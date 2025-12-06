A Concerto Budapest ismét meghódította a szigetországot, a kritikusok imádják a zenekart

A Concerto Budapest zenekart a világ egyik legnagyobb klasszikus zenei ügynöksége, az IMG Artists hívta vissza a szigetországba, hogy a magyar klasszikus zenei élet meghatározó szereplőjeként újabb koncerteket adjanak a brit és ír közönségnek.

A Concerto Budapest birminghami koncertje. Fotó: Valuska Gábor

Hatalmas siker a Concerto Budapest nemzetközi turnéján

Dublin, Coventry, Birmingham és London zeneértő publikumát újra meghódította a nagy múltú együttes: Keller András fő-zeneigazgató vezényletével november 29. és december 4. között Liszt, Beethoven, Sosztakovics és Csajkovszkij műveit adták elő az említett városok rangos koncerttermeiben.

Vendégművészük ezúttal Paul Lewis, aki valamennyi eddigi koncerten is Beethoven 3. zongoraversenyének szólistájaként lépett fel. A körutat december 7-én zárja a Concerto Budapest korábbi sikereik egyik helyszínén, az edinburgh-i Usher Hallban.

A zenekar a turnéval nemcsak a magyar zenekultúra nagyköveteként tért vissza a brit és ír koncertélet kiemelkedő helyszíneire, küldetése továbbra is az, hogy a klasszikus zene időtlen értékeit olyan frissességgel és művészi hitelességgel közvetítse, amely képes hidat teremteni kultúrák, országok és emberek között. Legközelebb – körútjuk zárásaként – december 7-én, Edinburgh-ban.

Az ír fővárosban adott első koncertről a világ legnagyobb komolyzenei streamingoldala, a Bachtrack számolt be lelkesen:

A Concerto Budapest tegnap este, mindössze két évvel legutóbbi lenyűgöző fellépése után, visszatért Dublinba, és ismét bizonyította belső tüzét.

A további koncertekről is a világ legjelentősebb lapjainak vezető kritikusai számoltak be, így a The Telegraph és a The Times is:

Keller András művészeti vezető sallangmentes, letisztult irányítása alatt a zenészek teljes elevenséggel, valódi hévvel és szenvedéllyel játszottak

– írja Rebecca Franks, a The Times kritikusa.

A Daily Telegraph kritikusa pedig így fogalmaz: