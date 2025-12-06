Menczer TamásFideszTisza-adó

A tiszások menekülnek saját programjuk elől

Kecskeméten, a digitális polgári körök háborúellenes nagygyűlése előtt válaszolt újságírói kérdésekre a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 06. 16:06
A digitális pogári körök kecskeméti rendezvénye előtt a Népszava újságírója arról kérdezte Menczer Tamást, hogy a Fidesz készítette-e azt a dokumentumot, amiből kiderültek a Tisza Párt megszorító tervei. 

A politikus hazugságnak nevezte, hogy mesterséges intelligenciával készült volna a dokumentum, hiszen azt a Tisza Párt szakértői – Dálnoki Áron, Lengyel László és Felcsuti Péter – írták alá. 

A Tisza-adó egy valós ötlet, az ő ötletük, ők csinálták, és nagyon sajnálná Felcsuti Péter, akinek az aláírása ott van a dokumentumon Lengyel Lászlóhoz és Dálnoki Áronhoz hasonlóan, hogyha a Tisza a Tisza-adó ötletéből kifarolna

– tette hozzá a kommunikációs igazgató. 

Menczer Tamás arra is emlékeztetett, hogy Petschnig Mária Zita, a Pénzügykutató Zrt. munkatársa, és a vezetője Lengyel László is elismerte, dolgoznak a Tisza Párt kormányprogramján. A program pedig nem más, mint egy megszorítócsomag, amiből a politikus szerint az ország nem kér.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kovács Attila)


