Ezúttal nem jött össze Zelenszkij sorozóinak

A felvételen Zelenszkij emberei, az ukrán toborzókatonák ismét lesben állnak, hogy elvihessék újabb áldozatukat, azonban most máshogy végződött a történet.
Az X-en közzétett videóhoz írt bejegyzésből ugyanis kiderül:
Ukrajnában, miután több ezer felvétel került nyilvánosságra arról, hogy a toborzókatonák az utcáról hurcolnak el állampolgárokat, belső utasításra szólították fel őket: ha észreveszik, hogy valaki rögzíti az akciót, hagyják abba a kényszerítést. Ennek köszönhetően ez a fiatal férfi most megúszta az elhurcolást.