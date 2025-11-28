Orbán Viktor Moszkvában folytatta békemisszióját

Szerinte a brüsszeli álláspont nemcsak gazdaságilag hibás, hanem a diplomáciai tárgyalásoknak is gátat szab, mivel olyan feltételeket követel Oroszországtól — például a teljes kivonulást, beleértve a Krím-félszigetet is —, amelyek miatt „a párbeszéd eleve ellehetetlenül”.

A politológus rámutatott: miközben az USA Trump vezetésével, Kína és a BRICS-országok is közvetlenül tárgyalnak Moszkvával, az Európai Unió „saját magát zárta ki” a békefolyamatból.

A magyar miniszterelnök helyesen gondolja, hogy a kommunikációs csatornákat nyitva kell hagyni

— mondta.

Magyarország számára ez különösen fontos az energiabiztonság miatt. „Az olcsó orosz energia jelenleg a magyar ipar egyik alapja. Amíg nincs versenyképes alternatíva, önsorsrontás lenne erről lemondani” — tette hozzá.

Orbán Viktor mindenkivel tárgyal

A szakértő szerint Magyarország pozícióját erősíti, hogy a miniszterelnök az EU-ban a legrégebb óta hivatalban lévő kormányfő, aki számos válságot átélt, és ismeri a nemzetközi szereplőket keleten és nyugaton egyaránt.