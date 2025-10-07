Sérüléshullám söpör végig a Fradin: Dibusz után újabb játékos esett ki a válogatottkeretből

Nemcsak a magyar, hanem az ír válogatottnak is egy ferencvárosi labdarúgó sérülése nehezíti meg a felkészülését a közelgő vb-selejtezők előtt. Az MLSZ hétfőn megerősítette, hogy az FTC kapusa, Dibusz Dénes sérülés miatt nem tud csatlakozni a magyar válogatott keretéhez, amely Örményország és Portugália ellen készül. Később maga a játékos is részletesen beszélt állapotáról. S egy friss hír szerint bajban vannak az írek is Callum O’Dowda miatt.

A Ferencváros középpályása, Callum O’Dowda 2024 novembere után térhetett volna vissza az ír válogatottba, azonban sérülés miatt új játékost kellett behívni a helyére. Fotó: BEN STANSALL/AFP

Az Ír Labdarúgó-szövetség hétfő este közölte, hogy Callum O’Dowda, valamint Sammie Szmodics – aki korábban nemet mondott Marco Rossinak – sem vethető be sérülés miatt a Portugália és Örményország elleni mérkőzéseken. A 30 éves, 32-szeres válogatott O’Dowda 2024 novembere után térhetett volna vissza a nemzeti csapatba.

A 30 éves középpályást még Genk–Ferencváros Európa-liga-mérkőzés 53. percében kellett lecserélni sérülés miatt, így egyáltalán nem volt meglepő, hogy az ír játékos a Paks elleni hétvégi bajnokin már a keretbe sem került be.