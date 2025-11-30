A McLaren rizikót vállalt, mindkét pilótája csúnyán ráfázott

Izgalmasabb végjátékot nemigen kívánhattunk volna a Forma–1-ben. Az utolsó előtti megállóba, Katarba úgy érkezett meg a mezőny, hogy még hárman is megnyerhették a világbajnoki címet. Lando Norris (McLaren) huszonnégy pontos előnnyel bírt az Oscar Piastri (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) duó előtt. Kettejük szempontjából az volt a lényeg, hogy vasárnap estére ne legyenek huszonhat ponttal a brit mögött, akkor elúszna minden esélyük.

Az idényzárón dől el, hogy Norris, Piastri vagy Verstappen lesz a világbajnok Fotó: AHMAD ALSHEHAB/NurPhoto

A három pilóta közül Piastri volt a legrosszabb formában az idény hajrájában, hat hétvégét teljesített anélkül, hogy akár egyszer is dobogóra állt volna, miközben Verstappen három, Norris két futamot megnyert ezek közül. Katarban viszont mindig jól megy Piastrinak, ez most így így volt. Már a sprintidőmérőt is megnyerte, aztán a miniversenyen sem volt ellenfele. Ezzel két pontot hozott a harmadik helyen befutott Norrishoz képest, Verstappent pedig a negyedik helyen intették le, így egy ponttal nőtt a Norrisszal szembeni hátránya, aki, ha minden az elképzelései szerint alakul, már a nagydíjon elhódíthatta volna első vb-címét.

Az időmérőn azonban megint verhetetlen volt Piastri, ő szerezte meg a pole-pozíciót két ellenfele, Norris és Verstappen előtt, és a McLaren egyértelműen kiemelkedett a sebességével szombaton. A Mercedeseknek is jó napjuk volt, George Russell és Kimi Antonelli volt a további rajtsorrend.

A McLaren húzása nem jött be, Verstappen az élre ugrott

Piastri megtartotta a helyét, Verstappen simán elvette a másodikat Norristól, utóbbi hiába próbált visszatámadni. Mindketten lehagyták az üldözőiket, nem alakult ki további csata az első háromban. Russell elrontotta az első kört, a negyedikről a hetedik helyre esett vissza, a 18. helyről induló Lewis Hamilton nagy léptekkel jött előre.

Pierre Gasly (Alpine) és Nico Hülkenberg (Haas) csapott össze egymással, utóbbi előzni próbált, a francia eltalálta őt. Hülkenbergnek azonnal véget ért a verseny, Gasly a kissé romos autójával bevánszorgott a bokszba. A Haas eltakarításának az idejére a pályára futott a biztonsági autó a 7. körben. Verstappen ezt kihasználva máris kereket cserélt, a McLarennél másképp döntöttek – a mezőnyből egyedüliként.