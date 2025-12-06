Rendkívüli

Ozzy Osbournepetíciórepülőtér

Tízezrek követelik Ozzy nevét a birminghami reptérre, az illetékesek reagáltak

Hiába közelít a nyolcvanezer aláíráshoz az a kezdeményezés, hogy a birminghami repülőtér viselje Ozzy Osbourne nevét, a vezetőség egyértelműen kijelentette: nem nevezik át a légikikötőt a júliusban elhunyt legendáról.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 14:13
A birminghami repülőtér vezérigazgatója határozottan elutasította, hogy a légikikötőt Ozzy Osbourne-ról nevezzék el, noha a zenész júliusi halála után indított petíció már mintegy nyolcvanezer aláírásnál jár a Change.org-on. A kezdeményezést az Osbourne család is támogatja: a legendás rocksztár lánya, Kelly december 3-án hihetetlenül megtisztelőnek nevezte a névváltoztatást, amely szerinte méltó lett volna apja örökségéhez – adta hírül a Metal Hammer.

Ozzy
Birmingham International Airport (Fotó: Shutterstock/Ceri Breeze)

Ozzy Osbourne-falfestményt tervez a birminghami repülőtér vezetősége

Nick Barton, a Birmingham Airport vezetője azonban a BBC West Midlandsnek december 4-én kijelentette, hogy 

a névváltás nem opció.

 Szerinte a jelenlegi elnevezés rendkívül értékes a fejlesztések szempontjából, és a városnak így is bőven van mire büszkének lennie. 

Birminghamnek elképesztő listája van a meghatározó személyiségekből – Charles Darwintól Robert Planten át Sir Lenny Henryig. De a válasz: nem

 – fogalmazott.

A repülőtér vezetősége ugyanakkor készül valamiféle tisztelgésre: terveznek egy falfestményt Ozzy Osbourne-ról és más, a térségből származó hírességekről. A közlemény szerint Ozzy sokak számára volt inspiráció a régióban, bizonyítva, hogy tehetséggel, munkával és elkötelezettséggel a világ bármely pontjára el lehet jutni, örökségét pedig mindenképp megőrzik majd a terminálban.

A petíció szervezője, Dan Hudson nem adja fel: a BBC-nek azt mondta, kampánya egyre erősebb.

Ozzy Osbourne július 22-én, 76 évesen hunyt el szívroham következtében buckinghamshire-i otthonában. A zenész Birmingham Aston városrészében született, és gyakran beszélt munkásosztálybeli gyökereiről. Halála előtt mindössze 17 nappal az eredeti Black Sabbath felállás adott búcsúkoncertet Astonban, Back To The Beginning néven, a Villa Park stadionban. Ozzy halálhíre hatalmas gyászhullámot indított el Birmingham-szerte: számos falfestmény és utcai tisztelgés készült, majd július 30-án több tízezer rajongó gyűlt össze, hogy lássa a városon áthaladó gyászmenetet és végső búcsút vegyen a legendától.

Borítókép: Rajongók pózolnak Ozzy Osbourne új falfestménye mellett (Forrás: AFP)

               
       
       
       

