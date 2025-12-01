forma-1oscar piastrikatari nagydíjMax VerstappenMcLaren

A McLaren pilótái a csapatra mutogatnak, a Red Bull „agyatlanja” megkapta a magáét

Megint nem a McLaren elképzelései szerint alakult egy Forma–1-es versenyhétvége vasárnapja, az esetleges győzelem helyett Max Verstappen mögött futott be mindkét pilótájuk. Oscar Piastrinak a második, Lando Norrisnak a negyedik hely jutott, utóbbinak a Red Bull szerint még ennek elérésére is külső segítségre volt szüksége, de ezt a Mercedes kikérte magának.

Calderon Dubai Viktória
2025. 12. 01. 4:49
Oscar Piastri jobb eredményben reménykedett a Forma–1-es Katari Nagydíjon Fotó: AHMAD ALSHEHAB Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Oscar Piastri (McLaren) hengerelt a Forma–1-es Katari Nagydíj első két napján, a sprintkvalifikáció, a sprint és az időmérő is az ő győzelmével ért véget. A vasárnapi nyitány is az elképzelései szerint alakult, megtartotta az első pozíciót, mögötte pedig a csapattársa, Lando Norris elbukta a másodikat Max Verstappennel (Red Bull) szemben. Persze ekkor még nagyon messze volt a futam vége, de Piastri joggal reménykedhetett abban, hogy megszakítja az augusztus vége óta tartó nyeretlenségi szériáját, amely ahhoz vezetett, hogy helyette Norris van egy lépésre első világbajnoki címétől.

Oscar Piastri helyett Max Verstappen nyerte meg a Katari Nagydíjat
Oscar Piastri helyett Max Verstappen nyerte meg a Katari Nagydíjat  (Fotó: MOHAMMED DABBOUS/ANADOLU)

A Katari Nagydíjon való békés körözgetésnek egykettőre vége szakadt a 7. körben, amikor Pierre Gasly (Alpine) kipöckölte a pályáról Nico Hülkenberget (Haas), ami az utóbbi számára kieséssel, a mezőnynek pedig biztonsági autós szakasszal járt együtt. Ekkor minden pilóta a bokszutcába vágtatott új gumikért, kivéve az élen autózó két McLarent, a wokingi istálló ugyanis a többiektől eltérő stratégiát választott. Nehezen értelmezhető döntés volt, amely látszólag Max Verstappen kezére játszott, de persze be is válhatott volna a húzás.

Nem vált be. Piastrinak és Norrisnak a pályán kellett volna visszaszereznie a későbbi kerékcseréik miatt elveszített pozícióikat, előbbi a második, utóbbi az ötödik helyről próbált előrelépni. Az ausztrál tizenhét másodperces hátrányban volt Verstappennel szemben, és hiába űzték-hajtották őt előre, a holland utoléréséhez kitűzött célidők elérhetetlenek voltak, nyolc másodperces lemaradásban látta meg a kockás zászlót. Norris pedig még többet bukott, neki már Kimi Antonellivel (Mercedes) is meggyűlt a baja, csak az utolsó előtti körben az olasz pilóta egy hibáját kihasználva ugrott fel a negyedik helyre, a harmadik Carlos Sainzt (Williams) viszont ezek után már nem tudta elkapni.

Ez a McLaren tökéletes hétvégéje lehetett volna, Norris akár a vb-címet is elhódíthatta volna, ehhez képest a narancssárgák újra bakot lőttek. Igen, újra, mivel a Las Vegas-i hétvégét is elbaltázták. Akkor a futam után szabálytalannak találták az autóikat, Norris a második, Piastri a negyedik helyét és persze súlyos pontokat bukott el kizárás miatt. És most jött az elbaltázott taktika, az újabb és újabb hibák oda vezettek, hogy Verstappent visszahozták a versenybe, a hétvégi idényzáróra Norris éllovasként, de a holland előtt csak tizenkét, Piastri előtt tizenhat pontos előnnyel érkezik.

