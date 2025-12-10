Slot és Seedorf összekapott a pálya szélén a Liverpool győzelme után + videó

Rendkívüli

Elhunyt Balázs Péter

Amint arról beszámoltunk, a Liverpool Szoboszlai Dominik 11-esből szerzett góljával idegenben 1-0-ra nyert az Internazionale ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszában, a hatodik forduló keddi játéknapján. Mondani sem kell, Arne Slot kapott kérdéseket Mohamed Szalah helyzetéről is. S amikor a Liverpool vezetőedzője az Amazon Prime stábjának nyilatkozott a pálya szélén, és honfitársa, a 87-szeres holland válogatott Clarence Seedorf kérdezte, kiderült, hogy nincsenek azonos véleményen.

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője az Internazionale elleni mérkőzésen (Fotó: Anadolu via AFP/Piero Cruciatti)
Mohamed Szalah „büntetésben” van, miután a hét végén hangot adott csalódottságának, amiért a Premier League-ben is a Liverpool kispadjára szorult, a történtek után pedig Arne Slot kihagyta őt a BL-keretből. Szalah otthon maradt, és egy olyan képet posztolt Instagramra, amelyen egyedül edz a liverpooli edzőközpontban. A poszt nagy visszhangot váltott ki. A Liverpool egy korábbi csapatkapitánya, Jordan Henderson szívecskés hangulatjellel reagált, de a jelenlegi keretből Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, Andy Robertson és Alisson Becker is lájkolta a bejegyzést. Alisson az Inter elleni meccset felvezető sajtótájékoztatón is kiállt Szalah mellett, leszögezte: nem hiszi, hogy az lett volna célja, hogy bárkivel is tiszteletlen legyen.

Az Inter elleni meccsen Szoboszlai volt a főszereplő, de Seedorf kérdésére Slot Szalah helyzetét is kénytelen volt elemezni a Liverpool győzelme után
Az Inter elleni meccsen Szoboszlai volt a főszereplő, de Seedorf kérdésére Slot Szalah helyzetét is kénytelen volt elemezni a Liverpool győzelme után (Fotó: NurPhoto via AFP/Tiziano Ballabio)

S bár kedden a Liverpool Szoboszlai Dominik 11-esből szerzett góljával Milánóban fontos, 1-0-s győzelmet aratott az Inter ellen, a Szalah-ügy is terítékre került a lefújás után. Akkor is, amikor Slot az Amazon Prime stábjának nyilatkozott, és honfitársa, Clarence Seedorf is kérdezte. Slot úgy fogalmazott: a Szalah körüli helyzet „talán elszívott némi energiát” a csapattól, de szerinte most nem ezzel kellene foglalkozni.

Slot és Seedorf véleménye nem egyezik meg Szalah liverpooli helyzetéről

– Azt hiszem, ma este arról kellene szólnia mindennek, amit itt elértünk, egy ilyen stadionban, az Inter ellen. Megértem, ha majd a pénteken a sajtótájékoztatón az összes kérdés megint Móról fog szólni, de úgy gondolom, azok a játékosok, aki most itt vannak, megérdemlik, hogy róluk beszéljünk – mondta Slot a pálya szélén.

Seedorf nem egészen ezen a véleményen volt: – Ebben nem teljesen értek egyet veled – jegyezte meg a 87-szeres holland válogatott, négyszeres BL-győztes korábbi középpályás, aki Milannal kétszer, a Real Madrid és az Ajax csapatával egyszer jutott a klubfutball csúcsára. Ezután így folytatódott a beszélgetés:

Seedorf: Nyilván nagy tiszteletünk vagyunk irántad és Mo Szalah iránt is, és szükség van ennek a helyzetnek a megértésére. Szándékodban áll visszahozni? Mindenki hibázik az életben, történnek problémák, konfliktusok, de az emberben mindig ott kell legyen a jó szándék, hogy rendezze ezeket a konfliktusokat.

Slot: Rendben, azt mondod, mindenki hibázik az életben, tehát az első dolog az kell legyen: vajon a játékos is úgy gondolja, hogy hibázott?

Seedorf: Honnan fogod tudni, hogy így gondolja, ha nem beszélsz vele?

Slot: Nem mondtam, hogy nem fogok beszélni vele, csak azt mondtam, hogy most a  figyelemnek a csapat jelenlegi játékosain kellene lennie. A kérdés az, kinek kellene kezdeményezni ezt a beszélgetést, ez a megválaszolandó kérdés. De ahogy mondtam, most nem ezzel kellene foglalkoznunk.

Seedorf: Úgy gondolom, hogy amikor egy játékos valami miatt megbántódik – akár igaza van, akár nincs –, akkor a csapatnak, a klubnak és az edzőnek kell megtennie az első lépést, és kinyitnia az ajtót számára, hogy aztán ő is láthassa, mi történik. Ez az én véleményem.

Slot: Így van, ez a te véleményed.

A Liverpool trénere ezzel tulajdonképpen nyomatékosította, hogy Szalahtól bocsánatkérést vár. Slot a stábbal folytatott hosszabb beszélgetés során ezzel le is zárta az ügyet. De azt mindenképpen tegyük hozzá, hogy Slot és Seedorf kimondottan jó hangulatban tárgyalták meg a kérdést, olykor egymás vállát veregetve.

A Liverpool Echo szerdán arról írt, Slot leszögezte: ő nem mondott semmit arról Seedorfnak, hogy kinek kellene megtennie az első lépést, Szalahnak vagy neki, csak honfitársa mondta el a véleményét az ügyben – ami tényszerűen igaz is…

