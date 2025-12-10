Steven Gerrard: A Szalah-ügyben nagy felelőssége van a Liverpool egyik játékosának + videó

Amint arról beszámoltunk, Mohamed Szalah, miután a hét végén hangot adott csalódottságának, amiért a Premier League-ben a Liverpool kispadjára szorult, a Pool BL-keretéből is kimaradt. Arne Slot a Vörösök milánói 1-0-s győzelme után inkább a nagy sikerről beszélt volna, de kénytelen volt szembesülni a helyzet szülte kérdésekkel is. S ha nem is mondta ki, de a szavaiból érződik, hogy Szalah bocsánatkérésére vár. A csapatkapitány Virgil van Dijk az Amazonnak a meccs után óvatosan fogalmazott: – Nehéz ügy ez, és ebben mindannyian benne vagyunk. Szalah és a klub között nyilvánvalóan történek dolgok, és ezeknek vannak következményei. Ez a helyzet, de nem hiszem, hogy ez elterelné a csapat figyelmét a feladatainkról. Nem gondolom, hogy én lennék az, akinek meg kell mondania, hogy valakinek bocsánatot kell-e kérnie bármiért. Szerintem Szalah az elmúlt néhány napban kifejezte az érzéseit, és ez olyasmi, amivel a klubnak foglalkoznia kell – mondta Virgil van Dijk.

Ez bizony nem egy friss kép egy Liverpool-meccs után, Szalah és Slot itt még jóban voltak. Fotó: AFP/Paul Ellis

A Liverpool korábbi legendás csapatkapitánya, a klubot 1998 és 2015 között szolgáló Steven Gerrrard szerint Van Dijk nem intézheti el ennyivel a problémát. Csapatkapitányként nagy felelőssége van, hogy minél hamarabb megnyugtató módon rendeződjön a helyzet, az ő feladata az öltözőben a harmónia fenntartása. A holland védő a San Siróban a meccs után bevallotta, hogy a kialakult helyzetről még nem beszélt az egyiptomival – pedig a Liverpool hétfői edzésén a klub edzőközpontjában Szalah is ott volt.