS enyhe növekedést mutat.
Borítókép: Az FPÖ stabilan erősödik Ausztriában (Forrás: Facebook)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Sebestyén József nővére: Ukrán részről bocsánatot sem kértek!
Lett volna lehetőség a férfi Ukrajnából való kimenekítésére.
Zelenszkij értelmetlenek nevezte az éjszakai támadást
Kijev szerint Moszkva szembement a béketörekvésekkel.
Egy pitbull mentette meg a gazdáját a kényszersorozástól + videó
A kutya rátámadt a toborzóra, hogy mentse gazdáját.
A csernobili szarkofág már nem véd úgy, ahogy kellene
A védőburok elvesztette elsődleges biztonsági funkcióját.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Sebestyén József nővére: Ukrán részről bocsánatot sem kértek!
Lett volna lehetőség a férfi Ukrajnából való kimenekítésére.
Zelenszkij értelmetlenek nevezte az éjszakai támadást
Kijev szerint Moszkva szembement a béketörekvésekkel.
Egy pitbull mentette meg a gazdáját a kényszersorozástól + videó
A kutya rátámadt a toborzóra, hogy mentse gazdáját.
A csernobili szarkofág már nem véd úgy, ahogy kellene
A védőburok elvesztette elsődleges biztonsági funkcióját.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!