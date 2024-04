Az öt legjobb Anthony Hopkins-film – Hitchcock + videó

A múlt héten befejeződött filmes időutazásunk Robert Redford filmjeit bemutató része. Nem állunk meg, tovább haladunk a színészek és a filmek bemutatásával. Ezúttal egy nagyon régen várt színészóriás, Anthony Hopkins filmjei kerülnek sorra. Hopkins filmjeinek bemutatása rendhagyó lesz, mert két olyan mozit is feldolgoztunk már korábban más színészeknél, amely nagy valószínűséggel nála is bekerült volna a legjobbak közé. A Bárányok hallgatnakot Jodie Fosternél tárgyaltuk meg, a Ha eljön Joe Black pedig Brad Pitt filmjeinél szerepelt már. Így ez a két remek mozi most nem került fel Hopkins-filmek toplistájára.

Anthony Hopkins Alfred Hitchcock szerepében - Fotó: InterCom

Kicsoda Anthony Hopkins?

Sir Anthony Hopkins 1937. december 31-én születetett színész-honfitársa, Richard Burton szülővárosában, a walesi Port Talbotban. Kétszeres Oscar-díjas, valamint kétszeres Primetime Emmy- és háromszoros BAFTA-díjas színész, a filmtörténelem egyik legmeghatározóbb egyénisége. A Királyi Színiakadémián végzett, ezüst fokozattal. Filmes pályáját Az oroszlán télen Oroszlánszívű Richárdjaként kezdte, amiért a Brit Filmakadémia díjára jelölték. Ezután olyan filmekkel folytatta, mint A híd túl messze van, A mágus – Rémisztő Love Story, Az elefántember, a Lázadás a Bountyn, a Szenvedélyek viharában, az Árnyékország, a Szellem a házban, A vadon foglyai, a Zorro álarca, az Amistad és a Ha eljön Joe Black.

A bárányok hallgatnak (1991) című filmthrillerben a kannibál Dr. Hannibal Lecter megformálásáért elnyerte a legjobb színésznek járó Oscar-díjat, amelyre utána még ötször jelölték: egyszer a Napok romjai (1993) című brit filmdrámáért, az Oliver Stone-féle Nixon (1995) címszerepéért, a Steven Spielberg által rendezett Amistad című film mellékszerepéért, illetve a 2019-ben bemutatott A két pápa című film férfi mellékszerepéért, amelyben XVI. Benedek pápát alakította. 2021-ben, 83 évesen megkapta élete második Oscar-díját, Az apa című filmben nyújtott alakításáért. Utóbbi díjazással ő lett a Filmakadémia történetének legidősebbje, aki elnyerte a legjobb férfi főszereplő kategória első helyét – olvasható az életrajzában. Párját ritkító munkássága elismeréseképpen, 1993-ban II. Erzsébet brit királynő lovaggá ütötte. 1995-ben rendezőként is debütált az August című filmmel, amelyben szerepelt is. 2006-ban Cecil B. DeMille-életműdíjjal tüntették ki. Természetesen az ő esetében is nagyon nehéz volt kiválasztani azt az öt filmet, ami egy kis keresztmetszetet ad a sokszínű pályájából. Az ötödik helyen egy rendhagyó életrajzi dráma szerezte meg, ami az egyik legismertebb filmrendező életéről készült, ez pedig nem más, mint a Hitchcock című mozi.

Fotó: InterCom

5. Hitchcock (2012)

A filmet az a Sacha Gervasi rendezte, akinek a nevéhez olyan filmek köthetők, mint a Terminál 2004-ből vagy éppen a 2017-es Novemberi gyilkosság. A film a nagysikerű Alfred Hitchcock and the Making of Psycho című könyv adaptációja, amely bepillantást enged minden idők talán legnagyobb hatást kiváltó filmjének, a Psycho című mozinak a forgatási munkálataiba.

Alfred Hitchcock (Anthony Hopkins) minden idők egyik legnagyobb rendezője, a hátborzongató filmek királya. Szinte mániákusan vonzódott a szőke színésznőkhöz, akiknek hűvös szépsége ott kísért a filmjeiben, mégis egyetlen nőhöz fűzte igazán szoros kapcsolat. Alma Reville (Helen Mirren) egy életen át a felesége volt, és a legnagyobb befolyást gyakorolta rá. Hiszen nemcsak férj és feleség voltak, de alkotótársak is.

Érdekességek

A Hitchcock volt Sacha Gervasi rendezői debütálása. A legenda szerint Anthony Hopkins és Alfred Hitchcock ismerték egymást. A színészt ügynöke mutatta be a korosodó rendezőnek egy étteremben. Helen Mirren, aki a legendás rendező feleségét alakítja a filmben, szintén találkozott Alfred Hitchcockkal, aki szerepet kínált neki 1972-es filmjében, a Tébolyban.

Scarlett Johansson, Anthony Hopkins és Helen Mirren - Fotó: InterCom

Mirren visszautasította a szerepet, de bevallása szerint később megbánta a döntését. A filmet mindössze 36 nap alatt forgatták, mégis jelentős bevételt hozott az IMDB adatai alapján az összbevétel 23 570 541 dollár volt.

Összegzés

A Hitchcock című film amellett, hogy méltó emléket állít a világhírű rendezőnek, nagyon szórakoztató és érdekes. Köszönhető ez a nagyszerű forgatókönyvnek és természetesen a két főszereplő, Anthony Hopkins és Helen Mirren lenyűgöző játékának. Hopkinsnak nagyon jól állnak az életrajzi filmek, ebből majd lesz több is a sorozatunkban. Rendkívüli beleérző és átváltozó képességét ezekben a szerepekben maximálisan tudja kamatoztatni. Nem mehetünk el szó nélkül a zseniális maszk mellett, amit Howard Berger és csapata készített, ő az, aki a Narnia első részének maszkjaiért már Oscar-díjban részesült.

Ha nem tudnánk, hogy Hopkins alakítja Hitchcockot, szinte fel sem ismernénk. Sacha Gervasi mozija nagyszerű kikapcsolódást nyújt, amellett, hogy bepillantást enged a különc rendezőóriás életébe. Ez a film kötelező darab az életrajzi filmek szerelmeseinek és természetesen Hitchcock és Anthony Hopkins rajongóknak is kötelező darab.

Idővonal: A Hitchcock című filmet 2012-ben mutatták be, abban az évben, amikor Hatályba lépett Magyarország új alaptörvénye. A magyar állam hivatalos elnevezése Magyar Köztársaságról Magyarországra változott. A Magyar Nemzeti Bank az új, forgalomba kerülő magyar pénzérméket „MAGYARORSZÁG” felirattal látja el, Giglio szigeténél, 4200 utassal a fedélzetén zátonyra futott a Costa Concordia nevű olasz luxushajó, több más műhold társaságában pályára állították a Masat–1 magyar műholdat, az ESA új Vega hordozórakétájának első küldetésén, Az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusa megszavazta, hogy születésének 100. évfordulóján a legmagasabb amerikai elismeréssel, a Kongresszusi Aranyéremmel tüntessék ki Raoul Wallenberget, A kormány elfogadta a Széll Kálmán terv 2.0-t, Az Országgyűlés Áder Jánost választotta köztársasági elnökké, aki letette az esküt és – az alaptörvény értelmében – az azt követő 8. napon, vagyis május 10-én hivatalba lépett. – Wikipédia.

Borítókép: Alfred Hitchcock (Anthony Hopkins) a Pszicho című könyvvel a kezében (Fotó: InterCom)