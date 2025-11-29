Csattanós választ kapott a McLaren Piastritól, az ausztrál tönkreverte Norrist a sprintfutamon

Egy biztos, a McLaren tartotta a szavát, és engedi versenyezni egymással a világbajnoki pontversenyben élen álló, a vb-címért küzdő két versenyzőjét. Ugyan a wokingiak tettek egy kósza kísérletet, hogy a 24 ponttal vezető Lando Norris megsegítésére kérjék meg ausztrál versenyzőjüket, ám Oscar Piastri határozottan elutasította a kérést. Közölte, két hibátlan hétvégével – étrsd, megnyeri a sprintversenyt, valamint a Katari és az Abu-Dzabi Nagydíjat – simán megvalósíthatja az álmát. Nos, eddig tényleg ebbe az irányba mutatnak a dolgok.

Oscar Piastri (jobbra) ugyan megnyerte a sprintversenyt, de továbbra is szabad szemmel jól látható előnnyel vezet Lando Norris előtte és Max Verstappen előtt Fotó: X/Formula1

Piastri rajt-cél győzelmével megtette az első lépést

A 24 éves ausztrál pilóta eddig uralja a katari versenyhétvégét, hiszen akárhányszor pályára gurult a mezőny, annyiszor nézhette Piastri hátát. A McLaren versenyzője előbb a szabadedzést, majd a sprint időmérőjét nyerte meg, majd szombaton remekül rajtolva rajt-cél győzelmet aratott a 19 körös viadalon. Látva a tempóját, a magabiztosságát és motiváltságát, lassan elkezdhet aggódni a vb-pontversenyben még mindig 22 ponttal vezető csapattársa, Lando Norris, aki eddig képtelen felvenni a versenyt az ausztrállal.

Piastri nyerte a sprintfutam időmérőjét:

A harmadik vb-aspiráns, a négyszeres világbajnok Max Verstappen – aki nyáron már 104 pontos hátrányban volt, ez mostanra 25-re csökkent – ezúttal nem bírt a McLaren párosával, sőt, George Russellel sem, így a Red Bull hollandja végül negyedik lett, ám egyáltalán nem szállt ki a nagy vetélkedésből. A Mercedes brit versenyzője a második helyről rajtolva megtartotta a leintésig a pozícióját.

Katari Nagydíj, sprintverseny, végeredmény (pontszerzők)

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 26:51.033 perc George Russell (brit, Mercedes) 4.951 másodperc hátrány Lando Norris (brit, McLaren) 6.279 mp h. Max Verstappen (holland, Red Bull) 9.054 mp h. Cunoda Juki (japán, Red Bull) 19.327 mp h. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 21.391 mp h. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 24.556 mp h. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 27.333 mp h.

Persze az izgalmak majd fokozódnak, hiszen késő délután jön az időmérő, majd vasárnap pedig a főfutam. Egy dolog azonban biztossá vált, hogy az egy hét múlva rendezendő szezonzárón, az Abu-Dzabi Nagydíjnak a három vb-aspiráns nem fog azonos pontszámmal nekiindulni.

Az F1-es világbajnokság első három helyezettjének idei statisztikája Lando Norris (McLaren) 396 pont, 7 futamgyőzelem, 17 dobogó, 23 pontszerzés Oscar Piastri (McLaren) 374 pont, 7 futamgyőzelem, 14 dobogó, 23 pontszerzés Max Verstappen (Red Bull) 371 pont, 6 futamgyőzelem, 13 dobogó, 24 pontszerzés

Piastri eddigi teljesítményéhez a McLaren csapatfőnöke, Zak Brown is gratulált: