A Red Bull a szezonzáró előtt bejelentette, melyik pilótáját rúgja ki a Forma–1-ből

November 7-én Franco Colapintót bejelentette az Alpine, azóta pedig mindenki már csak a Red Bull döntésére várt, hogy az energiaitalosok kinek szavaznak bizalmat Max Verstappen 2026-os csapattársaként, és melyik két pilóta versenyezhet a Racing Bullsnál. A Katari Nagydíj alatt Laurent Mekies csapatfőnök szavaiból kiderült, hogy kedden jön a nagy bejelentés, és az volt a fő kérdés, hogy Cunoda Juki, Liam Lawson, Isack Hadjar és Arvid Lindblad közül melyikük marad ülés nélkül.

A Red Bull és a Racing Bulls 2026-os pilótafelállása is hivatalossá vált a Forma–1-ben. Fotó: NurPhoto/Nicolas Economou

A 2025-ös évet még Lawson kezdte Verstappen csapattársaként, de mindössze két versenyhétvége után Cunoda ült be az új-zélandi helyére. Ám a japán pilóta is jócskán lemaradt a négyszeres világbajnokhoz képest, és jobban is szenvedett a Red Bullnál, mint korábban a fiókcsapatnál. Újoncként Isack Hadjar mindkettejüknél jobban teljesít az idény során, Zandvoortban dobogós is volt, így előzetesen őt lehetett várni Max Verstappen mellé 2026-ra.

Ez így is lett: a keddi bejelentés alapján jövőre a 21 éves francia pilóta kezdi meg az idényt a Red Bullnál a holland társaként.

A Racing Bulls istállójánál az volt a fő kérdés, hogy lesz-e újonc a 2026-os rajtrácson, a másik tíz csapat ugyanis tapasztalt pilóták mellett döntött korábban: kilencnél változatlan a felállás, míg a Cadillac rutinosakkal debütál. Végül kiderült, hogy lesz újonc: a svéd és brit állampolgársággal is rendelkező tesztpilóta, az idén a Forma–2-ben szereplő Arvid Lindblad lehetőséget kap, így 18 évesen ő lesz a mezőny legfiatalabb tagja. A fiókcsapat másik ülésének sorsa Liam Lawson és Cunoda Juki között dőlt el, méghozzá az új-zélandi javára, így a japán versenyző öt év és 114 versenyhétvége után távozik a Forma–1-ből – úgy tűnik, dobogós szereplés nélkül.

A 2025-ös idény december 5. és 7. között az Abu-dzabi Nagydíjjal zárul, Cunodának ez lehet az utolsó szereplése a száguldó cirkuszban.

