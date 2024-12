Az öt legjobb Gregory Peck-film – Ne bántsátok a feketerigót!  + videó

A Gregory Peck filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet egy romantikus mozi, a Római vakáció (Roman Holiday) szerezte meg, a negyedik helyezett egy klasszikus történelmi krimi, A brazíliai fiúk (The Boys from Brazil) című alkotás lett, a dobogó harmadik fokára a Káprázat (Mirage) című krimi lépett fel, az ezüstérmes mozi a Herman Mellville legendás regényéből készült Moby Dick című kalandfilm lett, az aranyérmet pedig a legendás filmdráma, a Ne bántsátok a feketerigót! (To Kill a Mockingbird) szerezte meg.

1.Ne bántsátok a feketerigót! (1962)

Harper Lee Pulitzer-díjas regényét 1962-ben adaptálták filmre, és a mű azóta is az amerikai filmművészet egyik kiemelkedő alkotása. Az eredeti angol cím To Kill a Mockingbird. A filmet Robert Mulligan rendezte, a forgatókönyvet Horton Foote írta. A film a regényhez hűen mutatja be az 1930-as évek alabamai társadalmi feszültségeit, a rasszizmust, az előítéleteket és az ártatlanság elvesztését. A főbb szerepekben Gregory Peck és Mary Badham látható. Robert Duvall, William Windom és Alice Ghostley is ezzel a filmmel debütált a mozivásznon.

Fotó: Mafab.hu

Az Amerikai Egyesült Államokban 1962. december 25-én bemutatott film hatalmas kritikai és bevételi sikert aratott. Nyolc kategóriában jelölték Oscar-díjra, ebből hármat meg is nyert, köztük a legjobb férfi főszereplő, a legjobb adaptált forgatókönyv és a legjobb látványtervezés kategóriát. Gregory Peck ikonikus alakítása az erkölcsi bátorság megtestesítőjévé vált. A filmet gyakran emlegetik az egyik legjobb könyvadaptációként. Az Amerikai Filmintézet 2003-ban a Gregory Peck által megformált Atticus Finchet a legnagyobb filmes hősnek nevezte. A mozi zenéjét Elmer Bernstein szerezte, aki finom és érzelmes dallamokkal emelte ki a történet drámaiságát és az ártatlanság elvesztését. A zene szinte külön szereplőként működik, amely mélyebb rétegeket ad a film érzelmi üzenetéhez.