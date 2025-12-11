Ha már nincs Dibusz, sokat jelenthet a skót neveltetés a Fradinak

Öt meccs, három győzelem, két döntetlen, 11 pont, ami a hatodik forduló előtt a hatodik helyet jelenti a tabellán. Lenyűgöző a Ferencváros mérlege az Európa-liga alapszakaszában, ami ráadásul – a Plzen elleni, némi szerencsével döntetlenre mentett meccset leszámítva – rendre jó játékkal párosult. Robbie Keane együttese a Rangers ellen újoncot avat az idei sorozatban. Előre borítékolhatjuk ugyanis, hogy az ujjtörést szenvedett és kisebb műtéten átesett Dibusz Dénes helyetteseként Gróf Dávid kap lehetőséget.
A 36 éves kapust persze nem kell félteni. Gróf Dávid a legutóbbi két bajnokin – egyaránt a Kisvárda ellen – magabiztosan védett, lámpalázas sem lesz, hiszen rutinos kapus, az előző idényben – ugyancsak Dibusz sérülése miatt – az Európa-ligában is pályára lépett már. S van még valami, ami már-már feledésbe merült. Gróf egész fiatalon, csupán tizenhat évesen Skóciába költözött, s 19 évesen, a Hibernian játékosaként bemutatkozott a skót bajnokságban.
Gróf Dávid: Egész életemben erre készültem
Gróf Dávid ennek megfelelően roppant motiváltan várja a Rangers elleni meccset.
– Egész életemben erre készültem, soha nem voltam az a feladós típus. Pár éve messze álltam attól, hogy az Európa-ligában védhessem a Fradi kapuját, de nagyon élvezem, segíteni szeretném a csapattársaimat. Skócia közel áll hozzám, 16 évesen költöztem oda.
Nagyon sokat köszönhetek annak az időszaknak, a mai napig vannak ott barátaim, néhányan holnap ki is jönnek, ez persze hozzáad a meccshez érzelmileg.
Ismerjük a skót focit, fizikálisan, nagy tempóval játszanak, szeretnek nagy nyomást helyezni az ellenfélre, a pontrúgásokban is erősek. De a menedzsmenttel felkészültünk és szeretnénk tartani az El-ben mutatott jó formánkat – összegzett egy szusszra a 36 éves kapus a szerdai sajtótájékoztatón.
A Fradi edzője jól ismeri a Rangerst
Robbie Keane persze nem csupán Gróf Dávid emlékeire hagyatkozik. Az FTC ír edzője játékosként Skóciában, mégpedig a Rangers esküdt riválisánál, a Celticnél is futballozott, ráadásul a segédedzője, Stephen Glass skótként tökéletesen ismeri a skót labdarúgást.
