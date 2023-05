Az öt legjobb Michael Douglas-film – Tőzsdecápák + videó

Bud eleinte nem szívesen lép erre az útra, de a sok pénz elvakítja, és Gekko erős, szuggesztív személyisége magával ragadja. Bud apja, Carl Fox (Martin Sheen) pont az ellentéte Gekkónak, szakszervezeti vezető a Blue Star repülőgép-társaságnál, és a szívén viseli a dolgozók sorsát. Ez az ellenpólus nagyon jól van ábrázolva a filmben. Bud két tűz közé kerül: vagy a rendes, becsületes úton marad, de akkor nem lesz gazdag soha, vagy a Gekko által kínált gátlástalan, mindenkin átgázoló világot választja, ami rengeteg pénzt, mesés gazdagságot ígér. Nagyszerűen végigkövethető Bud színeváltozása, nagyon gyorsan átveszi Gekko fellengzős stílusát, megrészegíti a pénz. Ráadásul megismerkedik Gekko korábbi szeretőjével, a csodaszép Darien Taylorral (Derryl Hannah), akivel egymásba szeretnek. Majd mikor Bud rájön arra, hogy Gekko gátlástalanul átverte, és így az apja cége és a dolgozóinak az egzisztenciája is veszélybe kerül, ellene fordul, és ügyesen átveri a minden hájjal megkent tőzsdecápát, de így a barátnőjét is elveszíti. Fordulatokban gazdag, remek film a Tőzsdecápák. Rendkívül érzékletesen mutatja be ezt a világot. Érdemes felidézni Gordon Gekko egyik ikonikus monológját, ami talán az egész film kvintesszenciáját adja:

„Én semmit sem alkotok, birtoklok. Mi döntünk, kispajtás, a hírekről, a háborúról, békéről, éhínségről, egy gemkapocs áráról. Elvarázsoljuk a nyulat a kalapból, miközben a többiek szájtátva bámulnak. Nem vagy olyan naiv, hogy azt hidd demokráciában élünk, a szabadpiac diktál.”

Ezek a mondatok túllépnek a film határain, hiszen nagyon jól megmutatják a napjainkban, ha lehet, még erősebben jelenlévő problémát, hogy bizony a világban a nagytőke diktál. Hátborzongató ezeket a mondatokat hallani és értelmezni. Oliver Stone sok esetben szeret indokolatlanul Amerika lelkiismereteként megjelenni, de az dicséretes, hogy ezt a nyolcvanas években ki merte mondani.

A szereplőgárda valami egészen fantasztikus. Remek ötlet volt az apa, fiú szerepben a Martin Sheen, Charlie Sheen páros. Elképesztően hitelesek úgy, ahogy Gordon Gekko szerepében Michael Douglas is, aki talán élete legjobbját hozza ebben a filmben, teljesen megérdemelte ezért az alakításáért az Oscar-szobrot. Oliver Stone elmondta, amikor a filmről kérdezték, hogy két fontos motívumot mindenképpen szeretett volna megjeleníteni, ötvözni a moziban. Az egyik Dosztojevszkij Bűn és bűnhődése, a másik pedig F. Scott Fitzgerald A nagy Gatsby-jének milliője.

Érdekesség a filmmel kapcsolatban, hogy Gordon Gekko szerepére a mozit készítő stúdió Warren Beatty-t akarta, Stone pedig Richard Gere-ben gondolkozott, Michael Douglas csak ezt követően került képbe. Milyen szerencse nekünk, nézőknek,hogy végül ő játszotta el ezt a szerepet! Illetve Oliver Stone állítólag megkérdezte Charlie Sheent, hogy kit szeretne inkább látna a filmbéli apja szerepében, Jack Lemmont vagy pedig az igazi édesapját, Martin Sheent, és végül nagyszerű döntés született, mert nagyon jó hatással volt egymásra a két színész..

Tőzsdecépák – A pénz nem alszik (2010)

A Tőzsdecápák az egyetlen Oliver Stone-film, amelynek készült folytatása. A Tőzsdecápák – A pénz nem alszik (Wall Street 2: Money Never Sleeps) című filmet 2010-ben mutatták be. Michael Douglas ismét Gordon Gekko bőrébe bújt, és annak ellenére, hogy a film nem aratott osztatlan sikert, ő ismét parádésan alakította a börtönből kiszabadult egykori nagymenő bankárt. Megítélésem szerint nem sikerült rosszul a folytatás sem, bár kétségtelen, hogy a klasszikusnak számító első rész nyomába sem ér. Azonban van pár érdekesség, amit érdemes a folytatásról elmondani, mert Oliver Stone zsenialitását tükrözi. Itt van mindjárt az a megoldás, hogy Chalie Sheen, azaz Bud Fox megjelenik egy rövidke epizódszerepben egy fogadáson.

De ez a film volt az utolsó mozija, a Jó, a rossz és a csúf (The Good, the Bad and the Ugly) ikonikus szereplőjének, a Tuco Ramírezt alakító Eli Wallach-nak, és erre az ikonikus szerepére mintegy utalásként a főszereplő Jacob Moore (Shia LaBeouf) telefonján a film zenéje a csengőhang. Jacob anyját Susan Sarandon alakítja, az ügyeletes rosszfiút, a gátlástalan pénzembert, Bretton Jamest pedig Josh Brolin személyesíti meg. Többek közt talán azért nem lett annyira sikeres a második rész, mert a vége túlzottan hollywoodira sikeredett. De érdemes megemlíteni érdekességképpen, hogy amikor Bretton James fogadja az irodájában Jacobot, az egyik polcon van egy kép, ahol a filmbeli üzletember kezet ráz Soros Györggyel.

Mindent egybevetve a Tőzsdecápák első része a nyolcvanas évek ikonikus filmje, míg a második rész a korszakból adódóan sem tudott akkora karriert befutni. Nagyon jól mutatja a két korszak közötti különbséget az első részben szereplő gigantikus méretű, korabeli mobiltelefon, ami a második részben gegként jelenik meg, amikor Gordon Gekko szabadul a börtönből, és visszakapja a személyes tárgyait. Az évek során Gordon Gekko és Michael Douglas karaktere összeforrt, a színész talán legjobb alakítása ez a kettős megítélésű figura. Mindenesetre mini toplistánkon a második helye mindenképpen indokolt.

A következő héten a Michael Douglas filmjeit bemutató sorozatunkban már a győztessel érkezünk.

Borítókép: Gordon Gekko (Michael Douglas), Bud Fox (Charlie Sheen) és Darien Taylor (Derryl Hannah) a Tőzsdecápák című filmben (Forrás: Mafab.hu)