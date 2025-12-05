Abu-dzabi Nagydíjelső szabadedzésoscar piastriLando NorrisForma-1Max Verstappen

A vb-címért küzdő F1-pilóta máris hátrányba került Abu-Dzabiban, ő mégis vigyorgott

A 2025. évi Forma–1-es Abu-dzabi Nagydíj első szabadedzésén Oscar Piastri nem vett részt, miközben a másik két, világbajnoki címért harcoló pilóta – Lando Norris és Max Verstappen – jó néhány kört megtett gyakorlásképpen. Norris és Verstappen végül az első két helyen zárta a nyitányt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 11:33
Patricio O'Ward vezette a McLarent Oscar Piastri helyett az abu-dzabi nyitányon (Fotó: AFP/Alfredo Estrella)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Sauber és a Mercedes kivételével minden csapat legalább az egyik versenyzője helyett tesztpilótát ültetett be a Forma–1-es Abu-dzabi Nagydíj első szabadedzésén. Így aztán Paul Aron (Alpine), Jak Crawford és Cian Shields (Aston Martin), Hirakava Rjó (Haas), Patricio O’Ward (McLaren), Ivasza Ajumu (Racing Bulls), Arvid Lindblad (Red Bull), Luke Browning (Williams) és a testvére csapattársaként versenyző Arthur Leclerc (Ferrari) is körözhetett, a világbajnoki címért harcoló három pilóta közül pedig Oscar Piastri (McLaren) nem is kapott lehetőséget a gyakorlásra.

Miközben Oscar Piastri (jobbra) kihagyta a Forma–1-es Abu-dzabi Nagydíj első szabadedzését, mclarenes csapattársa, Lando Norris gyakorolhatott
Miközben Oscar Piastri (McLaren, jobbra) kihagyta a Forma–1-es Abu-dzabi Nagydíj első szabadedzését, csapattársa, Lando Norris gyakorolhatott. Fotó: NurPhoto/Nicolas Economou

A versenyzők többsége a szokásoknak megfelelően kemény keverékű gumikon kezdte meg a száraz körülmények között rendezett gyakorlást, ezeken a jövőre csapatot váltó Isack Hadjar (Racing Bulls) volt a leggyorsabb. A beugró pilóták a saját külön tesztjeiket végezték, míg az alapmezőny tagjai közül leginkább Oliver Bearman (Haas) szenvedett technikai problémákkal.

Szoros végeredmény az Abu-dzabi Nagydíj első szabadedzésén

Először – huszonöt perc után – leendő csapattársa, Max Verstappen autójára kerültek fel a lágy abroncsok, majd a holland stratégiáját követték a riválisok is, ám a négyszeres világbajnok 1:24,493 perces időeredménye sokáig legyőzhetetlennek tűnt. Szűk húsz perccel a leintés előtt riválisa, Lando Norris (McLaren) előzte meg őt nyolc századmásodperccel, míg Charles Leclerc (Ferrari) ugyanekkora különbséggel maradt el tőle.

A hajrában már kevésbé gyors köröket futottak a pilóták, így maradt a Norris, Verstappen, Leclerc sorrend és a köztük lévő 16 századmásodperc.

A brit vb-éllovas 28, míg a holland harminc kört teljesített, így ebből a szempontból jókora előnyre tettek szert a bokszutcában a gyakorlás alatt szinte végig vigyorgó Piastrival szemben. A tesztpilóták közül Hirakava (11.) zárt a legelőrébb.

A szezonzáró versenyhétvége magyar idő szerint pénteken 14 órától folytatódik a második edzéssel. Pénteken 11.30-tól a harmadik gyakorlásra, 15 órától az időmérőre kerül sor. A sorsdöntő, 58 körös abu-dzabi futam vasárnap 14 órakor kezdődik.

Továbbra is hódít a Forma–1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

A béke útján a háború felé

Lóránt Károly avatarja

Az Európai Unió és a NATO vezetői egyfolytában arról beszélnek, hogy fel kell készülni egy Oroszországgal vívott háborúra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu