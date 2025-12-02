Forma-1Liam LawsonCunoda JukiMax VerstappenRed Bull

A Red Bull a szezonzáró előtt bejelentette, melyik pilótáját rúgja ki a Forma–1-ből

Teljessé vált a Forma–1 2026-os pilótafelállása. A Red Bull kedden hivatalosan is bejelentette, hogy ki lesz Max Verstappen csapattársa, és melyik két versenyző szerepelhet a fiókcsapatnak számító Racing Bulls istállójánál: Verstappenhez Isack Hadjar csatlakozik, míg Liam Lawson mellett Arvid Lindblad kap lehetőséget – Cunoda Juki kárára.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 16:11
Hadjar, Cunoda és Lawson (b–j) izgulhatott, hogy kinek lesz helye a Red Bull és a Racing Bulls csapatánál (Fotó: NurPhoto via AFP/Yusuke Harada)
November 7-én Franco Colapintót bejelentette az Alpine, azóta pedig mindenki már csak a Red Bull döntésére várt, hogy az energiaitalosok kinek szavaznak bizalmat Max Verstappen 2026-os csapattársaként, és melyik két pilóta versenyezhet a Racing Bullsnál. A Katari Nagydíj alatt Laurent Mekies csapatfőnök szavaiból kiderült, hogy kedden jön a nagy bejelentés, és az volt a fő kérdés, hogy Cunoda Juki, Liam Lawson, Isack Hadjar és Arvid Lindblad közül melyikük marad ülés nélkül.

A Red Bull és a Racing Bulls 2026-os pilótafelállása is hivatalossá vált a Forma–1-ben
A Red Bull és a Racing Bulls 2026-os pilótafelállása is hivatalossá vált a Forma–1-ben. Fotó: NurPhoto/Nicolas Economou

A 2025-ös évet még Lawson kezdte Verstappen csapattársaként, de mindössze két versenyhétvége után Cunoda ült be az új-zélandi helyére. Ám a japán pilóta is jócskán lemaradt a négyszeres világbajnokhoz képest, és jobban is szenvedett a Red Bullnál, mint korábban a fiókcsapatnál. Újoncként Isack Hadjar mindkettejüknél jobban teljesít az idény során, Zandvoortban dobogós is volt, így előzetesen őt lehetett várni Max Verstappen mellé 2026-ra. 

Ez így is lett: a keddi bejelentés alapján jövőre a 21 éves francia pilóta kezdi meg az idényt a Red Bullnál a holland társaként.

A Racing Bulls istállójánál az volt a fő kérdés, hogy lesz-e újonc a 2026-os rajtrácson, a másik tíz csapat ugyanis tapasztalt pilóták mellett döntött korábban: kilencnél változatlan a felállás, míg a Cadillac rutinosakkal debütál. Végül kiderült, hogy lesz újonc: a svéd és brit állampolgársággal is rendelkező tesztpilóta, az idén a Forma–2-ben szereplő Arvid Lindblad lehetőséget kap, így 18 évesen ő lesz a mezőny legfiatalabb tagja. A fiókcsapat másik ülésének sorsa Liam Lawson és Cunoda Juki között dőlt el, méghozzá az új-zélandi javára, így a japán versenyző öt év és 114 versenyhétvége után távozik a Forma–1-ből – úgy tűnik, dobogós szereplés nélkül. 

A 2025-ös idény december 5. és 7. között az Abu-dzabi Nagydíjjal zárul, Cunodának ez lehet az utolsó szereplése a száguldó cirkuszban.

 

Az F1 2026-os pilótafelállása

  • McLaren–Mercedes: Lando Norris (brit) és Oscar Piastri (ausztrál)
  • Ferrari: Charles Leclerc (monacói) és Lewis Hamilton (brit)
  • Red Bull–Ford: Max Verstappen (holland) és Isack Hadjar (francia)
  • Mercedes: George Russell (brit) és Andrea Kimi Antonelli (olasz)
  • Aston Martin–Honda: Fernando Alonso (spanyol) és Lance Stroll (kanadai)
  • Alpine–Mercedes: Pierre Gasly (francia) és Franco Colapinto (argentin)
  • Haas–Ferrari: Esteban Ocon (francia) és Oliver Bearman (brit)
  • Racing Bulls–Red Bull Ford: Liam Lawson (új-zélandi) és Arvid Lindblad (brit)
  • Williams–Mercedes: Carlos Sainz Jr. (spanyol) és Alexander Albon (thaiföldi)
  • Audi: Nico Hülkenberg (német) és Gabriel Bortoleto (brazil)
  • Cadillac–Ferrari: Sergio Pérez (mexikói) és Valtteri Bottas (finn)

