Csaknem négy órán át tárgyalt Orbán Viktor és az orosz elnök

„Ismerjük az Ön mérlegelt álláspontját az ukrán problémákkal, az ukrán kérdéssel kapcsolatban. A kétoldalú kapcsolatok terén sajnálattal kell megállapítanom, hogy az elmúlt évben némi csökkenés történt az áruforgalomban, elsősorban természetesen a külső korlátozások miatt, de ez mégis jelentős – mínusz 23 százalék. Mindazonáltal vannak jó kilátásaink is. Ebben az évben némi növekedést tapasztalunk – kicsi, szerény, de mégis – több mint hét százalékot. Természetesen az energetika területén nagyon jó az együttműködésünk. És itt is vannak kérdések és problémák, amelyeket meg kell vitatnunk” – magyarázta.

„Nagyon örülünk, hogy itt látjuk. Üdvözöljük. Köszönöm, hogy ilyen pozitívan reagáltak arra a lehetőségre, hogy én és az Egyesült Államok elnöke éppen az Önök országában találkozzunk. Ez Donald (Trump) javaslata volt, ő azonnal azt mondta: jó kapcsolataink vannak Magyarországgal, neked is jó kapcsolataid vannak Viktorral, nekem is, ezért javaslom ezt a lehetőséget. Természetesen örömmel beleegyeztünk.

És ha tárgyalásaink során eljutunk odáig, hogy Budapestet választjuk helyszínül, akkor én is nagyon örülni fogok, és szeretném megköszönni Önnek, hogy hajlandó segítséget nyújtani.

A találkozó végén Putyin személyesen kísérte ki Orbánt a rá várakozó Aurus limuzinig.