Tito és Jellasics nyomában – Zágráb és környéke - nem csak - sörös szemmel

Zágráb bő háromórás autóútra fekszik Budapesttől. A számos magyar vonatkozás mellett a horvát főváros és környéke rengeteg ismerősen csengő történelmi emléket és kulináris izgalmakat is nyújt az odalátogatóknak. Itt található Közép-Európa egyik legkiemelkedőbb kisüzemi sörfőzdéje is.

Odaúton

A dalmát tengerpartra tartva sokan csak sebesen elrobognak az autópályán és a zágrábi körgyűrűn, pedig útközben és a városban számos magyar vonatkozású érdekesség várja a turistákat. Az országhatárhoz közel esik a Zrínyi-család birtokközpontja, a csáktornyai (Čakovec) vár és a gyönyörű barokk óvárossal és középkori várral büszkélkedő Varasd (Varaždin) is csak egy rövid kitérő.

Zágráb központja – Vörös lámpás negyedből gasztroutca

A monarchista időkben a horvát ügyeknek külön minisztériuma volt a magyar államigazgatásban. Az ezredfordulós ünnepségeken is megkülönböztetett figyelmet kapott a magyar koronához tartozó déli szomszédunk. A horvát pavilon épületét el is szállították a kiállítás után Zágrábba. Újra felépítve ma is ott áll, ez a helyi Műcsarnok. A középkori Zágráb két dombja, az egyházi (Kaptol) és a polgárváros (Gradec) között húzódik

a Tkalčićeva utca, ahol korábban Európa egyik első vörös lámpás negyede működött. Az egykor kétes hírnévnek örvendő környék ma színes sétálóutca, számtalan boltocska, utcai árus és kávéházak, kis éttermek egész sora hívogat.

Érdemes beülni szinte bármelyikbe egy pohár helyi kézműves sörre és egy könnyű ebédre. Ha körbe tekintünk, a számos színes grafitti között ott láthatjuk az egyik tűzfalon a Pivovar Medvedgrad ikonikus Fakin’ IPA-jának pulykapárosát is.

A Medvedgrad sörfőzde a legnagyobb horvát kisüzem, kínálatában remek világos és barna, könnyed és erős lágersörök, valamint nagyszerű IPA-k és stoutok is megtalálhatóak.

Új-Zágráb és a The Garden Brewery

A második világháború után a Száva-folyó széles lapályán létrejött egy modern városrész, Új-Zágráb, és a körgyűrű előtt használatos autóút is itt szeli keresztül a várost. A városközponttól alig tíz perces autózásra találjuk a The Garden Brewery craft sörfőzdét és a mellé épített, akár 1000 fő befogadására is alkalmas rendezvényhelyszínt. A főzdében igényes taproom és fedett street food piactér is várja a látogatókat. A modern főzdében korábbi head brewer, jelenlegi főzdevezető, Tom O’Hara kalauzolt körbe minket. Az angol tulajdonban lévő Garden Brewery évi kb. 12 ezer hektoliteres termelésével a második legnagyobb horvát kisüzemi sörfőzde.

Alapkínálatában megtalálhatóak a divatos New England IPA-k, a klasszikus West Coast IPA-k, lágerek és a pale ale is.

Az angol tulajdonos az egyik legjelentősebb fesztiválszervező is Horvátországban, a rendezvényeken a legnagyobb mennyiségben a pilzeni típusú sörüket veszik a fogyasztók, de az élelmiszerboltokban is országszerte kapható a More Pale Ale és a Shuma IPA. Ezek mellett találhatunk saját és kollab főzésben készült különlegességeket. A 2021-es budapesti CEBC sörös konferencia sörversenyén a főzde csodás vaníliás-áfonyás imperial sour ale-je kategóriagyőztesként csak egy szavazattal maradt le a Grand Champions címről.