Egy lépéssel közelebb a budapesti békecsúcs? – videón Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozója

Lando Norris vb cím Piastri Max Verstappen Katar McLaren

Pokoli F1-es matek: Norris így lehet Katarban világbajnok, illetve Verstappenék esélye

Azt eddig is tudtuk korábbi tanulmányainkból, hogy a matematika végtelen lehetőséget kínál bizonyos helyzetek megoldására. Ám arra senki sem gondolt, hogy ez igaz az F1-es katari Nagydíjra is, ahol minden előfordulhat – például Lando Norris megszerzi karrierje első vb-címét –, meg annak az ellenéte is. Ugyanis zárhatja úgy a hétvégét a három vb-aspiráns, hogy Norris, Oscar Piastri és Max Verstappen azonos pontszámmal utazik a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjra. A brit pilóta vélhetően az első, míg riválisai és a nem Norrisnak szurkoló milliók a második verzió megvalósulásában bíznak.

Molnár László
2025. 11. 28. 11:45
Ha a McLaren szerelőin múlik, még be is tolják Lando Norris autóját a célba, csak meglegyen a vb-cím Fotó: Gary A. Vasquez Forrás: Imagn Images
Utoljára 2021-ben volt ilyen izgalmas a Forma–1-es világbajnokság a pilóták versenyében – a konstruktőri vb-cím már hetekkel ezelőtt a McLarené lett –, hiszen két futammal a vége előtt még három versenyző is megnyerheti a vb-címet. Kétségtelen tény, hogy amíg Max Verstappen zsinórban ötödik alkalommal érhetne fel a csúcsra, addig a McLaren két pilótája, a pontversenyben vezető Lando Norris és Oscar Piastri első világbajnokságát nyerheti meg. Az esélyek kétségkívül a brit Norris mellett vannak, hiszen 24 ponttal vezet két riválisa előtt, ám senki se feledje, a hátralévő két futamon, Katarban és Abu-Dzabiban összesen 58 pont szerezhető, és mivel technikai sportról van szó, tényleg bármi megtörténhet. Például az is, ami Las Vegas-ban: kizárták a két McLarent.

A McLaren a konstruktőri vb-címet már megszerezte, és megpróbálta rávenni Piastrit, hogy segítse az első világbajnoki címéhez a saját kárára csapattársát, hogy Lando Norris már bajnokként hagyhassa el Katart
A McLaren a konstruktőri vb-címet már megszerezte, és megpróbálta rávenni Piastrit, hogy segítse az első világbajnoki címéhez a saját kárára csapattársát, hogy Lando Norris már bajnokként hagyhassa el Katart     Fotó: NurPhoto/ROBERT SZANISZLO

Norris segítséget kapott volna a McLarentől, de Piastri megtagadta a segítségnyújtást

Úgy tűnik, a McLaren nem szeretne még nyitott kérdést hagyni a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjra, és a Marca információja szerint már Katarban pontot akart tenni az egyéni vb-cím küzdelmeire. Ugyanis megkérte a csapatvezetés a szintén a világbajnoki címért küzdő Piastrit, hogy segítse a brit pilótát a katari futamon, azaz már úgy távozzanak a versenyhétvégéről, hogy mindkét vb-cím a wokingiak zsebében van. Az ausztrál nagyon gyorsan és tömören reagált a felvetésre.

Nem. Nem fogok engedelmeskedni. Nagyon röviden megbeszéltük ezt, és a válaszom határozott nem volt. Ugyannyi pontom van, mint Maxnak, illetve nemcsak a győzelemre, hanem a vb-címre is megvan minden esélyem. Persze mindehhez mindennek úgy kell történnie, ahogy azt megálmodtam 

– jelentette ki nagyon határozottan Piastri, aki hisz abban, hogy ahogy a szezon korábbi részében, megint képes lesz két hibátlan versenyhétvégére.

