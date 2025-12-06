A tiszások menekülnek saját programjuk elől

A digitális pogári körök kecskeméti rendezvénye előtt a Népszava újságírója arról kérdezte Menczer Tamást, hogy a Fidesz készítette-e azt a dokumentumot, amiből kiderültek a Tisza Párt megszorító tervei.

A politikus hazugságnak nevezte, hogy mesterséges intelligenciával készült volna a dokumentum, hiszen azt a Tisza Párt szakértői – Dálnoki Áron, Lengyel László és Felcsuti Péter – írták alá.

A Tisza-adó egy valós ötlet, az ő ötletük, ők csinálták, és nagyon sajnálná Felcsuti Péter, akinek az aláírása ott van a dokumentumon Lengyel Lászlóhoz és Dálnoki Áronhoz hasonlóan, hogyha a Tisza a Tisza-adó ötletéből kifarolna

– tette hozzá a kommunikációs igazgató.

Menczer Tamás arra is emlékeztetett, hogy Petschnig Mária Zita, a Pénzügykutató Zrt. munkatársa, és a vezetője Lengyel László is elismerte, dolgoznak a Tisza Párt kormányprogramján. A program pedig nem más, mint egy megszorítócsomag, amiből a politikus szerint az ország nem kér.