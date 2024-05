Az öt legjobb Anthony Hopkins-film – Nixon + videó

Összegzés

Amikor a Nixon című moziról kell véleményt mondani, kettősség van bennem. Mert a mozi nagyon jó, Stone nagyon ért ehhez a műfajhoz, de nem lehet teljesen elvonatkoztatni attól, hogy nagyon erősen demokrata nézőpontból készült a film. Ismerjük Stone politikai nézeteit, így érthető, hogy ő ezen a szemüvegen keresztül szerette volna megmutatni az Egyesült Államok legvitatottabb elnökét, természetesen a Watergate-botrányra fókuszálva. Azonban a film nézőjében kelt egy olyan érzést ez a mozi, mintha egy dokumentumfilmet néznénk. Ezért viszont már megkívánta volna a történet az árnyaltabb fogalmazást.

A Doors film is és a JFK mozi is, mint általában Stone filmjei, nagyon erős jellemábrázolást tartalmaznak. A rendező nagyon jól mozog, és képes bemutatni a főszereplőjének a jellemrajzát, jellemfejlődését azokban az esetekben is, amikor nem kitalált, fiktív szereplőről van szó, hanem egy közismert embert kell megjelenítenie a filmvásznon. Ehhez természeten nagyon jó színészekre van szükség, akik zseniálisan tudnak az adott szereplő bőrébe bújni. Val Kilmer mint Jim Morrison, Kevin Costner mint Jim Garrison és Anthony Hopkins mint Nixon parádés választások voltak ezekre a kényes szerepekre. Annak ellenére, hogy Hopkins játékát több szaklap is kritikával illette, megítélésem szerint élete egyik legjobb alakítását nyújtja Nixon szerepében. Összeségében egy remek életrajzi film a Nixon, aki szereti az ilyen műfajú mozikat, azoknak csemege Stone mozija, Hopkins játékáról nem is beszélve.

Idővonal: A Nixon című filmet 1995-ben mutatták be, abban az évben, amikor II. János Pál pápa ötmillió hívő előtt pontifikált nagymisét a távol-keleti országok katolikus fiataljainak találkozóján Manilában. Izraelben két öngyilkos merénylő 21 embert ölt meg a Beit Lid-i városközpontban. Az Európai Unió és 12 földközi-tengeri szomszédos ország megállapodást írt alá Barcelonában a jövőbeni politikai és gazdasági együttműködésről. Az USA negyvenmillió dolláros pénzügyi támogatást nyújtott a gazdasági-pénzügyi válsággal küzdő Mexikónak. Ausztria, Finnország és Svédország belépésével 15 tagúra bővült az Európai Unió. A NATO tanácsa jóváhagyta az atomsorompó-egyezmény határozatlan időre történő meghosszabbítását. A magyar parlament elfogadta a devizatörvényt, ezzel az utolsó akadály is elgördült a forint konvertibilitása elől, és az aggteleki cseppkőbarlangokat a világörökség részévé nyilvánították. Diana walesi hercegné a BBC Televízióban elismerte, hogy megcsalta Károly herceget. Megjelent Alanis Morissette Jagged Little Pill című albuma, amely minden idők legnagyobb példányszámban értékesített debütáló albuma. Azóta több mint harmincmillió darabot adtak el belőle. (Wikipédia)

Az Anthony Hopkins filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten kiderül, hogy melyik mozi végzett az első helyen.

Borítókép: Anthony Hopkins Richard Nixon szerepében (Fotó: InterCom)