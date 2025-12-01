A McLaren pilótái a csapatra mutogatnak, a Red Bull „agyatlanja” megkapta a magáét

Oscar Piastri (McLaren) hengerelt a Forma–1-es Katari Nagydíj első két napján, a sprintkvalifikáció, a sprint és az időmérő is az ő győzelmével ért véget. A vasárnapi nyitány is az elképzelései szerint alakult, megtartotta az első pozíciót, mögötte pedig a csapattársa, Lando Norris elbukta a másodikat Max Verstappennel (Red Bull) szemben. Persze ekkor még nagyon messze volt a futam vége, de Piastri joggal reménykedhetett abban, hogy megszakítja az augusztus vége óta tartó nyeretlenségi szériáját, amely ahhoz vezetett, hogy helyette Norris van egy lépésre első világbajnoki címétől.
A Katari Nagydíjon való békés körözgetésnek egykettőre vége szakadt a 7. körben, amikor Pierre Gasly (Alpine) kipöckölte a pályáról Nico Hülkenberget (Haas), ami az utóbbi számára kieséssel, a mezőnynek pedig biztonsági autós szakasszal járt együtt. Ekkor minden pilóta a bokszutcába vágtatott új gumikért, kivéve az élen autózó két McLarent, a wokingi istálló ugyanis a többiektől eltérő stratégiát választott. Nehezen értelmezhető döntés volt, amely látszólag Max Verstappen kezére játszott, de persze be is válhatott volna a húzás.
Nem vált be. Piastrinak és Norrisnak a pályán kellett volna visszaszereznie a későbbi kerékcseréik miatt elveszített pozícióikat, előbbi a második, utóbbi az ötödik helyről próbált előrelépni. Az ausztrál tizenhét másodperces hátrányban volt Verstappennel szemben, és hiába űzték-hajtották őt előre, a holland utoléréséhez kitűzött célidők elérhetetlenek voltak, nyolc másodperces lemaradásban látta meg a kockás zászlót. Norris pedig még többet bukott, neki már Kimi Antonellivel (Mercedes) is meggyűlt a baja, csak az utolsó előtti körben az olasz pilóta egy hibáját kihasználva ugrott fel a negyedik helyre, a harmadik Carlos Sainzt (Williams) viszont ezek után már nem tudta elkapni.
Ez a McLaren tökéletes hétvégéje lehetett volna, Norris akár a vb-címet is elhódíthatta volna, ehhez képest a narancssárgák újra bakot lőttek. Igen, újra, mivel a Las Vegas-i hétvégét is elbaltázták. Akkor a futam után szabálytalannak találták az autóikat, Norris a második, Piastri a negyedik helyét és persze súlyos pontokat bukott el kizárás miatt. És most jött az elbaltázott taktika, az újabb és újabb hibák oda vezettek, hogy Verstappent visszahozták a versenybe, a hétvégi idényzáróra Norris éllovasként, de a holland előtt csak tizenkét, Piastri előtt tizenhat pontos előnnyel érkezik.
