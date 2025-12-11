Ferencvároslabdarúgó Európa-ligaRobbie KeanekezdőcsapatokGlasgow Rangers

A Nyilasi Tibor rekordjáért küzdő Robbie Keane többet is változtatott a kezdőcsapatán

A Ferencváros labdarúgócsapata csütörtök este 18.45-től a Groupama Arénában játssza az utolsó 2025-ös Európa-liga-mérkőzését. Az alapszakasz hatodik fordulójában sorra kerülő FTC–Rangers találkozó előtt a magyar együttes is kihirdette a kezdőcsapatát, azaz Robbie Keane eldöntötte, melyik tizenegy játékossal a pályán nyitja az összecsapást.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 17:40
Az FTC egy Rangers elleni győzelemmel újabb lépést tehetne az Európa-liga nyolcaddöntője felé (Fotó: Mirkó István)
A magyar bajnok öt forduló után veretlenül, tizenegy ponttal áll az Európa-liga tabelláján, amelyen csütörtök esti ellenfele egyetlen ponttal szerénykedik. Az alapszakasz hatodik fordulójában a Groupama Aréna ad otthont az FTC–Rangers mérkőzésnek. Robbie Keane a három pont megszerzése esetén utolérné Nyilasi Tibort az ferencvárosi vezetőedzőként szerzett legtöbb győzelem számában (10) az európai kupaporondot illetően. Az eddig 9–3–3-as győzelem–döntetlen–vereség mérleggel álló ír szakember ilyen előjelekkel hirdette ki a kezdőcsapatát. 

Robbie Keane (jobbra) szerdai sajtótájékoztatója után nem volt kérdés, hogy a sérült Dibusz Dénes hiányában Gróf Dávid kezd a magyar kapuban az FTC–Rangers Európa-liga-mérkőzésen
Robbie Keane (jobbra) szerdai sajtótájékoztatója után nem volt kérdés, hogy a sérült Dibusz Dénes hiányában Gróf Dávid kezd a magyar kapuban az FTC–Rangers Európa-liga-mérkőzésen (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

FTC–Rangers: megvan Robbie Keane kezdőcsapata

Az ír szakember kezdő tizenegyében három változás volt a vasárnapi, Kisvárda ellen 3-0-ra megnyert NB I-es bajnokin látotthoz képest, mindhárom a középpályán. Keane háromvédős rendszerében Ibrahim Cissé, Toon Raemaekers és Szalai Gábor alkotja a hátsó alakzatot, míg a középpályán Gavriel Kanikovszki mellett a magyar válogatott Ötvös Bence és Tóth Alex kapott helyet, a két szélen pedig Cebrail Makreckis és Callum O'Dowda segíti majd az NB I címvédőjének támadásait. Előttük Varga Barnabás és Bamidele Yusuf alkotja a Ferencváros csatárkettősét.

Az FTC Rangers elleni kezdőcsapata:

Gróf Dávid – Ibrahima Cissé, Toon Raemaekers, Szalai Gábor – Cebrail Makreckis, Gavriel Kanikovszki, Ötvös Bence, Tóth Alex, Callum O'Dowda – Varga Barnabás, Bamidele Yusuf.

Danny Röhl, a Rangers edzőjének kezdőcsapata:

Az Európa-liga alapszakaszában az FTC a skót bajnokság ezüstérmese után januárban még a görög Panathinaikosszal (otthon) és az angol Nottingham Foresttel (idegenben) csap össze.

A Fradi és a Rangers mérkőzése – amelynek játékvezetője a görög Anasztasziosz Papapetru lesz – 18.45-kor kezdődik a Groupama Arénában, ahonnan a Magyar Nemzet élőben tudósít.

Meddig jut a Fradi?
