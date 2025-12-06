Megelőzték a McLareneket az idényzáró időmérőn, mégsem lehetnek elégedetlenek

Időmérő F1oscar piastriAbu-dzabi NagydíjLando NorrisMax Verstappen

A 2025. évi Forma–1-es Abu-dzabi Nagydíj szombati időmérő edzését Max Verstappen nyerte a két McLaren előtt, így a Red Bull világbajnoki címvédő holland pilótája idén nyolcadik, míg pályafutása során negyvennyolcadik alkalommal startolhat az élről a másnapi futamon.

2025. 12. 06. 16:16
Max Verstappen az időmérőn is megőrizte az esélyét annak, hogy még idén ötszörös világbajnok legyen (Fotó: AFP/Giuseppe Cacace)
Pénteken a vb-éllovas Lando Norris (McLaren) zárta az élen mindkét szabadedzést, egyaránt a legnagyobb riválisának tartott Max Verstappen (Red Bull) előtt. A Forma–1-es Abu-dzabi Nagydíj időmérője előtt aztán George Russell (Mercedes) mindkettejüket meglepte, de a világbajnoki címre még szintén esélyes Oscar Piastri (McLaren) is megvillant, így nehéz volt megjósolni, ki indulhat a pole pozícióból a vasárnapi idényzáró futamon.

Lando Norris (McLaren) vb-éllovasként várhatta a Forma–1-es Abu-dzabi Nagydíj időmérő edzését
Lando Norris (McLaren) vb-éllovasként várhatta a Forma–1-es Abu-dzabi Nagydíj időmérő edzését (Fotó: NurPhoto via AFP/Nicolas Economou)

Verstappen, Piastri és Norris versenyfutását szombaton a holland nyerte

A száraz körülmények között rendezett kvalifikáció 18 perces első szakaszában Piastri 1:22,605 perces időeredménnyel, nagy különbséggel zárt az élen, az utolsó Forma–1-es versenyhétvégéjét teljesítő Cunoda Juki (Red Bull) pedig nyolc ezredmásodperccel előzte meg Lewis Hamiltont (Ferrari), aki emiatt nem jutott tovább.

A negyedórás Q2-ben Russell volt a leggyorsabb (1:22,730), Cunoda továbbjutásának sikere pedig ezúttal még kevesebben, hét ezreden múlt. A 12 perces záróetapban az első gyors körök után a pattogással is küszködő Verstappen bő három tizeddel vezetett Piastri és Norris előtt, de a McLarenek használt gumikon teljesítették a köreiket. A hajrában aztán már új abroncsokon megvillantak a wokingiak, de egyikük sem tudott eleget javítani – Norris ugyanakkor megelőzte csapattársát. 

Verstappen 1:22,207-re javított, és megszerezte a pole pozíciót.

Idei nyolcadik rajtelsőségével a holland lett az időmérők 2025-ös „királya”, vasárnap pedig egy másik trónt is elfoglalhat – a McLaren ugyanakkor jó úton halad Norris vb-címe felé.

A Forma–1-es Abu-dzabi Nagydíj időmérőjének végeredménye:

  1. Max Verstappen (holland, Red Bull)
  2. Lando Norris (brit, McLaren)
  3. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
  4. George Russell (brit, Mercedes)
  5. Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
  6. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
  7. Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)
  8. Esteban Ocon (francia, Haas)
  9. Isack Hadjar (francia, Racing Bulls)
  10. Cunoda Juki (japán, Red Bull)
  11. Oliver Bearman (brit, Haas)
  12. Carlos Sainz (spanyol, Williams)
  13. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
  14. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
  15. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
  16. Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
  17. Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
  18. Nico Hülkenberg (német, Sauber)
  19. Pierre Gasly (francia, Alpine)
  20. Franco Colapinto (argentin, Alpine)

A Forma–1-es Abu-dzabi Nagydíj és a teljes idény az 58 körös futammal magyar idő szerint vasárnap 14 órától zárul. Norris előnye 12 pont Verstappen és 16 pont Piastri előtt az összetett élén.

