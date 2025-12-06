Megelőzték a McLareneket az idényzáró időmérőn, mégsem lehetnek elégedetlenek

Pénteken a vb-éllovas Lando Norris (McLaren) zárta az élen mindkét szabadedzést, egyaránt a legnagyobb riválisának tartott Max Verstappen (Red Bull) előtt. A Forma–1-es Abu-dzabi Nagydíj időmérője előtt aztán George Russell (Mercedes) mindkettejüket meglepte, de a világbajnoki címre még szintén esélyes Oscar Piastri (McLaren) is megvillant, így nehéz volt megjósolni, ki indulhat a pole pozícióból a vasárnapi idényzáró futamon.
Verstappen, Piastri és Norris versenyfutását szombaton a holland nyerte
A száraz körülmények között rendezett kvalifikáció 18 perces első szakaszában Piastri 1:22,605 perces időeredménnyel, nagy különbséggel zárt az élen, az utolsó Forma–1-es versenyhétvégéjét teljesítő Cunoda Juki (Red Bull) pedig nyolc ezredmásodperccel előzte meg Lewis Hamiltont (Ferrari), aki emiatt nem jutott tovább.
A negyedórás Q2-ben Russell volt a leggyorsabb (1:22,730), Cunoda továbbjutásának sikere pedig ezúttal még kevesebben, hét ezreden múlt. A 12 perces záróetapban az első gyors körök után a pattogással is küszködő Verstappen bő három tizeddel vezetett Piastri és Norris előtt, de a McLarenek használt gumikon teljesítették a köreiket. A hajrában aztán már új abroncsokon megvillantak a wokingiak, de egyikük sem tudott eleget javítani – Norris ugyanakkor megelőzte csapattársát.
Verstappen 1:22,207-re javított, és megszerezte a pole pozíciót.
Idei nyolcadik rajtelsőségével a holland lett az időmérők 2025-ös „királya”, vasárnap pedig egy másik trónt is elfoglalhat – a McLaren ugyanakkor jó úton halad Norris vb-címe felé.
A Forma–1-es Abu-dzabi Nagydíj időmérőjének végeredménye:
- Max Verstappen (holland, Red Bull)
- Lando Norris (brit, McLaren)
- Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
- George Russell (brit, Mercedes)
- Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
- Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
- Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)
- Esteban Ocon (francia, Haas)
- Isack Hadjar (francia, Racing Bulls)
- Cunoda Juki (japán, Red Bull)
- Oliver Bearman (brit, Haas)
- Carlos Sainz (spanyol, Williams)
- Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
- Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
- Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
- Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
- Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
- Nico Hülkenberg (német, Sauber)
- Pierre Gasly (francia, Alpine)
- Franco Colapinto (argentin, Alpine)
A Forma–1-es Abu-dzabi Nagydíj és a teljes idény az 58 körös futammal magyar idő szerint vasárnap 14 órától zárul. Norris előnye 12 pont Verstappen és 16 pont Piastri előtt az összetett élén.
