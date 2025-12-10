Slot és Seedorf összekapott a pálya szélén a Liverpool győzelme után + videó

Slot: Rendben, azt mondod, mindenki hibázik az életben, tehát az első dolog az kell legyen: vajon a játékos is úgy gondolja, hogy hibázott?

Seedorf: Honnan fogod tudni, hogy így gondolja, ha nem beszélsz vele?

Slot: Nem mondtam, hogy nem fogok beszélni vele, csak azt mondtam, hogy most a figyelemnek a csapat jelenlegi játékosain kellene lennie. A kérdés az, kinek kellene kezdeményezni ezt a beszélgetést, ez a megválaszolandó kérdés. De ahogy mondtam, most nem ezzel kellene foglalkoznunk.

Seedorf: Úgy gondolom, hogy amikor egy játékos valami miatt megbántódik – akár igaza van, akár nincs –, akkor a csapatnak, a klubnak és az edzőnek kell megtennie az első lépést, és kinyitnia az ajtót számára, hogy aztán ő is láthassa, mi történik. Ez az én véleményem.

Slot: Így van, ez a te véleményed.

A Liverpool trénere ezzel tulajdonképpen nyomatékosította, hogy Szalahtól bocsánatkérést vár. Slot a stábbal folytatott hosszabb beszélgetés során ezzel le is zárta az ügyet. De azt mindenképpen tegyük hozzá, hogy Slot és Seedorf kimondottan jó hangulatban tárgyalták meg a kérdést, olykor egymás vállát veregetve.

A Liverpool Echo szerdán arról írt, Slot leszögezte: ő nem mondott semmit arról Seedorfnak, hogy kinek kellene megtennie az első lépést, Szalahnak vagy neki, csak honfitársa mondta el a véleményét az ügyben – ami tényszerűen igaz is…