Nagyszerű fordítás után újabb Fradi-győzelem az Európa-ligában

Robbie Keane az első kérdés után mérges lett, és szerinte a VAR hibázott

A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának hatodik fordulójában a Ferencváros csütörtökön a Groupama Arénában 2-1-re győzött Glasgow Rangers ellen. Robbie Keane együttese nagy lépést tett afelé, hogy az alapszakaszt a legjobb nyolc között zárja, ami nyolcaddöntős részvételt ér. A Ferencváros góljait Ötvös Bence és Varga Barnabás szerezte, de a Fradi trénere minden játékosára büszke.

2025. 12. 11. 21:35
Fontos győzelmet aratott a Ferencváros Fotó: Polyák Attila
Bizakodva várhatta a Ferencváros a csütörtök esti találkozót, hiszen az Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulója után veretlenül, 11 ponttal állt a tabella nyolcadik helyén, a Glasgow Rangers viszont csak egy pontot gyűjtött, vagyis már négyszer is kikapott. A skótok a tabellán csupán a 33. helyet foglalták el, de vezetőedzőjük, a német Danny Röhl azt fejtegette, hogy ha az alapszakaszban a hátra levő három meccsüket megnyerik, akkor ott lehetnek a továbbjutó legjobb 24 között. A Rangers tehát tehát győzelmi kényszerben lépett pályára a Groupama Arénában Robbie Keane alakulata ellen, amely így állt fel: Gróf Dávid – Ibrahima Cissé, Toon Raemaekers, Szalai Gábor – Cebrail Makreckis, Gavriel Kanikovszki, Ötvös Bence, Tóth Alex, Callum O'Dowda – Varga Barnabás, Bamidele Yusuf.

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője (Fotó: Polyák Attila)

Amint arról beszámoltunk, a Budapestre érkezett skót szurkolók jó hangulatban múlatták az időt a kezdésig. Már csak azért is, mert nálunk jóval olcsóbb a sör, mint náluk. A közösségi médiában nagy népszerűségek örvend egy erről tanúskodó poszt, amiből már skót vicc is született.

A vendégszurkolók jó hangulatát aztán fokozta, hogy a meccsen a Rangers a 27. percben megszerezte a vezetést, egy kontra végén Bojan Miovszki akrobatikus mozdulattal talált be. Noha elsőre les miatt érvénytelenítették a gólt, a videobírós vizsgálat után megadták (0-1). Az első félidő ötperces hosszabbításának végén Ötvös Bence egyenlített (1-1). A 73. percben jött Varga Barnabás „szokásos” fejesgólja, így már a Ferencváros vezetett (2-1). S nyert is 2-1-re, így nagy lépést tett afelé, hogy az alapszakaszt a legjobb nyolc között zárja. Az biztos, hogy a 6. forduló után is ott marad, hogy hányadik helyen a 14 pontjával, az a 21 órakor kezdődött találkozók után dől el.

Az Európa-liga alapszakasza után a 36 csapatából 24 jut tovább. Az első nyolc hely automatikus nyolcaddöntőbe jutást ér, míg a 9–24. pozícióban végző csapatoknak rájátszást kell vívniuk egymással a 16 közé jutásért.

(A meccsről részletes tudósításunkat ITT olvashatják el.)

Robbie Keane: Minden játékosomra büszke vagyok

A mérkőzést követő első nyilatkozatok az M4 Sport kamerája előtt:

  • Robbie Keane: Hogy érted azt, hogy nem volt könnyű mérkőzés?! (A riporter felvezetésén a tréner bosszúsan felhúzta a szemödökét – a szerk.) Uraltuk a meccset az elejétől a végéig, sokkal jobb csapat voltunk! Betaláltak, de szerintem a VAR hibázott, rosszul húzták be a vonalat, les volt, mi is megnéztük. Nem érdemelték meg azt a gólt. De utána is mi uraltuk a meccset. Az első gólunk elképesztő volt, a második félidőben az ellenfelünk visszahúzódott, és továbbra is mi voltunk fölényben. Csodálatos teljesítményt nyújottunk, minden játékosomra büszke vagyok.
  • Gróf Dávid: Szerintem a könnyeimen látszik, mennyit jelent nekem ez a siker. Az, hogy hátrányból tudtunk fordítani, mutatja a csapat erejét. Az elmúlt egy évben rengeteget változott az öltöző pozitív irányba, most nagyon együtt van a csapat, és élmény itt játszani. Tudtuk, hogy a skótok fizikálisan nagyon erősek, de jól sikerült a felkészülésünk.
  • Ötvös Bence: Fontos pillanatban jött a gólom, talán a legjobbkor, nem is volt már hátra egy másodperc se, a Rangers a középkezdést sem tudta elvégezni. Ez nagy löketet adott nekünk a második félidőre. Úgy gndolom, hogy a kezünkben volt a mérkőzés, annak ellenére hogy az ellenfelünk került előnybe. Ezután is tettük tovább a dolgunkat, mert tudtuk, hogy jönnek majd a mi lehetőségeink is. A fordulás után aztán egy beadásból jött a szokásos Barni-gól. Tudtuk, hogy a Rangers kellemetlen ellenfél lesz, de hazai pályán mindenképpen nyerni akartunk, és ült a taktikánk.
  • Varga Barnabás: Inkább a mi akaratunk érvényesült a pályán, jobban játszottunk, mint az ellenfél. Most nagyon jó energiák vannak nálunk az öltözőben, és szeretnénk még idén a következő két meccsünket hat ponttal zárni, és akkor mindenki nyugodtan mehet az év végén a szünetre.

