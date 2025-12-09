Tito és Jellasics nyomában – Zágráb és környéke - nem csak - sörös szemmel

Zágrábsörpale

Zágráb bő háromórás autóútra fekszik Budapesttől. A számos magyar vonatkozás mellett a horvát főváros és környéke rengeteg ismerősen csengő történelmi emléket és kulináris izgalmakat is nyújt az odalátogatóknak. Itt található Közép-Európa egyik legkiemelkedőbb kisüzemi sörfőzdéje is.

Vásárhelyi István
2025. 12. 09. 13:33
Odaúton

A dalmát tengerpartra tartva sokan csak sebesen elrobognak az autópályán és a zágrábi körgyűrűn, pedig útközben és a városban számos magyar vonatkozású érdekesség várja a turistákat. Az országhatárhoz közel esik a Zrínyi-család birtokközpontja, a csáktornyai (Čakovec) vár és a gyönyörű barokk óvárossal és középkori várral büszkélkedő Varasd (Varaždin) is csak egy rövid kitérő.

Zágráb központja – Vörös lámpás negyedből gasztroutca

A monarchista időkben a horvát ügyeknek külön minisztériuma volt a magyar államigazgatásban. Az ezredfordulós ünnepségeken is megkülönböztetett figyelmet kapott a magyar koronához tartozó déli szomszédunk. A horvát pavilon épületét el is szállították a kiállítás után Zágrábba. Újra felépítve ma is ott áll, ez a helyi Műcsarnok. A középkori Zágráb két dombja, az egyházi (Kaptol) és a polgárváros (Gradec) között húzódik 

a Tkalčićeva utca, ahol korábban Európa egyik első vörös lámpás negyede működött. Az egykor kétes hírnévnek örvendő környék ma színes sétálóutca, számtalan boltocska, utcai árus és kávéházak, kis éttermek egész sora hívogat.

Érdemes beülni szinte bármelyikbe egy pohár helyi kézműves sörre és egy könnyű ebédre. Ha körbe tekintünk, a számos színes grafitti között ott láthatjuk az egyik tűzfalon a Pivovar Medvedgrad ikonikus Fakin’ IPA-jának pulykapárosát is. 

 

 

A Medvedgrad sörfőzde a legnagyobb horvát kisüzem, kínálatában remek világos és barna, könnyed és erős lágersörök, valamint nagyszerű IPA-k és stoutok is megtalálhatóak.

 

Új-Zágráb és a The Garden Brewery

A második világháború után a Száva-folyó széles lapályán létrejött egy modern városrész, Új-Zágráb, és a körgyűrű előtt használatos autóút is itt szeli keresztül a várost. A városközponttól alig tíz perces autózásra találjuk a The Garden Brewery craft sörfőzdét és a mellé épített, akár 1000 fő befogadására is alkalmas rendezvényhelyszínt. A főzdében igényes taproom és fedett street food piactér is várja a látogatókat. A modern főzdében korábbi head brewer, jelenlegi főzdevezető, Tom O’Hara kalauzolt körbe minket. Az angol tulajdonban lévő Garden Brewery évi kb. 12 ezer hektoliteres termelésével a második legnagyobb horvát kisüzemi sörfőzde. 

Alapkínálatában megtalálhatóak a divatos New England IPA-k, a klasszikus West Coast IPA-k, lágerek és a pale ale is.

Az angol tulajdonos az egyik legjelentősebb fesztiválszervező is Horvátországban, a rendezvényeken a legnagyobb mennyiségben a pilzeni típusú sörüket veszik a fogyasztók, de az élelmiszerboltokban is országszerte kapható a More Pale Ale és a Shuma IPA. Ezek mellett találhatunk saját és kollab főzésben készült különlegességeket. A 2021-es budapesti CEBC sörös konferencia sörversenyén a főzde csodás vaníliás-áfonyás imperial sour ale-je kategóriagyőztesként csak egy szavazattal maradt le a Grand Champions címről. 

 

Ma a hasonlóan izgalmas Dolina (Imperial Blueberry Lemon & Vanilla Sour) állandó kínálatban is kapható. A 7,1%-os sour ale remekül ötvözi az édes gyümölcsösen malátás alapot a frissítő savanyú ízekkel. Egy citrom-tarte vagy egy áfonyás sajttorta mellé ideális kísérő lehet. Az Obala egy könnyed 4,7%-os NE IPA maga a tökéletes gyümölcsös illat- és ízbomba. Friss, krémes és nem telít el. Az Oseka Hazy IPA a HBC 431-es kísérleti komlójával a hagyományos citrusos illatok és aromák mellé a kender, a majoránna a zöld koriander és egy kevés új-fokhagymás felhanggal teszi a már megszokott IPA-s sablonízeket még izgalmasabbá. Öröm kortyolni.

