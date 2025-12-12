európa-ligaLyonFerencvárosVarga Barnabástabellarobbie keane

Így áll a Ferencváros az Európa-liga tabelláján – Robbie Keane csapata szörnyen peches

A Ferencváros azzal, hogy a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 6. fordulójában csütörtök este a Groupama Arénában 2-1-re nyert a Glasgow Rangers ellen, megerősítette a helyét a legjobb nyolc között, így nagy lépést tett afelé, hogy egyenes ágon bejusson a nyolcaddöntőbe. Ám másrészt a Ferencváros szörnyen peches: a legobb nyolc csapat közül mindegyik győzött, így Varga Barnabásék nem tudtak előrelépni, maradtak a hatodik helyen.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 5:20
A Ferencváros nagy lépest tett az Európa-liga nyolcaddöntője felé Fotó: Polyák Attila
A 36 csapatos, nyolcfordulós El-főtábla első nyolc helyezettje egyenes ágon a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9-24. helyezettek oda-visszavágós párharcokban küzdenek meg a legjobb 16 közé kerülésért. A 25-36. pozícióban záró együttesek számára véget ér az európai kupaszereplés. Az ötödik forduló után a Ferencváros a hatodik helyet foglalta el 11 ponttal, s mivel Robbie Keane alakulata tegnap a 18.45-kor kezdődött találkozóján 2-1-re nyert a Glasgow Rangers ellen, a lefújás pillanatában nyilvánvaló volt, hogy két körrel a vége előtt marad is a legjobb nyolc között. Az Európa-liga alapszakaszában január 22-én még a Panathinaikosszal (otthon), majd január 29-én a Nottingham Foresttel (idegenben) csap össze.

Robbie Keane, a Ferencváros győztes hadvezére
Robbie Keane, a Ferencváros győztes hadvezére (Fotó: Polyák Attila)

Maradt a hatodik helyen a Ferencváros

Az, hogy az utolsó két fordulót az FTC hányadik helyen várja, a 21 órakor kezdődött találkozók lefújása után dőlt el. Kora este az élcsapatok közül a Ferencváros mellett a Midtjylland, a Betis és a Braga is győzni tudott. A dán együttes a Genket verte otthon 1-0-ra, a Betis a Dinamo Zagreb vendégeként nyert 3-1-re, a Braga pedig Nizzában kerekedett felül 1-0-ra. A legjobb nyolcból a Lyon, az Aston Villa, a Freiburg és a Porto 21 órakor lépett pályára. S mind a négy győzött, vagyis a legjobb nyolc között levő valamennyi csapat begyűjtötte a három pontot, így a Ferencváros maradt a hatodik helyen. Csak annyi változás történt, hogy a Fradihoz hasonlóan 14 pontos Betis és a Freiburg helyet cserélt, mert előbbi két góllal nyert, utóbbi csak eggyel. Az eddig kilencedik Genk kikapott, így a magyar bajnoknak a jelenleg kilencedik Stuttgarttal és a tizedik AS Romával szemben két pont előnye van.

Európa-liga, alapszakasz, 6. forduló:

Ferencváros–Glasgow Rangers (skót) 2-1 (1-1)
Dinamo Zagreb (horvát)–Real Betis (spanyol) 1-3 (0-3)
Young Boys (svájci)–Lille (francia) 1-0 (0-0)
Midtjylland (dán)–Genk (belga) 1-0 (1-0)
Ludogorec (bolgár)–PAOK (görög) 3-3 (1-1)
Sturm Graz (osztrák)–Crvena zvezda (szerb) 0-1 (0-0)
Nice (francia)–Braga (portugál) 0-1 (0-1)
VfB Stuttgart (német)–Makkabi Tel-Aviv (izraeli) 4-1 (2-0)
Utrecht (holland)–Nottingham Forest (angol) 1-2 (0-0)
FC Porto (portugál)–Malmö FF (svéd) 2-1 (2-0)
Olympique Lyon (francia)–Go Ahead Eagles (holland) 2-1 (2-1)
Celtic Glasgow (skót)–AS Roma (olasz) 0-3 (0-3)
FC Basel (svájci)–Aston Villa (angol) 1-2 (1-1)
Freiburg (német)–Red Bull Salzburg (osztrák) 1-0 (0-0)
FCSB (román)–Feyenoord (holland) 4-3 (1-2)
Celta Vigo (spanyol)–Bologna (olasz) 1-2 (1-0)
Panathinaikosz (görög)–Viktoria Plzen (cseh) 0-0
Brann Bergen (norvég)–Fenerbahce (török) 0-4 (0-3)

A Lyon, a Midtjylland és az Aston Villa a dobogón

Az Európa-liga tabellája:

Forrás: X/Football Rankings

 

 

