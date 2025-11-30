forma-1oscar piastriLando Norriskatari nagydíjMax Verstappen

A McLaren rizikót vállalt, mindkét pilótája csúnyán ráfázott

A McLarennek állt a zászló vasárnap a Forma–1-es Katari Nagydíjon, az első két rajtkocka Oscar Piastrié és Lando Norrisé volt. A wokingiak azonban rossz taktikát választottak, a Red Bull és Max Verstappen élt a kínálkozó lehetőséggel, és a négyszeres világbajnok megnyerte a futamot. Így semmi sem dőlt el az idényzáró előtt, az utolsó hétvégén derül ki, hogy Norris, Piastri, avagy Verstappen hódítja el idén a vb-címet.

Calderon Dubai Viktória
2025. 11. 30. 18:38
Max Verstappen sokat hozott Norrison Katarban Fotó: KARIM JAAFAR Forrás: AFP
Izgalmasabb végjátékot nemigen kívánhattunk volna a Forma–1-ben. Az utolsó előtti megállóba, Katarba úgy érkezett meg a mezőny, hogy még hárman is megnyerhették a világbajnoki címet. Lando Norris (McLaren) huszonnégy pontos előnnyel bírt az Oscar Piastri (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) duó előtt. Kettejük szempontjából az volt a lényeg, hogy vasárnap estére ne legyenek huszonhat ponttal a brit mögött, akkor elúszna minden esélyük.

Az idényzárón dől el, hogy Norris, Piastri vagy Verstappen lesz a világbajnok
Az idényzárón dől el, hogy Norris, Piastri vagy Verstappen lesz a világbajnok Fotó: AHMAD ALSHEHAB/NurPhoto

A három pilóta közül Piastri volt a legrosszabb formában az idény hajrájában, hat hétvégét teljesített anélkül, hogy akár egyszer is dobogóra állt volna, miközben Verstappen három, Norris két futamot megnyert ezek közül. Katarban viszont mindig jól megy Piastrinak, ez most így így volt. Már a sprintidőmérőt is megnyerte, aztán a miniversenyen sem volt ellenfele. Ezzel két pontot hozott a harmadik helyen befutott Norrishoz képest, Verstappent pedig a negyedik helyen intették le, így egy ponttal nőtt a Norrisszal szembeni hátránya, aki, ha minden az elképzelései szerint alakul, már a nagydíjon elhódíthatta volna első vb-címét.

Az időmérőn azonban megint verhetetlen volt Piastri, ő szerezte meg a pole-pozíciót két ellenfele, Norris és Verstappen előtt, és a McLaren egyértelműen kiemelkedett a sebességével szombaton. A Mercedeseknek is jó napjuk volt, George Russell és Kimi Antonelli volt a további rajtsorrend.

A McLaren húzása nem jött be, Verstappen az élre ugrott

Piastri megtartotta a helyét, Verstappen simán elvette a másodikat Norristól, utóbbi hiába próbált visszatámadni. Mindketten lehagyták az üldözőiket, nem alakult ki további csata az első háromban. Russell elrontotta az első kört, a negyedikről a hetedik helyre esett vissza, a 18. helyről induló Lewis Hamilton nagy léptekkel jött előre.

Pierre Gasly (Alpine) és Nico Hülkenberg (Haas) csapott össze egymással, utóbbi előzni próbált, a francia eltalálta őt. Hülkenbergnek azonnal véget ért a verseny, Gasly a kissé romos autójával bevánszorgott a bokszba. A Haas eltakarításának az idejére a pályára futott a biztonsági autó a 7. körben. Verstappen ezt kihasználva máris kereket cserélt, a McLarennél másképp döntöttek – a mezőnyből egyedüliként.

Ezt követően csendesen csordogált a verseny, Piastri és Norris próbált minél nagyobb előnyt kiautózni az üldözők előtt. Verstappent nem tudták nagyon leszakítani a kerékcseréik előtt, amelyre az ausztrál esetében a 24. körben került sor, a csapattársa eggyel később állt ki, majd a negyedik és ötödik helyre jöttek vissza.

Verstappen a 33. körben kapott új gumikat. A McLarenek azt az utasítást kapták, hogy ebben az etapban le kell szakítaniuk magukról a Red Bull négyszeres világbajnokát, akit Piastri ekkor nyolc, Norris bő három másodperccel előzött meg. Előbbi teljesítette is az utasításokat, Norris felé viszont közeledett Verstappen.

Piastri a 43. körben cserélt másodszor, 17 másodperc választotta el őt ekkor Verstappentől, 14 köre volt arra, hogy levadássza a hollandot, akit Norris körökön keresztül feltartott, mielőtt a 45. körben ő is a bokszba vonult volna. A brit az ötödik helyre jött vissza, ekkor nagyon távol állt attól, hogy Katarban megnyerje a vb-t.

Norris előzött, Piastri nem

Erre nem is került sor, Norris végül csak Antonelli mellett tudott elmenni, de erre is csak az utolsó előtti körben, az olasz hibáját kihasználva került sor. Piastrinak esélye sem volt utolérni Verstappent, aki pályafutása 70. győzelmét aratta a Katari Nagydíjon. A McLaren ausztrálja lett a második, majd a hetedik helyről rajtoló Carlos Sainz (Williams), Norris, Antonelli, Russell, Fernando Alonso (Aston Martin), Charles Leclerc (Ferrari), Liam Lawson (RB) és Juki Cunoda (Red Bull) következett a pontszerzők listáján.

Az idényzáróra fordulva Norris tizenkét ponttal vezet Verstappen előtt, Piastri pedig tizenhatra csökkentette a hátrányát. A jövő héten, Abu-dzabiban dől el minden.

Végeredmény, Katari Nagydíj, Doha (57 kör, 308,611 km, a pontszerzők):

  1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:24:38.241 óra
  2. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 7.995 másodperc hátrány
  3. Carlos Sainz (spanyol, Williams) 22.665 mp h.
  4. Lando Norris (brit, McLaren) 23.315 mp h.
  5. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 28.317 mp h.
  6. George Russell (brit, Mercedes) 48.599 mp h.
  7. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 54.045 mp h.
  8. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 56.785 mp h.
  9. Liam Lawson (új-zélandi, RB) 1:00.073 perc h.
  10. Cunoda Juki (japán, Red Bull) 1:01.770 p h.

A pontverseny állása, pilóták: 

1. Norris 408 pont

2. Verstappen 396

3. Piastri 392

4. Russell 309

5. Leclerc 230

6. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 152

7. Antonelli 150

8. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 73

9. Sainz 64

10. Isack Hadjar (francia, RB) 51

11. Nico Hülkenberg (német, Sauber) 49

12. Alonso 48

13. Oliver Bearman (brit, Haas) 41

14. Lawson 38

15. Cunoda 33

16. Esteban Ocon (francia, Haas) 32

17. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 32

18. Pierre Gasly (francia, Alpine) 22

19. Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber) 19

Konstruktőrök:

1. McLaren 800 pont – már világbajnok

2. Mercedes 459

3. Red Bull 426

4. Ferrari 382

5. Williams 137

6. RB 92

7. Aston Martin 80

8. Haas 73

9. Sauber 68

10. Alpine 22