 

A könnyed(ebb) ivósörök mellett a komolyabb sötét desszertsörök ligájában is kimagasló főzetek készülnek a Gardennél. A Planina (Double Double Affogato Stout) a csábító olasz kávédesszertre hajazó ízvilággal és a beleálmodott kávé, kakaóbab, madagaszkári vanília és tonkabab addicióval varázsol el. Személyes kedvencem azonban a kevésbé hivalkodó, „csak” 8,1% alkohollal készülő Tama (Imperial Salted Caramel & Chocolate Biscuit Stout), amiben csodásan összeforrnak az édes a keserű, a csokoládé a sós és az enyhe malátásan, csersavasan fanyar elemek. Tökéletes kísérője a 2025-ös év Ország Tortájának, a DCJ Stílusgyakorlatnak, amiben a hagyományos dobostorta ízek (piskóta, csoki, karamell mellé a meggy ad pikáns fanyarságot, és alkotnak közös nagyszerű harmóniát.

Jellasics, Tito és a Cilleiek – Irány a Bűnös-domb

Zágrábot észak-nyugati irányban elhagyva rátalálunk egy gyönyörű dombos vidékre, ez a Zagorje. Ha erre kirándulunk a középkor és a XX. század számos emlékére bukkanunk. Az első kisváros Zaprešić egyik parkjának a közepén találjuk a Jellasics-család kúriáját és családi síremlékét. 

Míg nálunk „Jellasics, a gyáva” Bécs felé fut, addig a horvátoknál nemzeti hősnek számít, komoly kultusza van a családnak.

Az országúton Klanjec felé autózva az egyik kanyarban a horvát himnusz (Lijepa naša domovino - Gyönyörű hazánk) költőjének, Antun Mihanovićnak az emlékművét hagyjuk el, majd rövidesen elérkezünk Kumrovecbe, ahol a partizánvezér, Tito szülőháza és szobra is megtalálható egy szabadtéri folklór park legfőbb látványosságaként. A szemben lévő dombon a volt Kommunista Párt elit káderképző iskolájának elhagyatott épülete árulkodik a II. világháború utáni jugoszláv személyi kultusz éveiről.

Tovább autózva a szőlődombokon át hamarosan elérjük Nagytábor (Veliki Tabor) romantikus várkastélyát. A kastély a magyar történelemből és a Hunyadi-regényfolyamból is jól ismert Cilleiek birtokában volt hosszú évekig. Ide kötődik Cillei Frigyes és szerelme, a paraszti sorból származó Veronika Desinićka romantikus története. Az ifjú pár titokban a várral szemben lévő dombon találkozgatott mielőtt Frigyest a szigorú apa a Cillei-vár (Celje) tornyába záratta, Veronikát pedig boszorkányperbe fogta. Mikor a bíróság nem találta bűnösnek egy zsoldosával vízbe fojtatta és a rege szerint a holttestet befalaztatta a várba. A találkahely neve ma is Bűnös-domb (Gresna Gorica). Kísértetek helyett szerencsére egy takaros fogadót és remek házias ízekkel dolgozó éttermet találunk a dombtetőn futó szőlőlugas takarásában. A teraszon üldögélve egész Zágrábig ellátunk a festői dombok hullámai mögött. 

 

A vadételek mellett érdemes kipróbálni a helyi „káposztás tésztát“. A krpice sa zeljem egy tartalmas tésztaétel, ami mellé sült húst vagy pecsenyekacsát szolgálnak föl a fogadóban. Az adagok bőségesek, és az ételek mellé remekül csúsznak a Pivovar Medvedgrad sörei. Indításnak a csapolt világost kóstoltuk, de a káposztás tészta és a hús mellé egy gazdagabb sötét sör kívánkozott. Ha már boszorkányokról volt szó, a Grička vještica (A gričkai boszorkány – egy népszerű XX. század eleji horvát regényciklus címe), a Medvedgrad duplabakja jó választás. A 7,5%-os nagy testű sörnek meg sem kottyan a nehéz húsos-tésztás étel, nagyszerű páros. Az édes pörkölt maláta és az enyhe likőrös alkoholmelegség remekül kiegészíti a hús ízeit és jólesően eltelít. A langyos délutáni napsütésben már csak üldögélünk, nem is kíván az ember desszertet, elég a tájban gyönyörködni.

Horvátország nem csak a tengerpartból áll, érdemes felfedezni a vidék rejtett szépségeit, nem is szükséges messzire utazni. A dalmát borok helyett pedig érdemes a remek horvát kisüzemi sörökkel is teljessé tenni az élményt.

Borítókép és fotók: Vásárhelyi Attila

