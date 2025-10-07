A korábbi Fradi-kedvenc jóslatában bízhatnak a szurkolók

A Fradival öt bajnoki címet és egy kupagyőzelmet ünneplő Tokmac Nguen 193 tétmérkőzésen 47 góllal és 32 gólpasszal segítette a fővárosiakat. Tavalyi távozása óta a svéd Djurgardenben futballozik, ám nem feledkezett el egykori csapatáról.

A Fradinál nem felejtették el a BL-főtáblás csapat hőseit (Fotó: fradi.hu)

Nem felejtette el a Fradit

– Igyekszem követni a Ferencváros mérkőzéseit. Az látszik, hogy évről évre fejlődik az együttes. Joggal lehet bízni benne, hogy sikerül még tovább jutnia a csapatnak, mint az előző idényben. Emlékezetes szezont várok a Fraditól Európában – mondta az FTC hivatalos oldalának, majd visszaemlékezett az öt évvel ezelőtti BL-szereplése, amely során a Ferencváros többek között a Lionel Messivel felálló Barcelonával és a Cristiano Ronaldót a soraiban tudó Juventusszal szembekerült.

– Minden másodpercét élveztem a BL-szereplésünknek! Elképesztően nehéz csoportba kerültünk, a legjobb csapatok közül kettőt is mellénk sorsoltak, ennek ellenére igyekeztünk tisztesen helyt állni, s örömet szerezni a szurkolóinknak. Azért az elég menő volt, hogy a Barcelonát és a Juventust is tétmeccsen láthatták a drukkerek Magyarországon! Jó játékosok és jó emberek alkották az együttest. Kiemelném az egységet, nagyon jól tudtunk kapcsolódni egymáshoz, a nehéz szituációkban mindig kisegítettük egymást. Ez volt az egyik legegységesebb csapat, amelyikben játszottam.

A magyar klub nemrégiben díszvacsorát tartott a harminc és az öt évvel ezelőtti BL-főtáblás csapat tiszteletére, az eseményen Tokmac is részt vett.

– Fantasztikus érzés volt találkozni a korábbi csapattársaimmal, jó volt velük beszélgetni, nosztalgiázni. Érzelmes pillanat volt ismét belépni a korábbi sikerek helyszínére. Nagyon sok emlékezetes meccset játszottam a Groupama Arénában, a szurkolók mindig félelmetes hangulatot varázsoltak a stadionba – zárta szavait a 32. születésnapját október 20-án ünneplő norvég támadó, aki korábban a lehetséges visszatérésről is beszélt.