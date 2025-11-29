Oscar PiastrirajtsorrendF1Lando NorrisMax VerstappenKatarMcLaren

Hamilton újabb csődje, míg Norris az időmérőn is csak a hátát nézte Piastrinak

Ha valaki azt gondolta még csütörtökön, hogy a McLaren ausztrál pilótája elkedvetlenedett az elmúlt hetek sikertelenségei után, az most nem győz csodálkozni. Ugyanis Oscar Piastri az időmérőn sem talált legyőzőre – valamennyi edzést és a sprintfutamot is megnyerte –, így ő rajtolhat az élről a Forma–1-es Katari Nagydíjon. Mögötte a világbajnoki címért folyó csata másik két főszereplője végzett Lando Norris és Max Verstappen sorrendben. Ami viszont elszomorító, az Lewis Hamilton helyzete, ugyanis a hétszeres világbajnok a 18. rajtkockát szerezte meg.

Molnár László
2025. 11. 29. 20:51
Oscar Piastri nagyon komolyan gondolja, hogy lehet még világbajnok Fotó: AHMAD ALSHEHAB Forrás: NurPhoto
Egyre izgalmasabb a 2025-ös F1-es világbajnokság, hiszen a világbajnoki címért küzdők közül a két McLaren pilóta szinte kéz a kézben, ezredmásodpercekre egymástól teljesítette Losailban a kvalifikációs edzést, míg Max Verstappen ehhez képest „tisztes távolból” követte őket. Oscar Piastri az időmérőig tökéletes hétvégét teljesített a Forma–1-es Katari Nagydíjon, és a vb-címért folytatott csatában csökkent is vele szemben Lando Norris előnye – jelenleg 22 pont az ausztrál hátránya brit csapattársával szemben –, viszont a Red Bull négyszeres világbajnokának lemaradása 25 pontra nőtt az év utolsó sprintversenye után. 

Oscar Piastri egyszerűen verhetetlen, ahányszor pályára gurult a mezőny, mindig az ausztrál hátát nézték a többiek
Oscar Piastri egyszerűen verhetetlen, ahányszor pályára gurult a mezőny, mindig az ausztrál hátát nézték a többiek     Fotó: NOUSHAD THEKKAYIL / NurPhoto

Piastri eddig verhetetlen Katarban

Miután a pályán nem egyszerű előzni, így az időmérőn győztes Piastri – aki eddig mindent megnyert a versenyhétvégén – a vasárnapi futamon előnyből indul. Az ausztrál idén egyszerűen legyőzhetetlen volt a katari versenyhétvégén, hiszen a pénteki szabadedzés és a sprintfutam időmérője után szombaton behúzta a sprintversenyt, majd a főfutam kvalifikációs edzésén is az ő neve állt az első helyen. Azaz a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. A 24 éves pilótának ez az idei, egyben pályafutása hatodik pole pozíciója.

A világbajnoki pontversenyben második helyen álló Piastri mellől legnagyobb riválisa és csapattársa, a vb-éllovas Lando Norris startolhat majd. A címvédő és négyszeres vb-győztes, a trófeáért még szintén versenyben lévő Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája a harmadik rajtkockát szerezte meg. Tehát a három vb-aspiráns egymás mellől-mögül kezdheti meg a versenyt, és ez bizony roppant izgalmas rajtot sejtet.

Körülbelül ennyi volt a különbség Lando Norris és Max Verstappen között az időmérőn előbbi javára
Körülbelül ennyi volt a különbség Lando Norris és Max Verstappen között az időmérőn előbbi javára    Fotó: KARIM JAAFAR / AFP

Hamilton megint leszerepelt, még a Q1-ből sem tudott továbbjutni

Amikor a hétszeres világbajnok a Ferrarihoz igazolt, a legrosszabb rémálmában sem gondolta, hogy egyszer sem fog 2025-ben dobogóra állni, ráadásul az utóbbi versenyeken a mezőny végéről kell elrajtolnia. Ezúttal sem tudott mit kezdeni a szinte vezethetetlen Ferrarival – Charles Leclerc is csak a 10. lett az időmérőn –, és amikor a Q1 után kiszállt az autójából, ő sem akarta elhinni, hogy mindössze a 18. rajtkocka lesz az övé vasárnap. Szintén az első szakaszt követően búcsúzott Cunoda Juki, a Red Bull japán pilótája, aki így bizonyosan nem tud majd segíteni Verstappennek a McLaren-versenyzőkkel zajló küzdelemben.

Lewis Hamilton újra csődöt mondott a Ferrarival
Lewis Hamilton újra csődöt mondott a Ferrarival    Fotó: AHMAD ALSHEHAB / NurPhoto

A teljes rajtsorrend:

  1.  sor: Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) és Lando Norris (brit, McLaren)
  2.  sor: Max Verstappen (holland, Red Bull) és George Russell (brit, Mercedes)
  3.  sor: Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) és Isack Hadjar (francia, RB)
  4.  sor: Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) és Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
  5.  sor: Pierre Gasly (francia, Alpine) és Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
  6.  sor: Nico Hülkenberg (német, Sauber) és Liam Lawson (új-zélandi, RB)
  7.  sor: Oliver Bearman (brit, Haas) és Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)
  8.  sor: Alexander Albon (thaiföldi, Williams) és Cunoda Juki (japán, Red Bull)
  9.  sor: Esteban Ocon (francia, Haas) és Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
  10.  sor: Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) és Franco Colapinto (argentin, Alpine)

Az 57 körös Katari Nagydíj vasárnap 17 órakor rajtol el.
Körülbelül ez várható Katarban is a rajtnál a három pilóta között:


 

