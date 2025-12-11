Gróf DávidFradiRangers FCEurópa-liga

Ha már nincs Dibusz, sokat jelenthet a skót neveltetés a Fradinak

Kedvező helyzetben, kedvező előjelekkel készülődhet a Ferencváros a Glasgow Rangers elleni hazai mérkőzésre (18.45, M4 Sport) a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának hatodik fordulójában. Egyedül talán Dibusz Dénes hiánya jelenthet gondot, de a helyettese, Gróf Dávid jó formában van, ráadásul már neveltetése okán is fekszik neki a skót stílus.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 5:42
Robbie Keane vezetőedző (j) és Gróf Dávid kapus a Ferencváros labdarúgócsapatának sajtótájékoztatóján Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Öt meccs, három győzelem, két döntetlen, 11 pont, ami a hatodik forduló előtt a hatodik helyet jelenti a tabellán. Lenyűgöző a Ferencváros mérlege az Európa-liga alapszakaszában, ami ráadásul – a Plzen elleni, némi szerencsével döntetlenre mentett meccset leszámítva – rendre jó játékkal párosult. Robbie Keane együttese a Rangers ellen újoncot avat az idei sorozatban. Előre borítékolhatjuk ugyanis, hogy az ujjtörést szenvedett és kisebb műtéten átesett Dibusz Dénes helyetteseként Gróf Dávid kap lehetőséget.

Dibusz Dénes műtéten esett át, Gróf Dávid védi az FTC kapuját a Rangers elleni Európa-liga-mérkőzésen
Dibusz Dénes műtéten esett át, Gróf Dávid védi az FTC kapuját a Rangers elleni Európa-liga-mérkőzésen (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség)

A 36 éves kapust persze nem kell félteni. Gróf Dávid a legutóbbi két bajnokin – egyaránt a Kisvárda ellen – magabiztosan védett, lámpalázas sem lesz, hiszen rutinos kapus, az előző idényben – ugyancsak Dibusz sérülése miatt – az Európa-ligában is pályára lépett már. S van még valami, ami már-már feledésbe merült. Gróf egész fiatalon, csupán tizenhat évesen Skóciába költözött, s 19 évesen, a Hibernian játékosaként bemutatkozott a skót bajnokságban.

Gróf Dávid: Egész életemben erre készültem

Gróf Dávid ennek megfelelően roppant motiváltan várja a Rangers elleni meccset.

– Egész életemben erre készültem, soha nem voltam az a feladós típus. Pár éve messze álltam attól, hogy az Európa-ligában védhessem a Fradi kapuját, de nagyon élvezem, segíteni szeretném a csapattársaimat. Skócia közel áll hozzám, 16 évesen költöztem oda.

Nagyon sokat köszönhetek annak az időszaknak, a mai napig vannak ott barátaim, néhányan holnap ki is jönnek, ez persze hozzáad a meccshez érzelmileg.

Ismerjük a skót focit, fizikálisan, nagy tempóval játszanak, szeretnek nagy nyomást helyezni az ellenfélre, a pontrúgásokban is erősek. De a menedzsmenttel felkészültünk és szeretnénk tartani az El-ben mutatott jó formánkat – összegzett egy szusszra a 36 éves kapus a szerdai sajtótájékoztatón.

A Fradi edzője jól ismeri a Rangerst

Robbie Keane persze nem csupán Gróf Dávid emlékeire hagyatkozik. Az FTC ír edzője játékosként Skóciában, mégpedig a Rangers esküdt riválisánál, a Celticnél is futballozott, ráadásul a segédedzője, Stephen Glass skótként tökéletesen ismeri a skót labdarúgást.

 

