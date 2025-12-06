Concerto BudapestzenekarturnésikerkoncertKeller András

A Concerto Budapest ismét meghódította a szigetországot, a kritikusok imádják a zenekart

Álló tapssal ünnepelte a közönség a Concerto Budapest szimfonikus zenekart harmadik nagy-britanniai és írországi turnéjának eddigi állomásain. A koncertkörút Dublin, Coventry, Birmingham és London után vasárnap este Edinburgh-ban ér véget. A nemzetközi kritika mindvégig méltatta a magyar művészek teljesítményét.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 18:03
A Concerto Budapest koncertje Londonban Fotó: Valuska Gábor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Concerto Budapest zenekart a világ egyik legnagyobb klasszikus zenei ügynöksége, az IMG Artists hívta vissza a szigetországba, hogy a magyar klasszikus zenei élet meghatározó szereplőjeként újabb koncerteket adjanak a brit és ír közönségnek.

Concerto Budapest
A Concerto Budapest birminghami koncertje. Fotó: Valuska Gábor

Hatalmas siker a Concerto Budapest nemzetközi turnéján

Dublin, Coventry, Birmingham és London zeneértő publikumát újra meghódította a nagy múltú együttes: Keller András fő-zeneigazgató vezényletével november 29. és december 4. között Liszt, Beethoven, Sosztakovics és Csajkovszkij műveit adták elő az említett városok rangos koncerttermeiben.

Vendégművészük ezúttal Paul Lewis, aki valamennyi eddigi koncerten is Beethoven 3. zongoraversenyének szólistájaként lépett fel. A körutat december 7-én zárja a Concerto Budapest korábbi sikereik egyik helyszínén, az edinburgh-i Usher Hallban.

A zenekar a turnéval nemcsak a magyar zenekultúra nagyköveteként tért vissza a brit és ír koncertélet kiemelkedő helyszíneire, küldetése továbbra is az, hogy a klasszikus zene időtlen értékeit olyan frissességgel és művészi hitelességgel közvetítse, amely képes hidat teremteni kultúrák, országok és emberek között. Legközelebb – körútjuk zárásaként – december 7-én, Edinburgh-ban.

Az ír fővárosban adott első koncertről a világ legnagyobb komolyzenei streamingoldala, a Bachtrack számolt be lelkesen: 

A Concerto Budapest tegnap este, mindössze két évvel legutóbbi lenyűgöző fellépése után, visszatért Dublinba, és ismét bizonyította belső tüzét.

A további koncertekről is a világ legjelentősebb lapjainak vezető kritikusai számoltak be, így a The Telegraph és a The Times is:

Keller András művészeti vezető sallangmentes, letisztult irányítása alatt a zenészek teljes elevenséggel, valódi hévvel és szenvedéllyel játszottak

– írja Rebecca Franks, a The Times kritikusa.
A Daily Telegraph kritikusa pedig így fogalmaz:

A Concerto Budapest úgy játszotta ezeket a jól ismert darabokat, mintha az életük múlna rajta, és olyan gazdag színskálát bontottak ki, hogy a művek meglepően újszerűnek hatottak.

„Nagy öröm számomra, hogy a Concerto Budapesttel immár harmadszor járunk az Egyesült Királyságban. A brit közönség különösen érzékeny, művelt és nyitott – velük a koncert mindig mély művészi párbeszéd” – nyilatkozta Keller András, a Concerto Budapest Kossuth- és Prima Primissima díjas fő-zeneigazgatója.

A kiemelt figyelem jele, hogy a turné nyitányaként a BBC Radio 3 In Tune című népszerű zenei műsorában készített interjút Keller András fő-zeneigazgatóval az adás egyik házigazdája, Katie Derham. A beszélgetés ide kattintva hallgatható meg.

A turné kapcsán Szabó Stein Imre, a Concerto Budapest nemzetközi stratégiai és média-főtanácsadója kiemelte: 

ennek a zenekarnak, amelynek egyéni hangzását, az abban lakozó zenei gondolkodást Keller András évtizedes munkával plántálta ebbe az együtt lélegző, különleges muzsikusokból álló organizmusba, amelyet Concerto Budapestnek nevezünk, helye kell legyen a legnagyobbak között. Egy turné zenei programja sokat elárul a zenekarról. Keller András megint zenei összefüggések finoman bonyolult rendszerét kódolja a programba.

A turné részletes programja a zenekar honlapján érhető el.
A turnén készült filmet pedig itt tekinthetik meg:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTóta W. Árpád

Galandtóta

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának mai blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu