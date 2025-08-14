Zelenszkijkényszersorozástoborzó

Ezúttal nem jött össze Zelenszkij sorozóinak

A közösségi médiát újra bejárta egy felvétel az ukrán kényszersorozásról, azonban most Zelenszkij emberei nem tudták elhurcolni áldozatukat.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 16:31
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: JONAS ROOSENS Forrás: ANP MAG
A felvételen Zelenszkij emberei, az ukrán toborzókatonák ismét lesben állnak, hogy elvihessék újabb áldozatukat, azonban most máshogy végződött a történet.

A fiatal férfi most megúszta az elhurcolást Zelenszkij emberei pórul jártak (Fotó: X)
A fiatal férfi most megúszta az elhurcolást, Zelenszkij emberei pórul jártak (Fotó: X)

Az X-en közzétett videóhoz írt bejegyzésből ugyanis kiderül: 

Ukrajnában, miután több ezer felvétel került nyilvánosságra arról, hogy a toborzókatonák az utcáról hurcolnak el állampolgárokat, belső utasításra szólították fel őket: ha észreveszik, hogy valaki rögzíti az akciót, hagyják abba a kényszerítést. Ennek köszönhetően ez a fiatal férfi most megúszta az elhurcolást.

 

Borítókép: Zelenszkij és Ursula von der Leyen (AFP)

Tóth Tamás Antal
idezojelekkém

Kijev új besorolást kapott

Tóth Tamás Antal avatarja

Az ukrán főváros lett a világ legkisebb városa.