Az F1-es világbajnokság első három helyezettjének idei statisztikája

  1. Lando Norris (McLaren) 390 pont, 7 futamgyőzelem, 17 dobogó, 23 pontszerzés
  2. Oscar Piastri (McLaren) 366 pont, 7 futamgyőzelem, 14 dobogó, 23 pontszerzés
  3. Max Verstappen (Red Bull) 366 pont, 6 futamgyőzelem, 13 dobogó, 24 pontszerzés 

Természetesen ezek a hírek eljuthattak a harmadik vb-aspiránshoz, a négyszeres címvédő Max Verstappenhez. A Red Bull versenyzője elismerte, ő sem hitte Zandvoort után, amikor 104 pont volt a bajnoki hátránya, hogy még versenyben lehet ezért a címvédésért. Piastrival szemben mostanra eltüntette ezt a különbséget, ami azt mutatja, hogy nincs lehetetlen.

– Miért mondják azt hirtelen Oscarnak, hogy többé nem versenyezhet a bajnokságért? Ha nekem mondanák ezt, én még csak el se mennék a következő futamra! Csak megmondanám nekik, hogy be…hatják! Ha győztes és igazi versenyző vagy, akkor megpróbálod – közölte a holland.

Max Verstappen őszintén reméli, hogy a McLaren nem kényszerít semmit Oscar Piastrira
Max Verstappen őszintén reméli, hogy a McLaren nem kényszerít semmit Oscar Piastrira      Fotó: NELSON ALMEIDA / AFP

F1-es mateklecke: világbajnokot avathatunk Katarban, de azonos pontszámmal is várhatják a szezonzárót

Mindenesetre igencsak fura helyzet alakult ki, hiszen tényleg bármi előfordulhat, és annak az ellentéte is a hétvégén. Vegyük azt az esetet a Formula1.com számításainak segítségével. Lando Norris már világbajnokként utazhat az utolsó versenyre, ha megnyeri a főfutamot vasárnap, és a hétvégén két ponttal többet szerez mindkét vetélytársánál. Ugyanis Katarban rendezik az év utolsó sprintfutamát, ahol az első nyolc kap vb-pontokat, így akár Verstappen vagy Piastri egy sprintsikerrel és egy második hellyel lőtávolon belül maradna. Ugyanakkor ha 26 pontra nőne Norris előnye, ezt Abu-Dzabiban már nem lehetne behozni, hiszen ott a futamgyőzelemért 25, míg a leggyorsabb köridőért további egy pont lenne megszerezhető. Noha a brit kieshetne, de mivel a futamgyőzelmek, illetve a második helyek tekintetében ő áll a legjobban, azonos pontszám esetén is ő lenne 2025 világbajnoka.

Kicsi a valószínűsége, de nem kizárt az sem, hogy úgy alakul hétvégén a helyzet, hogy Abu-Dzabiba úgy utazik el a három vb-aspiráns, hogy azonos pontszámmal állnak, azaz teljesen nyílt lenne a harc a világbajnoki címért.

1. opció – mindhárman 391 ponttal zárják a katari hétvégét

  • Norris 1 pontot szerez a hétvége során: valamelyik futamon – sprint és a főverseny – kiesik, míg a másikon az utolsó pontszerző helyet megcsípi
  • Piastri mindkét futamon a második lesz
  • Verstappen nyer a futamon, de nem szerez pontot a sprintversenyen.

2. opció – mindhárman 392 ponttal zárják a katari hétvégét

  • Norris 2 pontot szerez a hétvége folyamán
  • Piastri a sprinten 8. és a futamon 1. helyet szerez
  • Verstappen győz a sprintfutamon, és a futamon második.

Bármelyik opció következne be, akkor az egészen biztos, hogy a sportág történetének egyik, ha nem a legizgalmasabb világbajnoki zárófutamát rendeznék Abu-Dzabiban.

Körülbelül ez várható Katarban is a három pilóta között:

A Katari Nagydíj menetrendje (Loszail)

november 28., péntek

  • Szabadedzés    14.30–15.30
  • Sprintidőmérő    18.30–19.14

november 29., szombat

  • Sprintverseny    15.00–16.00
  • Időmérő    19.00–20.00

november 30., vasárnap

  • A verseny (57 kör, 308.611 km) rajtja    17.00

