Tusk alkalmatlanságát példázza, hogy Lengyelország kimaradt a nyugati békefolyamatokból

A Politico beszámolója szerint Lengyelország, amely korábban a Nyugat egyik legerősebb hangja volt Ukrajna ügyében, most csupán azért küzd, hogy bejusson a tárgyalóterembe. Többen Donald Tusk miniszterelnököt hibáztatják a kudarcért: Marek Pek, a Jog és Igazságosság párt képviselője szerint Lengyelország londoni távolmaradása újabb példa Tusk alkalmatlanságára, és a kormányfőt Európa másodrangú politikusának nevezte. A frusztráció érthető, hiszen Lengyelország nemcsak egymillió ukrán menekültet fogadott be, hanem kulcsszerepet játszik Ukrajna utánpótlásában, és a NATO egyik legaktívabb tagjaként igyekszik Európa újrafegyverkezését koordinálni; katonai ereje már most a szövetség harmadik legnagyobbja, és ötszázezer főre szeretné növelni hadseregét.
Tusk azonban némi iróniával próbálta enyhíteni a kínos diplomáciai helyzetet. Berlinben Friedrich Merz német kancellár mellett azt mondta:
Washingtonban nem mindenki – és Moszkvában biztosan senki sem – akarja, hogy Lengyelország mindenhol jelen legyen
hozzátéve, hogy ezt a kitiltást „bóknak” veszi. A kormány hivatalosan is hangsúlyozta, hogy semmi szokatlan nem történt: a találkozót a brit miniszterelnök javasolta, és Lengyelország továbbra is elkötelezett.
