Orbán Viktort a világ nagyhatalmainak vezetői egyaránt készséggel fogadják: Washingtonban, Moszkvában és Pekingben is nyitottak a tárgyalásra a magyar miniszterelnökkel. Donald Trump után most Moszkvába utazik a magyar kormányfő, hogy Vlagyimir Putyinnal egyeztessen Magyarország energiaellátásáról és a háború lezárásáról.
Orbán Viktor Moszkvában folytatta békemisszióját
Orbán Viktor ma azon kevés uniós kormányfő egyike, akit Washingtonban, Moszkvában és Pekingben egyaránt készséggel fogadnak. Donald Trumppal folytatott találkozója után a magyar miniszterelnök most Vlagyimir Putyinnal tárgyal a magyar energiaellátásról és a háború lezárásának lehetőségeiről. Kiszelly Zoltán szerint ez a nyitott diplomáciai politika nemcsak Magyarország érdeke, hanem Európa egyetlen reális esélye is lehet a béke irányába való elmozdulásra, miközben Brüsszel öngyilkos energiapolitikája és tárgyalásképtelen álláspontja miatt „két szék között a pad alá esett”.
A magyar kormányfő nemzetközi tekintélyét jól mutatja, hogy ma az egész EU-ban ő az egyetlen olyan vezető, akit minden nagyhatalom szívesen fogad, így Washingtonban, Moszkvában és Pekingben is
– írta Deák Dániel politológus közösségi oldalán.
„Magyarország a jó oldalon áll”
Kiszelly Zoltán szerint az ukrajnai háború meghatározza Európa jövőjét, az Európai Unió és a nagy nyugati tagállamok azonban „öngyilkos politikát” folytattak az elmúlt években.
Az elhibázott szankciókkal megfosztották Európát az olcsó energiától, ami a nyugat-európai gazdaság alapja. Olcsó energia nélkül nincs versenyképes ipar. Németországban már a műtrágyagyárak is sorban állnak le, mert amerikai LNG-ből vagy öbölmenti gázból nem éri meg gyártani
— fogalmazott.
Szerinte a brüsszeli álláspont nemcsak gazdaságilag hibás, hanem a diplomáciai tárgyalásoknak is gátat szab, mivel olyan feltételeket követel Oroszországtól — például a teljes kivonulást, beleértve a Krím-félszigetet is —, amelyek miatt „a párbeszéd eleve ellehetetlenül”.
A politológus rámutatott: miközben az USA Trump vezetésével, Kína és a BRICS-országok is közvetlenül tárgyalnak Moszkvával, az Európai Unió „saját magát zárta ki” a békefolyamatból.
A magyar miniszterelnök helyesen gondolja, hogy a kommunikációs csatornákat nyitva kell hagyni
— mondta.
Magyarország számára ez különösen fontos az energiabiztonság miatt. „Az olcsó orosz energia jelenleg a magyar ipar egyik alapja. Amíg nincs versenyképes alternatíva, önsorsrontás lenne erről lemondani” — tette hozzá.
Orbán Viktor mindenkivel tárgyal
A szakértő szerint Magyarország pozícióját erősíti, hogy a miniszterelnök az EU-ban a legrégebb óta hivatalban lévő kormányfő, aki számos válságot átélt, és ismeri a nemzetközi szereplőket keleten és nyugaton egyaránt.
Magyarország ebből közvetítői szerepet is nyerhet.
Nem mi fogjuk megoldani a konfliktust, mert kicsik vagyunk, de fontos közvetítői pozíciót tölthetünk be. A nyugati táboron belül ma már nemcsak Magyarország, hanem Trump Amerikája is a megállapodáspárti irányt képviseli.
Kiszelly Zoltán szerint az EU hibás lépései miatt került olyan helyzetbe, hogy „két szék között a pad alá esett”: egyszerre vesztette el az olcsó energiát és a befolyást, miközben az USA és Oroszország is új irányt vett a háború kezelésében.
Az elemző úgy látja, hogy az új geopolitikai helyzetben Magyarország éppen azért van kedvező pozícióban, mert mind Washingtonnal, mind Moszkvával működő kapcsolatot tart fenn, és tárgyalásos megoldást sürget.
Orbán Viktor mindig is a jó oldalon állt: a megállapodás, a béke oldalán. Az amerikai irányváltás miatt ezt most sokkal hatékonyabban tudja képviselni a nyugati tömbön belül.
– összegzett Kiszelly Zoltán.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)
Elnyelte az aranyvécé Zelenszkij jobbkezét: belebukott a korrupciós ügybe az ukrán kabinetfőnök
Andrij Jermaknál ma reggel tartottak házkutatást.
Szijjártó Péter: Amiért jöttünk, az megvan + videó
Az Orbán–Putyin csúcs legfontosabb eredményei.
Szijjártó Péter: Békecsúcs Budapesten + videó
Moszkvában tárgyalt a magyar küldöttség.
Robert C. Castel: Ukrajna ezt a háborút már elveszítette + videó
Az elemző a Trump-béketervről és Európa tévútjáról is beszélt.
