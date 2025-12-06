Tízezrek követelik Ozzy nevét a birminghami reptérre, az illetékesek reagáltak

A birminghami repülőtér vezérigazgatója határozottan elutasította, hogy a légikikötőt Ozzy Osbourne-ról nevezzék el, noha a zenész júliusi halála után indított petíció már mintegy nyolcvanezer aláírásnál jár a Change.org-on. A kezdeményezést az Osbourne család is támogatja: a legendás rocksztár lánya, Kelly december 3-án hihetetlenül megtisztelőnek nevezte a névváltoztatást, amely szerinte méltó lett volna apja örökségéhez – adta hírül a Metal Hammer.

Birmingham International Airport (Fotó: Shutterstock/Ceri Breeze)

Ozzy Osbourne-falfestményt tervez a birminghami repülőtér vezetősége

Nick Barton, a Birmingham Airport vezetője azonban a BBC West Midlandsnek december 4-én kijelentette, hogy

a névváltás nem opció.

Szerinte a jelenlegi elnevezés rendkívül értékes a fejlesztések szempontjából, és a városnak így is bőven van mire büszkének lennie.

Birminghamnek elképesztő listája van a meghatározó személyiségekből – Charles Darwintól Robert Planten át Sir Lenny Henryig. De a válasz: nem

– fogalmazott.

A repülőtér vezetősége ugyanakkor készül valamiféle tisztelgésre: terveznek egy falfestményt Ozzy Osbourne-ról és más, a térségből származó hírességekről. A közlemény szerint Ozzy sokak számára volt inspiráció a régióban, bizonyítva, hogy tehetséggel, munkával és elkötelezettséggel a világ bármely pontjára el lehet jutni, örökségét pedig mindenképp megőrzik majd a terminálban.

A petíció szervezője, Dan Hudson nem adja fel: a BBC-nek azt mondta, kampánya egyre erősebb.

Ozzy Osbourne július 22-én, 76 évesen hunyt el szívroham következtében buckinghamshire-i otthonában. A zenész Birmingham Aston városrészében született, és gyakran beszélt munkásosztálybeli gyökereiről. Halála előtt mindössze 17 nappal az eredeti Black Sabbath felállás adott búcsúkoncertet Astonban, Back To The Beginning néven, a Villa Park stadionban. Ozzy halálhíre hatalmas gyászhullámot indított el Birmingham-szerte: számos falfestmény és utcai tisztelgés készült, majd július 30-án több tízezer rajongó gyűlt össze, hogy lássa a városon áthaladó gyászmenetet és végső búcsút vegyen a legendától.