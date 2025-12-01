A McLaren pilótái a csapatra mutogatnak, a Red Bull „agyatlanja” megkapta a magáét

Oscar Piastri (McLaren) hengerelt a Forma–1-es Katari Nagydíj első két napján, a sprintkvalifikáció, a sprint és az időmérő is az ő győzelmével ért véget. A vasárnapi nyitány is az elképzelései szerint alakult, megtartotta az első pozíciót, mögötte pedig a csapattársa, Lando Norris elbukta a másodikat Max Verstappennel (Red Bull) szemben. Persze ekkor még nagyon messze volt a futam vége, de Piastri joggal reménykedhetett abban, hogy megszakítja az augusztus vége óta tartó nyeretlenségi szériáját, amely ahhoz vezetett, hogy helyette Norris van egy lépésre első világbajnoki címétől.

Oscar Piastri helyett Max Verstappen nyerte meg a Katari Nagydíjat (Fotó: MOHAMMED DABBOUS/ANADOLU)

A Katari Nagydíjon való békés körözgetésnek egykettőre vége szakadt a 7. körben, amikor Pierre Gasly (Alpine) kipöckölte a pályáról Nico Hülkenberget (Haas), ami az utóbbi számára kieséssel, a mezőnynek pedig biztonsági autós szakasszal járt együtt. Ekkor minden pilóta a bokszutcába vágtatott új gumikért, kivéve az élen autózó két McLarent, a wokingi istálló ugyanis a többiektől eltérő stratégiát választott. Nehezen értelmezhető döntés volt, amely látszólag Max Verstappen kezére játszott, de persze be is válhatott volna a húzás.

Nem vált be. Piastrinak és Norrisnak a pályán kellett volna visszaszereznie a későbbi kerékcseréik miatt elveszített pozícióikat, előbbi a második, utóbbi az ötödik helyről próbált előrelépni. Az ausztrál tizenhét másodperces hátrányban volt Verstappennel szemben, és hiába űzték-hajtották őt előre, a holland utoléréséhez kitűzött célidők elérhetetlenek voltak, nyolc másodperces lemaradásban látta meg a kockás zászlót. Norris pedig még többet bukott, neki már Kimi Antonellivel (Mercedes) is meggyűlt a baja, csak az utolsó előtti körben az olasz pilóta egy hibáját kihasználva ugrott fel a negyedik helyre, a harmadik Carlos Sainzt (Williams) viszont ezek után már nem tudta elkapni.

Ez a McLaren tökéletes hétvégéje lehetett volna, Norris akár a vb-címet is elhódíthatta volna, ehhez képest a narancssárgák újra bakot lőttek. Igen, újra, mivel a Las Vegas-i hétvégét is elbaltázták. Akkor a futam után szabálytalannak találták az autóikat, Norris a második, Piastri a negyedik helyét és persze súlyos pontokat bukott el kizárás miatt. És most jött az elbaltázott taktika, az újabb és újabb hibák oda vezettek, hogy Verstappent visszahozták a versenybe, a hétvégi idényzáróra Norris éllovasként, de a holland előtt csak tizenkét, Piastri előtt tizenhat pontos előnnyel érkezik.