Az öt legjobb Anthony Hopkins-film – Hannibal + videó

Hannibal Lecter karaktere

Az Anthony Hopkins által megformált Dr. Lecter karaktere jelentős hatással volt a kultúrára, irodalomra és a filmkészítésre.

Lecter az egyik legikonikusabb és legismertebb karakter a krimi- és thrillerműfajban. Az emberek számára a „gonosz zseni” szinonimája lett, és sokan idézik, utánozzák vagy utalnak rá különböző kulturális kontextusokban. Antihőskarakter: Bár Lecter egyértelműen gonosztevő és pszichopata, mégis sokan vonzódnak hozzá a különleges intelligenciája és kifinomult stílusa miatt. Ez az ellentmondásos vonás segített abban, hogy az antihőskaraktert ikonikussá tegyék, ami inspiráló és izgalmas témát jelentett az irodalom és a filmek számára.

Doktor Lecter (Anthony Hopkins). Fotó: InterCom

Lecter karaktere hozzájárult a pszichológiai thriller műfajának növekedéséhez és népszerűségéhez. Az ő karakterének mélysége és bonyolultsága új irányt mutatott a bűnügyi irodalomban és a filmekben, inspirációt adott más alkotóknak, hogy hasonlóan összetett karaktereket hozzanak létre. Stílus és divatikon: Lecter stílusa és ízlése, különösen az étel és az ital iránti szenvedélye, inspirációt adott a divatnak és az életmódnak is. Sokan megpróbálták utánozni elegáns és kifinomult megjelenését, valamint az ételkészítésben és borászatban való jártasságát.

Érdekességek

Thomas Harris-nek kilencmillió dollárt fizetett a stúdió, hogy megfilmesíthessék a regényét. Gary Oldman napi öt órát töltött a sminkszékben, hogy Mason Verger legyen. A film költségvetése 87 millió dollár volt, ebből 20 millió dollár volt Anthony Hopkins fizetsége. Egyes hírek szerint háromfajta befejezés készült a filmhez. Egy a producernek, egy a regény írójának és egy, amit a rendező saját elképzelése szerint oldott meg – olvasható a Mafab összeállításában.

Clarice Starling FBI-ügynök (Julianne Moore). Fotó: InteCom

Összegzés

A Hannibál egy nagyszerű mozi, minden tekintetben méltó folytatása a nagy sikerű előzményfilmnek. Izgalom és feszültség terén talán még túl is tesz rajta. Érdemes idézni a rendező Ridley Scott szavait, hogyan is vélekedett a forgatás előtt erről a projektről:

Minden munkába a saját értelmezésemet próbálom belevinni, és mindig igyekszem létrehozni valami egyedit. Sosem féltem a folytatásoktól, de mostanáig nem volt dolgom velük. Pedig, ha az anyag valóban jó, a tehetség úgyis megóvja az embert a középszertől és a közhelyes ismétlésektől. Megelégedéssel töltene el, ha a filmem megközelítené A bárányok hallgatnak színvonalát… De igazán boldog csak akkor lennék – és ez már az az átkozott versenyszellem, ami, bevallom, mindig is kissé túltengett bennem –, ha a közönség azt mondaná: a Hannibal izgalmasabb, mint az előzménye…

Nos, ha nem is lett jobb a Hannibal, mint A bárányok hallgatnak, de megközelítette a színvonalát. A színészi alakítások most is zseniálisak voltak, Hannibál szerepében Hopkins tündökölt ismét, és Julianne Moore is nagyon jó volt, annak ellenére, hogy a fanatikus A bárányok hallgatnak-rajongók szerint hitelesebb volt Starlingként Jodie Foster. Szerintem csak más volt, talán határozottabb, de semmiképp sem rosszabb. Harris sztorija elképesztően jó, így az alap már megvolt, Scott pedig nagyon profin elkészítette a művet. Csak ajánlani tudom, igazi körömrágós mozi.

Borítókép: Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) karjában Clarice Starling FBI-ügynök (Julianne Moore) Fotó: InterCom)