Az öt legjobb Jodie Foster-film – A bárányok hallgatnak + videó

A Jodie Foster filmjeit bemutató sorozatunkban elérkeztünk az győztes mozihoz. Idézzük fel, hogy eddig milyen filmek kerültek fel a listára! Az ötödik helyet a Belső ember (Inside Man) című 2006-os krimi szerezte meg, amelyben Foster egy rejtélyes és nagyon titokzatos ügyvédnőt alakított, a negyedik pozíciót az Anna és a király (Anna and the King) című egzotikus helyszínen játszódó történelmi film érte el, bronzérmes alkotás egy nagyszerű sci-fi, a Kapcsolat (Contact) lett, a második helyet és ezzel az együtt az ezüstérmet egy feszült, izgalmas thriller a Pánikszoba (Panic Room) szerezte meg. Minisorozatunk győztese pedig a pszichológiai thrillerek királynője, A bárányok hallgatnak (The Silence of the Lambs) című műfajteremtő mozi lett

1. A bárányok hallgatnak (1991)

A filmet Jonathan Demme rendezte, akinek a nevéhez olyan nagyszerű filmek fűződnek a teljesség igénye nélkül, mint az Utolsó ölelés (Last Embrance, 1978), Valami vadság (Something Wild,1986), A Keresztanya (Married to the Mob, 1988), vagy éppen a Filmkép sorozatunk Tom Hanks munkásságát bemutató részében tárgyalt, ötszörös Oscar-díjas alkotás, A Philadelphia – Az érinthetetlen (Philadelphia, 1993). De, hogy az igazi ínyencek kedvére is tegyünk, említsük meg, hogy ő rendezte a Columbo című sorozat 1978-as, Az ínyenc gyilkos (Columbo: Murder Under Glass) című epizódját. Nem az 1991-es A bárányok hallgatnak nyitotta meg a Hannibal Lecter-filmek sorát. Thomas Harris jóval korábbi, Vörös sárkány című kisregényéből Michael Mann filmrendező 1986-ban, Az embervadász címen forgatott filmet. Lectert ekkor még Lecktor néven emlegették, a figurát pedig Brian Cox játszotta.

Fotó: InterCom

Az alkotás nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, gyakorlatilag megbukott. Ezért Hollywood rövid időre félretette a témát. Öt évvel később Jonathan Demme dolgozta át nagyvászonra A bárányok hallgatnak című következő Harris-regény eseménytörténetét. Az eredményt ismerjük: bombasiker lett Hannibál és Starling nyomozó története. Hannibal karaktere megélt három epizódot: A vörös sárkány címmel az 1986-os mozi újrafilmjét (Red Dragon, 2002), az előzményeket elmesélő Hannibal ébredése (Hannibal Rising, 2006) című részt és egy folytatást Hannibal (2001).