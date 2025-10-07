  • Magyar Nemzet
  Sérüléshullám söpör végig a Fradin: Dibusz után újabb játékos esett ki a válogatottkeretből
Dibusz DénesHeimir Hallgrímssonmagyar válogatottír válogatott

Sérüléshullám söpör végig a Fradin: Dibusz után újabb játékos esett ki a válogatottkeretből

A Ferencváros több játékosa is sérüléssel bajlódik: Dibusz Dénes a magyar, Callum O”Dowda pedig az ír válogatottnál dőlt ki nem sokkal a sorsdöntő világbajnoki selejtezők előtt. A sajnálatos sérülések miatt Marco Rossinak és Heimir Hallgrímsson ír szövetségi kapitánynak is újra kellett terveznie a keretét.

C. Kovács Attila
2025. 10. 07. 10:22
Callum O'Dowda (balra) a Genk elleni Európa-liga-mérkőzésen. Forrás: JILL DELSAUX/BELGA
Nemcsak a magyar, hanem az ír válogatottnak is egy ferencvárosi labdarúgó sérülése nehezíti meg a felkészülését a közelgő vb-selejtezők előtt. Az MLSZ hétfőn megerősítette, hogy az FTC kapusa, Dibusz Dénes sérülés miatt nem tud csatlakozni a magyar válogatott keretéhez, amely Örményország és Portugália ellen készül. Később maga a játékos is részletesen beszélt állapotáról. S egy friss hír szerint bajban vannak az írek is Callum O’Dowda miatt.

A Ferencváros középpályása, Callum O'Dowda 2024 novembere után térhetett volna vissza az ír válogatottba, azonban sérülés miatt új játékost kellett behívni a helyére.
A Ferencváros középpályása, Callum O'Dowda 2024 novembere után térhetett volna vissza az ír válogatottba, azonban sérülés miatt új játékost kellett behívni a helyére. Fotó: BEN STANSALL/AFP

Az Ír Labdarúgó-szövetség hétfő este közölte, hogy Callum O’Dowda, valamint Sammie Szmodics – aki korábban nemet mondott Marco Rossinak – sem vethető be sérülés miatt a Portugália és Örményország elleni mérkőzéseken. A 30 éves, 32-szeres válogatott O’Dowda 2024 novembere után térhetett volna vissza a nemzeti csapatba.

A 30 éves középpályást még Genk–Ferencváros Európa-liga-mérkőzés 53. percében kellett lecserélni sérülés miatt, így egyáltalán nem volt meglepő, hogy az ír játékos a Paks elleni hétvégi bajnokin már a keretbe sem került be.

Nemcsak a ferencvárosi középpályás sérülése okoz gondot az íreknél

Az íreknél azonban nem csupán az előbb említett két játékos dőlt ki: az Irish Times szerint Robbie Brady (Preston), Matt Doherty (Wolverhampton), Bosun Lawal (Stoke) és Jason Knight (Bristol) játékára sem számíthat Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány. Írország szombaton Portugáliában lép pályára, jövő kedden pedig Dublinban fogadja Örményországot.

