Steven Gerrard: A Szalah-ügyben nagy felelőssége van a Liverpool egyik játékosának + videó

Bár a Liverpool kedd éjjel 1-0-ra nyert az Internazionale otthonában, a Bajnokok Ligája alapszakaszának 6. fordulójában, a legtöbb cikk mégis egy olyan játékosról születik a Vörösök közül, aki el sem utazott Milánóba. Nekünk persze az a leglényegesebb, hogy a Liverpool gólját Szoboszlai Dominik szerezte, de az angol és a nemzetközi médiát sokkal inkább a BL-keretből kitett Mohamed Szalah helyzete foglalkoztatja. Megszólalt a Pool legendája, Steven Gerrrard is, aki kiemelte: Virgil van Dijk csapatkapitánynak nagy felelőssége van abban, hogy a helyzet minél előbb rendeződjön.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 14:09
Mohamed Szalah és Szoboszlai Dominik Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP
Amint arról beszámoltunk, Mohamed Szalah, miután a hét végén hangot adott csalódottságának, amiért a Premier League-ben a Liverpool kispadjára szorult, a Pool BL-keretéből is kimaradt. Arne Slot a Vörösök milánói 1-0-s győzelme után inkább a nagy sikerről beszélt volna, de kénytelen volt szembesülni a helyzet szülte kérdésekkel is. S ha nem is mondta ki, de a szavaiból érződik, hogy Szalah bocsánatkérésére vár. A csapatkapitány Virgil van Dijk az Amazonnak a meccs után óvatosan fogalmazott: – Nehéz ügy ez, és ebben mindannyian benne vagyunk. Szalah és a klub között nyilvánvalóan történek dolgok, és ezeknek vannak következményei. Ez a helyzet, de nem hiszem, hogy ez elterelné a csapat figyelmét a feladatainkról. Nem gondolom, hogy én lennék az, akinek meg kell mondania, hogy valakinek bocsánatot kell-e kérnie bármiért. Szerintem Szalah az elmúlt néhány napban kifejezte az érzéseit, és ez olyasmi, amivel a klubnak foglalkoznia kell – mondta Virgil van Dijk.

Ez bizony nem egy friss kép egy Liverpool-meccs után, Szalah és Slot itt még jóban volta
Ez bizony nem egy friss kép egy Liverpool-meccs után, Szalah és Slot itt még jóban voltak. Fotó: AFP/Paul Ellis

A Liverpool korábbi legendás csapatkapitánya, a klubot 1998 és 2015 között szolgáló Steven Gerrrard szerint Van Dijk nem intézheti el ennyivel a problémát. Csapatkapitányként nagy felelőssége van, hogy minél hamarabb megnyugtató módon rendeződjön a helyzet, az ő feladata az öltözőben a harmónia fenntartása. A holland védő a San Siróban a meccs után bevallotta, hogy a kialakult helyzetről még nem beszélt az egyiptomival – pedig a Liverpool hétfői edzésén a klub edzőközpontjában Szalah is ott volt.

 

„Szalah megbánja majd a szavait”

– Szalah nyilvánvalóan nagyon feldúlt amiatt, hogy nem játszik, amit tiszteletben tartok. Segíteni akar a csapatnak, ezt is tisztelem. De az, hogy rossz színben tüntette fel a klubot, az nagyon nincs rendben. Ezt a helyzetet tisztáznia kell a csapat vezetőedzőjével, és ebben Van Dijknak is feladata van. Oda kell mennie Szalahhoz, és meg kell kérdeznie tőle: „Hogyan fogjuk ezt megoldani? Nem is elsősorban a klub vagy a csapat érdekében, hanem a szurkolók miatt.” Biztos vagyok benne, hogy idővel, amikor minden lenyugszik, ő majd azt fogja mondani: „Nem kellett volna azokat a szavakat használnom.”

Szalah konkrétan azt mondta, hogy a klub a busz alá lökte, ami az angol nyelvben azt jelenti, hogy kínos helyzetbe hozta. Gerrard most éppen ezt a kifejezést használta a TNT Sportsnak nyilatkozva: szerinte Szalah is többeket a busz alá lökött a szavaival.

– Láttam már hasonló helyzetet, ilyen volt, amikor Suarez összeveszett Brendannel – jegyezte meg Gerrard.

Az uruguayi Luis Suárez 2011 és 2014 között volt a Liverpool játékosa, Brendan Rodgers pedig 2012 és 2015 között a csapat edzője.

– Én is csináltam hülyeséget, megesett, hogy a Manchester United ellen fél perc után kiállítottak. Szóval senki sem tökéletes, mindannyian csináltunk már olyasmit hirtelen felindulásból, amit megbántunk – mondta Steven Gerrard. 2015-ben a Liverpool–Manchester United mérkőzésen Gerrard csereként állt be a szünetben, és 38 másodperccel később piros lapot kapott, mert felrúgta az egyik United-játékost, Ander Herrera volt az áldozata. A Liverpool 2-1-re kikapott, Gerrard pedig bocsánatot kért a csapattársaitól és a szurkolóktól.

De Steven Gerrardra nem emiatt a történet miatt emlékszünk, és Mohamed Szalahra sem a mostani esete miatt emlékeznek majd. Persze, tényleg jó lenne minél hamarabb lezárni ezt az ügyet.

 

A franciák világ- és Európa-bajnoka, Thierry Henry is beleállt Mohamed Szalahba, aki szerinte hatalmas hibát követett el. – Nekem is voltak problémáim Wengerrel és Guardiolával is, de hallottatok valaha is engem nyilvánosan beszélni erről? Soha nem tettem ilyet. Mindig védtem a klubomat – mondja Henry. A korábbi liverpooli ikon Jamie Carragher még azzal is megvádolta Szalahot, hogy az ügynökével előre megbeszélte, hogy mit mond a sajtónak, szándékosan egy olyan meccs után nyilatkozott, amit nem nyert meg a Pool (a Leeds otthonában 3-3-ra végzett, és az volt a terve, hogy kirúgatja Slotot! A hollandok korábbi klasszisa, Clarence Seedorf nem ilyen kritikus, és szerinte Slotnak kellene kezdményeznie a párbeszédet.

Steven Gerrard emlékezetes 2015-ös piros lapja:


 

