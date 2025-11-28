Orbán ViktorVlagyimir PutyinOroszországorosz-ukrán háború

Csaknem négy órán át tárgyalt Orbán Viktor és az orosz elnök

Több mint négy órán át tárgyalt egymással a magyar miniszterelnök és az orosz elnök. A RIA Novosztyi hírügynökség szerint a tárgyalások előremutatóak voltak és a két ország továbbra is folytatja együttműködését a kereskedelem, a gazdaság és az energetika területén.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 19:59
Fotó: ALEXANDER NEMENOV Forrás: POOL
Csaknem négy órán át tárgyalt egymással Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök pénteken a Kremlben – közölte a RIA Novosztyi hírügynökség. A beszámoló szerint az orosz elnök örömét fejezte ki, hogy hazánk és Oroszország között a gazdasági együttműködések továbbra is stabilak. 

Orbán Viktor és az orosz elnök hosszan egyeztetett
Orbán Viktor és az orosz elnök hosszan egyeztetett 
Fotó: ALEXANDER NEMENOV / POOL

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes a tárgyalásokkal kapcsolatban a Rosszija 1 televíziónak kijelentette, hogy Oroszország az idei év első tíz hónapjában mintegy 5,4 milliárd köbméter, 2024-ben pedig 8,6 milliárd köbméter földgázt szállított Magyarországra. Megjegyezte, hogy Magyarország versenyelőnyt élvez, mert nem cseppfolyósított földgázt (LNG), hanem hosszú távú szerződés alapján csővezetéken keresztül szállított földgázt vásárol Oroszországból – mondta. 

Novak hozzáfűzte, hogy folytatódik az olajszállítás a magyarországi olajfinomítóba.

„Magyarország számára az Európai Unió korábban kivételeket tett, és mi továbbra is együttműködünk ezzel a féllel az olajszállítás terén – tette hozzá Novak.

Kereskedelmi és gazdasági együttműködésünk az energetika területén fejlődik. A magyar vállalatok által hazánkban megvalósított projektek is sikeresen működnek. Folytatni fogjuk a munkát. Látjuk magyar partnereink szándékát. Ez kölcsönösen teljesen előnyös. Ezért hatékony mind Magyarország, mind Oroszország gazdasága számára

– hangoztatta.

Az orosz elnök egyébként méltatta mind a miniszterelnököt, mind pedig a hazánkkal folytatott pragmatikus együttműködést. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, hogy habár voltak a történelmünknek különböző időszakai, azonban sikerült egy olyan légkört kialakítani, ahol bármiről lehet eszmét cserélni. 

„Tisztelt miniszterelnök úr! Kedves kollégák! Hadd üdvözöljem Önöket Moszkvában. Nagyon örülök, hogy látom Önt. Kapcsolatban állunk egymással, telefonon beszélünk, és kollégáink is folyamatosan kommunikálnak egymással. Nagy örömömre szolgál, hogy a mai nap minden nehézségének ellenére kapcsolataink megmaradtak és tovább fejlődnek” – kezdte beszédében az orosz elnök. 

Jól tudjuk, hogy történelmünkben voltak különböző időszakok, de ma ezek a legjobbakra épülnek, amik kapcsolatunkban voltak, valamint a pragmatizmusra, a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének pragmatikus megközelítésére. Önnel személyesen régóta ismerjük egymást, és tudom, hogy munkájukban elsősorban hazájuk, Magyarország és a magyar nép érdekeit képviselik.

Néhány kérdésben, többek között a nemzetközi napirenden, néha eltérőek lehetnek a nézeteink. De mindenesetre olyan légkör alakult ki közöttünk, amely lehetővé teszi számunkra, hogy őszintén beszélgessünk, bármilyen kérdést megvitassunk. Ez lehetőséget ad számunkra nemcsak beszélgetni, hanem megoldásokat keresni bármilyen problémára” – fogalmazott.

„Ismerjük az Ön mérlegelt álláspontját az ukrán problémákkal, az ukrán kérdéssel kapcsolatban. A kétoldalú kapcsolatok terén sajnálattal kell megállapítanom, hogy az elmúlt évben némi csökkenés történt az áruforgalomban, elsősorban természetesen a külső korlátozások miatt, de ez mégis jelentős – mínusz 23 százalék. Mindazonáltal vannak jó kilátásaink is. Ebben az évben némi növekedést tapasztalunk – kicsi, szerény, de mégis – több mint hét százalékot. Természetesen az energetika területén nagyon jó az együttműködésünk. És itt is vannak kérdések és problémák, amelyeket meg kell vitatnunk” – magyarázta. 

„Nagyon örülünk, hogy itt látjuk. Üdvözöljük. Köszönöm, hogy ilyen pozitívan reagáltak arra a lehetőségre, hogy én és az Egyesült Államok elnöke éppen az Önök országában találkozzunk. Ez Donald (Trump) javaslata volt, ő azonnal azt mondta: jó kapcsolataink vannak Magyarországgal, neked is jó kapcsolataid vannak Viktorral, nekem is, ezért javaslom ezt a lehetőséget. Természetesen örömmel beleegyeztünk.

És ha tárgyalásaink során eljutunk odáig, hogy Budapestet választjuk helyszínül, akkor én is nagyon örülni fogok, és szeretném megköszönni Önnek, hogy hajlandó segítséget nyújtani.

A találkozó végén Putyin személyesen kísérte ki Orbánt a rá várakozó Aurus limuzinig. 

Kirill Dmitrijev, az orosz elnök befektetésügyi és gazdasági együttműködési különmegbízottja, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója pénteken a tárgyalásokkal kapcsolatban „az európai józan ész hangjának” minősítette a magyar kormányfőt az X közösségi média felületén.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

