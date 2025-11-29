Hamilton újabb csődje, míg Norris az időmérőn is csak a hátát nézte Piastrinak

Egyre izgalmasabb a 2025-ös F1-es világbajnokság, hiszen a világbajnoki címért küzdők közül a két McLaren pilóta szinte kéz a kézben, ezredmásodpercekre egymástól teljesítette Losailban a kvalifikációs edzést, míg Max Verstappen ehhez képest „tisztes távolból” követte őket. Oscar Piastri az időmérőig tökéletes hétvégét teljesített a Forma–1-es Katari Nagydíjon, és a vb-címért folytatott csatában csökkent is vele szemben Lando Norris előnye – jelenleg 22 pont az ausztrál hátránya brit csapattársával szemben –, viszont a Red Bull négyszeres világbajnokának lemaradása 25 pontra nőtt az év utolsó sprintversenye után.

Oscar Piastri egyszerűen verhetetlen, ahányszor pályára gurult a mezőny, mindig az ausztrál hátát nézték a többiek Fotó: NOUSHAD THEKKAYIL / NurPhoto

Piastri eddig verhetetlen Katarban

Miután a pályán nem egyszerű előzni, így az időmérőn győztes Piastri – aki eddig mindent megnyert a versenyhétvégén – a vasárnapi futamon előnyből indul. Az ausztrál idén egyszerűen legyőzhetetlen volt a katari versenyhétvégén, hiszen a pénteki szabadedzés és a sprintfutam időmérője után szombaton behúzta a sprintversenyt, majd a főfutam kvalifikációs edzésén is az ő neve állt az első helyen. Azaz a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. A 24 éves pilótának ez az idei, egyben pályafutása hatodik pole pozíciója.

A világbajnoki pontversenyben második helyen álló Piastri mellől legnagyobb riválisa és csapattársa, a vb-éllovas Lando Norris startolhat majd. A címvédő és négyszeres vb-győztes, a trófeáért még szintén versenyben lévő Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája a harmadik rajtkockát szerezte meg. Tehát a három vb-aspiráns egymás mellől-mögül kezdheti meg a versenyt, és ez bizony roppant izgalmas rajtot sejtet.

Körülbelül ennyi volt a különbség Lando Norris és Max Verstappen között az időmérőn előbbi javára Fotó: KARIM JAAFAR / AFP

Hamilton megint leszerepelt, még a Q1-ből sem tudott továbbjutni

Amikor a hétszeres világbajnok a Ferrarihoz igazolt, a legrosszabb rémálmában sem gondolta, hogy egyszer sem fog 2025-ben dobogóra állni, ráadásul az utóbbi versenyeken a mezőny végéről kell elrajtolnia. Ezúttal sem tudott mit kezdeni a szinte vezethetetlen Ferrarival – Charles Leclerc is csak a 10. lett az időmérőn –, és amikor a Q1 után kiszállt az autójából, ő sem akarta elhinni, hogy mindössze a 18. rajtkocka lesz az övé vasárnap. Szintén az első szakaszt követően búcsúzott Cunoda Juki, a Red Bull japán pilótája, aki így bizonyosan nem tud majd segíteni Verstappennek a McLaren-versenyzőkkel zajló küzdelemben.