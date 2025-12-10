Slot és Seedorf összekapott a pálya szélén a Liverpool győzelme után + videó

Mohamed Szalah „büntetésben” van, miután a hét végén hangot adott csalódottságának, amiért a Premier League-ben is a Liverpool kispadjára szorult, a történtek után pedig Arne Slot kihagyta őt a BL-keretből. Szalah otthon maradt, és egy olyan képet posztolt Instagramra, amelyen egyedül edz a liverpooli edzőközpontban. A poszt nagy visszhangot váltott ki. A Liverpool egy korábbi csapatkapitánya, Jordan Henderson szívecskés hangulatjellel reagált, de a jelenlegi keretből Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, Andy Robertson és Alisson Becker is lájkolta a bejegyzést. Alisson az Inter elleni meccset felvezető sajtótájékoztatón is kiállt Szalah mellett, leszögezte: nem hiszi, hogy az lett volna célja, hogy bárkivel is tiszteletlen legyen.
S bár kedden a Liverpool Szoboszlai Dominik 11-esből szerzett góljával Milánóban fontos, 1-0-s győzelmet aratott az Inter ellen, a Szalah-ügy is terítékre került a lefújás után. Akkor is, amikor Slot az Amazon Prime stábjának nyilatkozott, és honfitársa, Clarence Seedorf is kérdezte. Slot úgy fogalmazott: a Szalah körüli helyzet „talán elszívott némi energiát” a csapattól, de szerinte most nem ezzel kellene foglalkozni.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!