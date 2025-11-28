Pokoli F1-es matek: Norris így lehet Katarban világbajnok, illetve Verstappenék esélye

Utoljára 2021-ben volt ilyen izgalmas a Forma–1-es világbajnokság a pilóták versenyében – a konstruktőri vb-cím már hetekkel ezelőtt a McLarené lett –, hiszen két futammal a vége előtt még három versenyző is megnyerheti a vb-címet. Kétségtelen tény, hogy amíg Max Verstappen zsinórban ötödik alkalommal érhetne fel a csúcsra, addig a McLaren két pilótája, a pontversenyben vezető Lando Norris és Oscar Piastri első világbajnokságát nyerheti meg. Az esélyek kétségkívül a brit Norris mellett vannak, hiszen 24 ponttal vezet két riválisa előtt, ám senki se feledje, a hátralévő két futamon, Katarban és Abu-Dzabiban összesen 58 pont szerezhető, és mivel technikai sportról van szó, tényleg bármi megtörténhet. Például az is, ami Las Vegas-ban: kizárták a két McLarent.

A McLaren a konstruktőri vb-címet már megszerezte, és megpróbálta rávenni Piastrit, hogy segítse az első világbajnoki címéhez a saját kárára csapattársát, hogy Lando Norris már bajnokként hagyhassa el Katart Fotó: NurPhoto/ROBERT SZANISZLO

Norris segítséget kapott volna a McLarentől, de Piastri megtagadta a segítségnyújtást

Úgy tűnik, a McLaren nem szeretne még nyitott kérdést hagyni a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjra, és a Marca információja szerint már Katarban pontot akart tenni az egyéni vb-cím küzdelmeire. Ugyanis megkérte a csapatvezetés a szintén a világbajnoki címért küzdő Piastrit, hogy segítse a brit pilótát a katari futamon, azaz már úgy távozzanak a versenyhétvégéről, hogy mindkét vb-cím a wokingiak zsebében van. Az ausztrál nagyon gyorsan és tömören reagált a felvetésre.

Nem. Nem fogok engedelmeskedni. Nagyon röviden megbeszéltük ezt, és a válaszom határozott nem volt. Ugyannyi pontom van, mint Maxnak, illetve nemcsak a győzelemre, hanem a vb-címre is megvan minden esélyem. Persze mindehhez mindennek úgy kell történnie, ahogy azt megálmodtam

– jelentette ki nagyon határozottan Piastri, aki hisz abban, hogy ahogy a szezon korábbi részében, megint képes lesz két hibátlan versenyhétvégére.

Az F1-es világbajnokság első három helyezettjének idei statisztikája Lando Norris (McLaren) 390 pont, 7 futamgyőzelem, 17 dobogó, 23 pontszerzés Oscar Piastri (McLaren) 366 pont, 7 futamgyőzelem, 14 dobogó, 23 pontszerzés Max Verstappen (Red Bull) 366 pont, 6 futamgyőzelem, 13 dobogó, 24 pontszerzés

Természetesen ezek a hírek eljuthattak a harmadik vb-aspiránshoz, a négyszeres címvédő Max Verstappenhez. A Red Bull versenyzője elismerte, ő sem hitte Zandvoort után, amikor 104 pont volt a bajnoki hátránya, hogy még versenyben lehet ezért a címvédésért. Piastrival szemben mostanra eltüntette ezt a különbséget, ami azt mutatja, hogy nincs lehetetlen.