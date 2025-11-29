Csattanós választ kapott a McLaren Piastritól, az ausztrál tönkreverte Norrist a sprintfutamon

Egy biztos, a McLaren tartotta a szavát, és engedi versenyezni egymással a világbajnoki pontversenyben élen álló, a vb-címért küzdő két versenyzőjét. Ugyan a wokingiak tettek egy kósza kísérletet, hogy a 24 ponttal vezető Lando Norris megsegítésére kérjék meg ausztrál versenyzőjüket, ám Oscar Piastri határozottan elutasította a kérést. Közölte, két hibátlan hétvégével – étrsd, megnyeri a sprintversenyt, valamint a Katari és az Abu-Dzabi Nagydíjat – simán megvalósíthatja az álmát. Nos, eddig tényleg ebbe az irányba mutatnak a dolgok.
Piastri rajt-cél győzelmével megtette az első lépést
A 24 éves ausztrál pilóta eddig uralja a katari versenyhétvégét, hiszen akárhányszor pályára gurult a mezőny, annyiszor nézhette Piastri hátát. A McLaren versenyzője előbb a szabadedzést, majd a sprint időmérőjét nyerte meg, majd szombaton remekül rajtolva rajt-cél győzelmet aratott a 19 körös viadalon. Látva a tempóját, a magabiztosságát és motiváltságát, lassan elkezdhet aggódni a vb-pontversenyben még mindig 22 ponttal vezető csapattársa, Lando Norris, aki eddig képtelen felvenni a versenyt az ausztrállal.
Piastri nyerte a sprintfutam időmérőjét:
A harmadik vb-aspiráns, a négyszeres világbajnok Max Verstappen – aki nyáron már 104 pontos hátrányban volt, ez mostanra 25-re csökkent – ezúttal nem bírt a McLaren párosával, sőt, George Russellel sem, így a Red Bull hollandja végül negyedik lett, ám egyáltalán nem szállt ki a nagy vetélkedésből. A Mercedes brit versenyzője a második helyről rajtolva megtartotta a leintésig a pozícióját.
Katari Nagydíj, sprintverseny, végeredmény (pontszerzők)
- Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 26:51.033 perc
- George Russell (brit, Mercedes) 4.951 másodperc hátrány
- Lando Norris (brit, McLaren) 6.279 mp h.
- Max Verstappen (holland, Red Bull) 9.054 mp h.
- Cunoda Juki (japán, Red Bull) 19.327 mp h.
- Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 21.391 mp h.
- Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 24.556 mp h.
- Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 27.333 mp h.
Persze az izgalmak majd fokozódnak, hiszen késő délután jön az időmérő, majd vasárnap pedig a főfutam. Egy dolog azonban biztossá vált, hogy az egy hét múlva rendezendő szezonzárón, az Abu-Dzabi Nagydíjnak a három vb-aspiráns nem fog azonos pontszámmal nekiindulni.
Az F1-es világbajnokság első három helyezettjének idei statisztikája
- Lando Norris (McLaren) 396 pont, 7 futamgyőzelem, 17 dobogó, 23 pontszerzés
- Oscar Piastri (McLaren) 374 pont, 7 futamgyőzelem, 14 dobogó, 23 pontszerzés
- Max Verstappen (Red Bull) 371 pont, 6 futamgyőzelem, 13 dobogó, 24 pontszerzés
Piastri eddigi teljesítményéhez a McLaren csapatfőnöke, Zak Brown is gratulált:
