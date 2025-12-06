Rendkívüli

Orbán Viktor: Erőssé kell tennünk Magyarországot, hogy ki tudjunk maradni a háborúból

FPÖFelső-AusztriaThomas Stelzer

Újabb bizonyíték, hogy közeledik a patrióta fordulat Európában

Egy friss felmérés szerint az FPÖ átvette az ÖVP-től a vezetést Felső-Ausztriában. A felmérés a 2021-es eredményekhez képest jelentős elmozdulást jelez, miközben a többi párt támogatása stagnál vagy enyhén erősödik. Thomas Stelzer, Felső-Ausztria kormányzója még vezeti a ranglistát, de az FPÖ gyorsan erősödik.

András János
2025. 12. 06. 13:33
Az FPÖ stabilan erősödik Ausztriában Forrás: Facebook
Bár a felső-ausztriai tartományi választásokra csak 2027-ben kerül sor, egy friss felmérés jelentős politikai átrendeződésre utal. Az oe24 számára készített, a Lazarsfeld Társaság által végzett közvélemény-kutatás szerint az ÖVP Felső-Ausztriában, hasonlóan Stájerországhoz, jogosan tarthat attól, hogy elveszítheti vezető pozícióját – írja az Exxpress.

Manfred Haimbuchner és az FPÖ erősödik Ausztriában – közeledik a patrióta fordulat Európában
Manfred Haimbuchner és az FPÖ erősödik Ausztriában – közeledik a patrióta fordulat Európában
Fotó: APA/Harald Dostal

A felmérést 2025. november 28. és december 1. között végezték, és riasztó adatokat hozott az ÖVP számára: ha a következő vasárnap lenne a tartományi választás, Thomas Stelzer pártja mindössze 28 százalékot szerezne – csaknem tíz százalékponttal kevesebbet, mint az előző, 2021-es választáson. 

Ez pedig azt jeleni, hogy ha most lennének a választások az FPÖ győzelmet aratna. 

Korábban írtunk róla, hogy Szijjártó Péter szerint közeledik a patrióta fordulat Európában, amelyben Magyarország és Ausztria jár az élen.

Stelzer egyelőre 29 százalékkal vezet Manfred Haimbuchner előtt, akinek a 27 százalékos támogatottsága szintén növekedést mutat. A többi párt nem versenyezhet az első helyért: az SPÖ 18,6 százalékon van, a 2021-es választáshoz hasonlóan, ami már akkor is csalódást keltőnek számított. A Zöldek támogatottsága 15 százalékra emelkedett, míg a NEOS enyhe növekedést mutat.

Borítókép: Az FPÖ stabilan erősödik Ausztriában (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

