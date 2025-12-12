Keane máris összeállította hétvégi kezdőcsapatát, a Rangers edzőjét feldühítették

Az FTC és a Rangers csütörtök esti Európa-liga-mérkőzésén a skót együttes szerezte meg a vezetést, de az első félidő végén Ötvös Bence, majd a 73. percben Varga Barnabás fejesgólja megfordította az állást, és végül 2-1-re a magyar bajnok győzött. A budapesti találkozó után előbb a skótokat irányító német Danny Röhl, majd a Fradi ír vezetőedzője, Robbie Keane értékelte a történteket sajtótájékoztató keretei között.

A győztes csapat vezetőedzője, Robbie Keane is elmondta a véleményét az FTC Rangers elleni Európa-liga-mérkőzéséről (Fotó: Polyák Attila)

Danny Röhl, a Rangers vezetőedzőjének nyilatkozata

A skót ezüstérmes hat forduló után mindössze egy ponttal áll, ráadásul hazája bajnokságában sem dobogós helyen található. Danny Röhl együttese Budapesten sem tudott javítani a rossz formáján.

– Nagyon csalódott, sőt dühös vagyok, főleg a kapott gólokat megelőző hibák miatt.

A védekezésünk összességében jól működött, és 1-1 után akár mi is előnybe kerülhettünk volna, de ilyen hibákat nem engedhetünk meg.

A második kapott gólunknál például negyven méteren keresztül szállt a levegőben a labda, mégsem reagáltunk. Vezettünk és jól játszottunk az első félidőben, de a szünet után sok labdát vesztettünk és nem igazán ment a játék. A csapatunk versenyképes, de hiányoznak olyan momentumok, amelyek ilyen mérkőzéseken pontot, pontokat jelenthetnének. Egyes játékosoknál voltak előrelépések, és többekkel elégedett vagyok, de ez ma nem volt elég – mondta a glasgow-iakat szűk két hónapja irányító, 36 éves szakember, aki tizenkettedik alkalommal ülhetett a Rangers kispadján.

A skót együttes még a bolgár Ludogorec és a portugál Porto ellen játszik az Európa-ligában, de a sajtótájékoztatón részt vevő újságírók mindegyikével kezet rázó tréner innentől bevallottan már a bajnokságra koncentrál az El helyett, miután a továbbjutásra már nincs esély.

Danny Röhl csalódott volt a Rangers veresége miatt (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)

Az FTC-t irányító Robbie Keane értékelése

A Fradi edzőjeként a mostani volt Robbie Keane 16. európai kupamérkőzése, és ezeken három-három döntetlen és vereség mellett már a 10. győzelmét aratta, márpedig a fővárosi klub korábbi edzői közül senki nem nyert ennél többször a nemzetközi porondon – Keane Nyilasi Tibor rekordját állította be.