 

Az állás:

  1. Norris 408 pont
  2. Verstappen 396
  3. Piastri 392

 

Verstappen szárnyal, Piastri nem találja a szavakat

Verstappen természetesen kicsattant az örömtől. – Elképesztő versenyünk volt, a biztonsági autónak köszönhetően jókor cseréltünk kereket. Ez okos döntés volt, nagyon örülök a végeredménynek. Továbbra is versenyben vagyunk, ez csodálatos – fogalmazott a négyszeres világbajnok, aki a McLaren furcsa lépéséről is beszélt. – Érdekes döntésnek tartottam. Tudtam, hogy így lesz egy kis előnyöm hozzájuk képest, de persze oda kellett figyelnem az abroncsokra, amelyeket itt nem könnyű életben tartani, de most sikerült.

Verstappen boldogan hozzátette, van arra esély, hogy Abu-Dzabiban megnyeri pályafutása ötödik vb-címét, de egyelőre nem rágódik ezen. Piastri viszont valószínűleg még sokat fog az elbukott futamgyőzelmen és a talán elúszott bajnokságon. Nem is volt beszédes kedvében a leintés után.

Még nem beszéltem senkivel, de kitalálhatjátok, hogy elég rosszul érzem magam. Azt sem tudom, hogy mit mondjak. Nem a megfelelő stratégiával próbálkoztunk, pedig nagyon gyors voltam, és nem hibáztam. Kár érte

– nyilatkozta a Sky Sportsnak a tabella második helyezettje, aki elárulta, a taktikáról a McLaren döntött. – A csapatra bíztam a döntést, hogy találják meg a legjobb stratégiát. Több információjuk volt, mint nekem.

Piastri ezzel nagyon nehéz helyzetbe került az utolsó futam előtt, de elmondta, ennek ellenére is teljes erőbedobással fog küzdeni a sikerért. Norris dobogós helyet bukott el, ami bántja őt, viszont továbbra is ő lehet a legoptimstább a trió tagjai közül. 

– Nehéz ez. Hinni kell abban, hogy a csapat helyesen dönt, de mindig van benne kockázat. Mi most kockáztattunk, és mint kiderült, nem így kellett volna döntenünk, ez rossz választásnak bizonyult. Oscar a győzelmet, én a második helyet buktam el – állapította meg a brit, aki szerint mindkét autót ki kellett volna hozni a bokszba a mezőny többi tagjával együtt annak ellenére is, ha neki ez időveszteséggel járt volna.

Piastri gyors volt, de a csapata most kibabrált vele
Piastri gyors volt, de a csapata most kibabrált vele Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Red Bull: Antonelli hibája nem a véletlen műve

Mint azt fent megjegyeztük, Norris Antonelli hibájának köszönheti azt, hogy egyáltalán a negyedik helyre feljött. Gianpiero Lambiase, Verstappen versenymérnöke a futam közben a tény közlése mellett úgy fogalmazott, olyan volt, mintha Antonelli csak félreállt volna, hogy elengedje Norrist. A leintés után pedig a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko is azt bizonygatta, nem volt véletlen, hogy a Mercedes pilótája fontos pillanatban hibázott, amivel a szintén az ő erőforrásukat használó McLaren járt jól.

Toto Wolff nevetségesnek találta ezt a felvetést. 

Helmut, ez óriási ostobaság. Elképesztő ezt hallani. A konstruktőri bajnokságban a második helyért harcolunk, ami fontos számunkra. Kimi pedig egy lehetséges harmadik helyért küzdött a futamon. Mégis hogy lehet valaki annyira agyatlan, hogy ilyesmit mondjon?

Idegesít, mert magával a futam alakulásával is elégedetlen vagyok, idegesít, hogy hibáztam a végén, és teljesen kikészít, hogy aztán ilyen ostobaságokat kell hallanom.

A Mercedes csapatfőnöke elárulta, Lambiaséval meg is beszélte a dolgot, aki a pillanat hevében mondta csak ezt, ráadásul a kérdéses szituációt sem nézte vissza még ekkor. Marko viszont a leintés után mondta az „eszementségeit”. 

– Egyébként is, miért akarnánk beleszólni az egyéni vb-címért folyó csatába? Egy vizsgálatnak kellene alávetnie magát, rémeket lát...

Továbbra is hódít a Forma–1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojeleknyugat

A kőbaltás ember

Bogár László avatarja

Az elmúlt nyolcvan év viszonylagos békéjét technoevolúciós értelemben az atomfegyverek megjelenése adta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.