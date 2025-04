Tokmac visszatérne a Fradiba, és elárulta, Sztankovics miatt kellett elhagynia a zöld-fehéreket

A Ferencváros szurkolóinak nagy kedvence, Tokmac Nguen 2019 februárja és 2024 márciusa között szolgálta a zöld-fehéreket, ez idő alatt

öt bajnoki címet és egy kupagyőzelmet ünnepelt a csapattal,

három Európa-ligás és egy BL-csoportkörös szereplése volt,

193 tétmeccset játszott

47 gólt lőtt,

32 gólpasszt adott.

Radásul összesen 15 alkalommal vett részt a derbin, melyekből tizennégyszer győztes csapat tagjaként ünnepelhetett az Újpest ellen. Az M4 Sportnak adott interjújában elmondta, mindig is imádta a lilák elleni nagy rangadók hangulatát, és a mai napig követi a zöld-fehérek meccseit a világhálón.

Tokmac (jobbra) mind a bajnokságban, mind a nemzetközi kupákban a zöld-fehérek egyik legeredményesebb játékosa volt. Fotó: AFP

A derbi nem kilencven percig tart

– Az első derbimre úgy emlékszem, mintha tegnap történt volna. Előtte sosem játszottam ekkora téttel bíró meccsen, nagyon nehéz volt. Nem felejtem el, hogy az ellenfél az utolsó percekben mentett 1–1-re, rendkívül csalódottak voltunk a hazaúton. Az vigasztal, hogy utána minden alkalommal legyőztük az Újpestet. Természetesen nem az iksz, hanem az maradt meg a legjobban, amikor egymást követő két alkalommal, 2021-ben és 2022-ben is az Újpest legyőzésével biztosítottuk be a bajnoki címet hazai pályán.

Bennem az első Fradinál töltött évem után tudatosult, hogy az Újpest elleni meccsek többről szólnak, mint hogy nyerjünk.

– Itt nem kilencven perc a tét, hiszen a szurkolók még napokig erről beszélnek a családtagjaikkal, barátaikkal – fogalmazott a derbikkel kapcsolatban a 31 éves támadó.

Tokmacra mindig is számíthatott a csapat, sokszor a sérülése ellenére is vállalta a játékot, valamint több alkalommal mondott nemet a különböző klubok megkereséseinek.

Aztán 2024 márciusában mégis elfogadta a svéd Djurgardens ajánlatát,

és a svéd klubjával április 10-én már a legjobb nyolc közé jutásért játszhat a bécsi Rapid ellen a Konferencialigában. Arra fókuszál a csapatával együtt, hogy megnyerjék a bajnokságot, továbbjussanak a Rapid ellen a Kl-ben, ő pedig szeretne minél több gólt lőni.

Jelenlegi klubjában is folytatta azt az eredményes játékát, amit a Groupama aréna közönsége anno megszokott tőle:

37 meccset játszott,

11 gólt lőtt,

nyolc gólpasszt adott.

Tokmac a svéd klubjában is eredményes, a Djurgardens egyik erőssége. Forrás: Facebook/Djurgardens

Otthonának tekintette a Fradit

Ennek ellenére a mai napig fradistának tartja magát, elmondta, volt olyan alkalom, amikor visszatáncolt, és maradt a Fradiban, amikor már ő, az FTC és a kérő is mindenben megegyezett egymással.

– Az elrendeltetett, hogy a Ferencváros játékosa legyek, mert valahogy sosem akartam váltani. Valóban, sokszor érdeklődtek irántam, mehettem volna magasabban jegyzett bajnokságba, de százszázalékosan nem tudtak meggyőzni.

Volt olyan alkalom, hogy kértem a távozásomat, mindhárom fél megállapodott egymással, mégis visszatáncoltam. Arra gondoltam, talán nem így kell lennie, inkább maradnom kell, mivel a Fradi az otthonom.

– Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy 2022-ben bárhová elmehettem volna ingyen a szerződésem lejárta után, de inkább hosszabbítottam – jelentette ki a bal oldali támadó.

Sztankovics üldözte el a Fradiból

Nem titkolja, egy ember miatt kellett elhagynia a Fradit: Dejan Sztankovics közölte vele, hogy mennie kell, noha a hírt a nyilvánosság felé Hajnal Tamás sportigazgató közölte. A mai napig nehezen emésztette meg a vele történteket, hisz állítja, sosem panaszkodott, akkor is tette a dolgát, amikor nem számított rá a szerb edző. – Nehéz erről beszélni, valóban Sztankovics döntése volt. Valójában nem történt semmi különleges, mondtam a vezetőségnek, hogy nincs mit tenni, el kell fogadnom a helyzetet, és megoldást kell találnunk. Félreértés ne essék, nem tetszett a helyzet, kényelmetlen volt,

történtek olyan dolgok az edző és köztem, amiről sosem fogok beszélni.

– Ettől függetlenül nem kell túlgondolni a dolgokat, gyorsan kitaláltuk, mi legyen. Egyedül azt sajnálom, hogy nem búcsúzhattam el rendesen a társaktól és a szurkolóktól – elevenítette fel a keserű emlékeket Tokmac.

Tokmac sosem felejti el a Fradiban töltött éveket. Fotó: AFP

Visszahúzza a szíve a Fradihoz

Egy percig nem titkolja, akármilyen jól is érzi magát a svéd klubjában, a szíve visszahúzza az Üllői útra. Úgy véli, van esély arra, hogy egy napon visszatérjen a Ferencvároshoz, de addig is türelemre inti a szurkolókat, és biztos abban, hogy zsinórban hetedszer is meglesz a bajnoki cím.

– Még nem tudom, hogyan, de meg kell történnie. Ahogy mondtam is, követem a csapatot, az összes meccset megnézem.

Jelenleg nehéz helyzetben van a klub, de ha minden évben megnyered a bajnokságot, egyre komplikáltabbá válik a dolgod.

– A szurkolók hozzászoktak a győzelmekhez, a jó játékhoz, ők sem értik, mi történik. Ugyanakkor, ha futballistaként nézed a helyzetet, könnyebb megérteni, hogy előfordulnak ilyen helyzetek, főleg egy új edző irányításával. Most türelemre, bizalomra van szükség, hiszem, hogy továbbra is sikeres lesz a klub, és a végén ezúttal is meglesz a bajnoki cím – fogalmazott a Fradi-szurkolók kedvence.