Robbie Keane az első kérdés után mérges lett, és szerinte a VAR hibázott

Bizakodva várhatta a Ferencváros a csütörtök esti találkozót, hiszen az Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulója után veretlenül, 11 ponttal állt a tabella nyolcadik helyén, a Glasgow Rangers viszont csak egy pontot gyűjtött, vagyis már négyszer is kikapott. A skótok a tabellán csupán a 33. helyet foglalták el, de vezetőedzőjük, a német Danny Röhl azt fejtegette, hogy ha az alapszakaszban a hátra levő három meccsüket megnyerik, akkor ott lehetnek a továbbjutó legjobb 24 között. A Rangers tehát tehát győzelmi kényszerben lépett pályára a Groupama Arénában Robbie Keane alakulata ellen, amely így állt fel: Gróf Dávid – Ibrahima Cissé, Toon Raemaekers, Szalai Gábor – Cebrail Makreckis, Gavriel Kanikovszki, Ötvös Bence, Tóth Alex, Callum O'Dowda – Varga Barnabás, Bamidele Yusuf.

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője (Fotó: Polyák Attila)

Amint arról beszámoltunk, a Budapestre érkezett skót szurkolók jó hangulatban múlatták az időt a kezdésig. Már csak azért is, mert nálunk jóval olcsóbb a sör, mint náluk. A közösségi médiában nagy népszerűségek örvend egy erről tanúskodó poszt, amiből már skót vicc is született.

A vendégszurkolók jó hangulatát aztán fokozta, hogy a meccsen a Rangers a 27. percben megszerezte a vezetést, egy kontra végén Bojan Miovszki akrobatikus mozdulattal talált be. Noha elsőre les miatt érvénytelenítették a gólt, a videobírós vizsgálat után megadták (0-1). Az első félidő ötperces hosszabbításának végén Ötvös Bence egyenlített (1-1). A 73. percben jött Varga Barnabás „szokásos” fejesgólja, így már a Ferencváros vezetett (2-1). S nyert is 2-1-re, így nagy lépést tett afelé, hogy az alapszakaszt a legjobb nyolc között zárja. Az biztos, hogy a 6. forduló után is ott marad, hogy hányadik helyen a 14 pontjával, az a 21 órakor kezdődött találkozók után dől el.

Az Európa-liga alapszakasza után a 36 csapatából 24 jut tovább. Az első nyolc hely automatikus nyolcaddöntőbe jutást ér, míg a 9–24. pozícióban végző csapatoknak rájátszást kell vívniuk egymással a 16 közé jutásért.

