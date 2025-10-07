Botrány a Ferencváros ellenfelénél, a rendőröknek kellett közbelépniük

A skót Rangers menesztette Russell Martint a vasárnapi, Falkirk elleni 1-1-es döntetlen után. A glasgow-i csapat olyannyira rosszul kezdte az idényt, hogy hét forduló után csak a nyolcadik helyen szerénykednek, valamint az Európa-ligában is két vereséggel indították az alapszakaszt. A szörnyű eredmények pedig a 39 éves edző állásába kerültek.

Russell Martinnak alig 4 hónap után távoznia kellett a Rangers kispadjáról, így a Ferencváros ellen már nem a skót edző irányítja a glasgow-i csapatot (Fotó: STEFANOS KYRIAZIS/NurPhoto)

A skót klub hivatalos közleményben búcsúzott vezetőedzőjétől:

Bár minden átmeneti időszakhoz időre van szükség, az eredmények nem feleltek meg a klub elvárásainak. Russell [Martin] és stábja nagyon keményen dolgozott nálunk. Köszönjük az erőfeszítéseiket, és sok sikert kívánunk nekik a jövőre

A vasárnapi döntetlen azt jelentette, hogy a glasgow-i klub hét forduló után mindössze a nyolcadik helyen állt Martin vezetésével.

Botrányba fulladt az utolsó mérkőzés

Russel Martin távozása azonban nem zajlott zökkenőmentesen: a Rangers-szurkolók egy csoportja a Falkirk stadionjánál feltartóztatta a csapat buszát, Martint pedig rendőri kísérettel kellett az autójához vezetni, miután a meccs alatt és után is folyamatosan kifütyülték és szidalmazták.

Russell Martin required a police escort from Falkirk’s stadium as Rangers fans gathered around his car ⬇️ pic.twitter.com/UQP28uMnFw — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) October 5, 2025

A skót tréner mindössze 123 napig állt a klub alkalmazásában, ezzel a legrövidebb ideig regnáló állandó vezetőedző lett a Rangers történetében.

A Ranger hamarosan a Ferencvárossal találkozik az Európa-ligában

Martin irányítása alatt a skótok az idény első két Európa-liga-mérkőzését is elveszítették a Genk és a Sturm Graz ellen. Novemberben a Rangers a Ferencvárossal is találkozik majd az alapszakaszban, méghozzá a Groupama Arénában.