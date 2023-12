Az öt legjobb Jodie Foster-film – Kapcsolat + videó

Azonban film számos ponton különbözik a regénytől. ahogy a Wikipédia fogalmaz, a regényben Arroway csak a bizonyítékokkal alátámasztott tényeket fogadja el. A történet végén bizonyítékot talál arra, hogy a világegyetemet teremtették, és ezt el is fogadja. A filmben nem képes bizonyítani az igazát, így a film végkicsengése szerint nem marad más, csak a hite. Carl Sagan, hasonlóan a regénybéli főszereplőhöz, szintén fontosabbnak tartotta a bizonyítékokat a hitnél. Néhány kulcskarakter hiányzik a mozi változatból vagy más formában jelenik meg benne.

Érdekességek

A film bemutatását követően, 1998-ban Jodie Fosterről neveztek el egy újonnan felfedezett kisbolygót, amelynek pályája a Marsé és a Jupiteré közé esik. Az égitest a 17744 Jodiefoster nevet viseli. Uma Thurman és az X-akták sorozatból ismert Gillian Anderson is esélyes volt Ellie Arroway szerepére, de Jodie Foster bizonyította, hogy ő volt a legjobb választás. Bill Clinton jelenetét egy Mars-projekttel kapcsolatos sajtótájékoztatóból vették át, amely valóban lezajlott. Az asztronauták méregpirulájának létezése, melyet akkor vesznek be, ha nem tudnak visszatérni a Földre, csak legenda. A fiatal Ellie-t játszó Jena Malone szemét számítógépes képalkotással színezték át barnáról kékre. Carl Sagannak lett volna egy cameo szerepe a filmben, de meghalt, mielőtt le tudták volna forgatni a jelenetet – olvasható a Mafab összeállításában.

Összegzés

A Kapcsolat nem egy szokványos sci-fi. Aki fénykardozós, lövöldözős, számítógépes trükkökkel felturbózott ízig-vérig fantasztikus filmre vágyik, az csalódni fog. De a film sikere is fényesen bizonyítja, hogy a közönség vevő a klasszikus értelemben vett tudományos-fantasztikus filmekre is. Korunk egyik legizgalmasabb témája az örök talány, hogy egyedül vagyunk-e a világegyetemben vagy létezik egy másik civilizáció is. Tulajdonképpen a Kapcsolat ezt a titkot közelíti meg, próbál magyarázatot adni, de természetesen nem leszünk okosabbak a film végén sem. A mozi azt a tézist erősíti, miszerint nem vagyunk egyedül, és a mindenkori hatalom ezt próbálja nem tudomásul venni. Ez nagyon hálás téma, ráadásul jót tett a film hitelességének, hogy a történet írója egy tudós, csillagész ember. Aki szereti az egyetemes titkokat, talányokat és még a sci-fit is kedveli, az rendkívül jól fog szórakozni, ha megnézi ezt a filmet. Jodie Foster és Matthew McConaughey nagyszerűen alakítják a szerepeiket, izgalmat és feszültséget teremtve a filmvásznon. Teljes szívvel ajánljuk ezt a remek mozit, nagyon jó szórakozás.

Idővonal: A Kapcsolat című filmet 1997-ben mutatták be, abban az évben, amikor megkezdődött Bill Clinton amerikai elnök második ciklusa. Átadták az első Balassi Bálint-emlékkardot – Bálint napján – a budai Gellért szállóban. Az európai irodalmi díjat az első alkalommal Tóth Bálint költő vette át. Az ortodox húsvét ünnepén kihirdették Teoctist bukaresti pátriárka – illetve a Szent Szinódus – döntését, miszerint az eddigi gyulai helynökséget püspöki rangra emelik. A Mir űrállomásnak ütközött egy orosz Progress típusú teherűrhajó. Az űrállomás egyik modulja jelentősen megrongálódott, az energiatermelés drasztikusan lecsökkent, de az űrhajósok biztonságban megúszták a balesetet. Constantin Degeratu román vezérkari főnök a magyar partnere, Végh Ferenc altábornagy, vezérkari főnök meghívására Budapestre érkezett kétnapos hivatalos látogatásra, amelynek során egy közös magyar–román békefenntartó zászlóalj létrehozásáról tárgyaltak. Az amerikai szenátus jóváhagyta a vegyi fegyverekre vonatkozó egyezményt, amely kimondja a vegyi fegyverek globális betiltását. Szlobodan Milosevicset választotta jugoszláv elnökké a szövetségi parlament, Diána walesi hercegné halálos autóbalesetet szenvedett Párizsban. Lengyelországban és Németországban megtartották a Balti műveletek 1997 (BALTOPS ’97) elnevezésű haditengerészeti gyakorlatot, melynek célja a tengeri kutatási és mentési műveletek, a parti megfigyelés és a vámintézkedések betartásának gyakorlása. II. János Pál pápa boldoggá avatta Apor Vilmost, a szovjet katonák által 1945-ben meggyilkolt vértanú püspököt. (Wikipédia)

A Jodie Foster filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten már az ezüstérmes mozival érkezünk.

Borítókép: Dr. Ellie Arroway (Jodie Foster), a megszállott csillagász (Forrás: InterCom)