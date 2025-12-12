Keane máris összeállította hétvégi kezdőcsapatát, a Rangers edzőjét feldühítették

Robbie KeaneFerencvároslabdarúgó Európa-ligaGlasgow Rangerssajtótájékoztató

A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 6. fordulójában a magyar bajnok Ferencváros 2-1-es győzelmet aratott a vendég Glasgow Rangers ellen. A találkozó után a hazaiakat irányító Robbie Keane és a skótok vezetőedzője, Danny Röhl is megtartotta a sajtótájékoztatóját.

2025. 12. 12.
Robbie Keane, a Fradi edzője beszélt a Rangers elleni mérkőzés után (Fotó: Mirkó István)
Az FTC és a Rangers csütörtök esti Európa-liga-mérkőzésén a skót együttes szerezte meg a vezetést, de az első félidő végén Ötvös Bence, majd a 73. percben Varga Barnabás fejesgólja megfordította az állást, és végül 2-1-re a magyar bajnok győzött. A budapesti találkozó után előbb a skótokat irányító német Danny Röhl, majd a Fradi ír vezetőedzője, Robbie Keane értékelte a történteket sajtótájékoztató keretei között.

Ferencváros - Glasgow Rangers labdarúgó Európa-liga-meccs, Robbie Keane
A győztes csapat vezetőedzője, Robbie Keane is elmondta a véleményét az FTC Rangers elleni Európa-liga-mérkőzéséről (Fotó: Polyák Attila)

Danny Röhl, a Rangers vezetőedzőjének nyilatkozata

A skót ezüstérmes hat forduló után mindössze egy ponttal áll, ráadásul hazája bajnokságában sem dobogós helyen található. Danny Röhl együttese Budapesten sem tudott javítani a rossz formáján.

– Nagyon csalódott, sőt dühös vagyok, főleg a kapott gólokat megelőző hibák miatt. 

A védekezésünk összességében jól működött, és 1-1 után akár mi is előnybe kerülhettünk volna, de ilyen hibákat nem engedhetünk meg.

A második kapott gólunknál például negyven méteren keresztül szállt a levegőben a labda, mégsem reagáltunk. Vezettünk és jól játszottunk az első félidőben, de a szünet után sok labdát vesztettünk és nem igazán ment a játék. A csapatunk versenyképes, de hiányoznak olyan momentumok, amelyek ilyen mérkőzéseken pontot, pontokat jelenthetnének. Egyes játékosoknál voltak előrelépések, és többekkel elégedett vagyok, de ez ma nem volt elég – mondta a glasgow-iakat szűk két hónapja irányító, 36 éves szakember, aki tizenkettedik alkalommal ülhetett a Rangers kispadján.

A skót együttes még a bolgár Ludogorec és a portugál Porto ellen játszik az Európa-ligában, de a sajtótájékoztatón részt vevő újságírók mindegyikével kezet rázó tréner innentől bevallottan már a bajnokságra koncentrál az El helyett, miután a továbbjutásra már nincs esély.

Danny Röhl csalódott volt a Rangers veresége miatt
Danny Röhl csalódott volt a Rangers veresége miatt (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)

Az FTC-t irányító Robbie Keane értékelése

A Fradi edzőjeként a mostani volt Robbie Keane 16. európai kupamérkőzése, és ezeken három-három döntetlen és vereség mellett már a 10. győzelmét aratta, márpedig a fővárosi klub korábbi edzői közül senki nem nyert ennél többször a nemzetközi porondon – Keane Nyilasi Tibor rekordját állította be.

– Úgy érzem, domináltuk a mérkőzést az elejétől kezdve. Nem vagyok biztos abban, hogy nem volt-e les az ellenfél gólja, de ezután sikerült szereznünk egy gyönyörű gólt, majd a második félidőben is betaláltunk. 

Megérdemeltnek gondolom a győzelmünket, és nagy dolognak tartom, hogy hat forduló után is veretlenek vagyunk, főleg ha az ellenfelek költségvetését nézzük

Megdicsérem a játékosaimat, ezt az intenzitást és játékot várom el tőlük máskor is, a cserék is jól álltak be. A Rangerstől pedig pont ilyen felállást, játékot vártam, bár nem igazán szeretnék most az ellenféllel foglalkozni, inkább örülök a sikernek – értékelt a Ferencváros ír vezetőedzője, aki Nyilasi rekordjának beállításáról elmondta, ő mindig a győzelmet tűzi ki célul, a játékosok pedig ezt megkönnyítik nekik. 

Keane hozzátette, innentől már ő is reális célnak látja, hogy közvetlenül az El nyolcaddöntőjébe jusson be a csapat, jelenleg azonban még csak a vasárnapi, Debrecen elleni NB I-es rangadóra koncentrál – és már azt is tudja, hogy ott milyen felállásban lép pályára a Fradi.

A hat forduló után 14 ponttal hatodik helyen álló FTC-nek még két mérkőzése van hátra az Európa-liga alapszakaszából: január 22-én a görög Panathinaikosz érkezik Budapestre, majd egy héttel később az angol Nottingham Forest vendége lesz a csapat.

Ötvös Bence és Gróf Dávid értékelése:

