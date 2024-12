2024-es toplista – A Gladiátortól a Nixonon át, egészen A szicíliaiak klánjáig

Amikor a Nixon című moziról kell véleményt mondani, kettősség van bennem. Mert a film nagyon jó, Stone nagyon ért ehhez a műfajhoz, de nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy nagyon erősen demokrata nézőpontból készült a film. Ismerjük Stone politikai nézeteit, így érthető, hogy ő ezen a szemüvegen keresztül szerette volna megmutatni az Egyesült Államok legvitatottabb elnökét, természetesen a Watergate-botrányra fókuszálva. Azonban a nézőben kelt egy olyan érzést ez a mozi, mintha dokumentumfilmet nézne. Ezért viszont már megkívánta volna a történet az árnyaltabb fogalmazást. A Doors-film is és a JFK-mozi is, mint általában Stone filmjei, nagyon erős jellemábrázolást tartalmaznak. A rendező nagyon jól mozog, és képes bemutatni a főszereplőjének a jellemrajzát, jellemfejlődését azokban az esetekben is, amikor nem kitalált szereplőről van szó, hanem egy közismert embert kell megjelenítenie a filmvásznon.

Ehhez természeten nagyon jó színészekre van szükség, akik zseniálisan tudnak az adott szereplő bőrébe bújni. Val Kilmer mint Jim Morrison, Kevin Costner mint Jim Garrison és Anthony Hopkins mint Nixon parádés választások voltak ezekre a kényes szerepekre. Annak ellenére, hogy Hopkins játékát több szaklap is kritikával illette, megítélésem szerint élete egyik legjobb alakítását nyújtja Nixon szerepében. Összességében egy remek életrajzi film a Nixon, aki szereti az ilyen műfajú filmeket, azoknak csemege Stone mozija, Hopkins játékáról nem is beszélve.

A Napok romjai egy csodaszépen fényképezett romantikus dráma. Aki ismeri és szereti James Ivory munkáit, az pontosan tudja, hogy mennyire profi az ilyen témájú filmek vászonra vitelében. Ezúttal is sikerült a kor hangulatát visszacsempészni és hitelesen megjeleníteni a nézők számára. A szereplők jelleme is nagyszerűen követhető, ráadásul a szerelmi szál és a náci vonal megjelenítése tovább fokozta a mozi iránti érdeklődést. A színészi gárda zseniális volt, hiszen Hopkins gyakorlatilag mindent el tud játszani, ráadásul ez a kimért komornyik figura olyan, mintha egyenesen rá lett volna kitalálva, Emma Thompson szintén lubickol a szerepében.

Telitalálat volt őket együtt szerepeltetni. Nem a véletlen szülte ezt a castingot, hiszen egy évvel korábban Ivory szintén együtt szerepeltette a két sztárt a Howards End – Szellem a házban című mozijában, ahol szintén parádézott a két színész. Szóval aki szereti a romantikus drámákat, és még rajong Anthony Hopkinsért is, annak remek választás lehet egy kis hétvégi mozizáshoz Ivory klasszikusa.

A 8 mm bepillantást enged egy zárt világba, amelyben a szadisták, perverzek, snuffosok, mazochisták vígan élnek és kiélhetik alantas szenvedélyeiket. Azért volt szörnyű látni ezeket a képsorokat, mert ez a mocskos világ valóban létezik. Csak a téma tabu, nem szoktak vele az újságok címlapjain vagy talk show-kban foglalkozni vele. Az emberben óhatatlanul felmerül a kérdés: miként működhet ez a perverz, aberrált világ? A válasz gyaníthatóan a maguknak mindet megengedő gazdag, befolyásos pénzemberek és népszerű sztárok köreiben keresendő.

Megdöbbentő és felkavaró film!