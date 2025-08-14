Ezúttal nem jött össze Zelenszkij sorozóinak

Ukrajnában, miután több ezer felvétel került nyilvánosságra arról, hogy a toborzókatonák az utcáról hurcolnak el állampolgárokat, belső utasításra szólították fel őket: ha észreveszik, hogy valaki rögzíti az akciót, hagyják abba a kényszerítést. Ennek köszönhetően ez a fiatal férfi most megúszta az elhurcolást.