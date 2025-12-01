A Red Bull „agyatlanja” rekontrázott, a Mercedesnek szóló újabb szavai kíméletlenek

Lando Norris (McLaren) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) hibájának is köszönheti, hogy végül a negyedik helyen zárta a Forma–1-es Katari Nagydíjat, így a vasárnapi szezonzáró előtt 12 pont az előnye Max Verstappennel (Red Bull) és 16 pont Oscar Piastrival (McLaren) szemben a pontverseny élén. Ez azért is fontos különbség, mert így Verstappen abu-dzabi sikere esetén Norrisnak elég a harmadik hely, míg ha Katarban maradt volna ötödik, akkor vasárnap a holland címvédő győzelme esetén a britnek mindenképp másodiknak kellett volna lennie a vb-cím megszerzéséhez. A loszaíli verseny leintése után a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko azt állította, hogy nem volt véletlen Antonelli hibája, amivel a McLaren járt jól, mire válaszul a konstruktőri tabella második helyéért küzdő Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff „agyatlannak” nevezte honfitársát.

Lando Norris végül Andrea Kimi Antonelli előtt zárt a Katari Nagydíjon, ezen szólalkozott össze Helmut Marko és Toto Wolff (Fotó: AFP/Nelson Almeida)

Helmut Marko és Toto Wolff újabb csörtéje

Vasárnap este aztán a futamgyőztes Verstappent is megdicsérő Marko reagált Wolff szavaira.

– Ha valaki kétszer is így hibázik, azt tényleg lehet véletlennek hívni? Kétszer történt meg. Kétszer.

Erre csak annyit tudok mondani, hogy mindenki nézze meg maga, mert akkor nem csak egyszer láthatja

– mondta a Red Bull 82 éves osztrák tanácsadója.

🎥 L'erreur de Kimi Antonelli dans les derniers tours qui a permis à Lando Norris de prendre la 4e place de cette course.



L'Italien est actuellement victime d'insultes pour avoir, soi-disant, "laissez-passer" Lando Norris. Quelle honte…🤮#F1 #QatarGPpic.twitter.com/Ycd3Q7gZlB — Tear Off (@TearOffFR) November 30, 2025

A Norrist üldöző Verstappen másban is Piastri elé lépett

Mások mellett a futamgyőzelmét a McLaren rossz boksztaktikája miatt elbukó Oscar Piastri is sajnálhatja a vasárnap történteket, ugyanis így nem csupán csapattársához, de Verstappenhez képest is hátrányba került az összetettben. A pole pozícióból induló ausztrál pilóta ráadásul pályafutása hatodik rajtelsőségéből másodszor nem tudott győzni, ezzel pedig a vonatkozó százalékos mutatóban elveszítette a vezető helyét.

Piastri vasárnapig nyolcvan százalékban megnyerte azokat a futamokat, amelyeken az élről startolhatott, ezzel vezette a listát azok között, akik karrierjük során legalább két pole-t szereztek (öt olyan pilóta van a Forma–1 történetében, akiknek egy pole-juk volt és azt győzelemre is váltották).

A loszaíli visszaesésével az ausztrálnak ez a mutatója 66,7 százalékra esett vissza, ezzel pedig Verstappen megelőzte őt a listán, a holland ugyanis a 47 rajtelsőségéből 36-ot kihasznált, ami 76,6 százalékot jelent.

Oscar Piastri legkorábban a 2026-os idény második versenyhétvégéjén, a márciusi Kínai Nagydíjon előzheti vissza Verstappent, jelenleg azonban alighanem az idei vb-cím foglalkoztatja, amit vasárnap akár megszerezhet Abu-Dzabiban.