AntifatámogatásNémetország

Így pénzeli a német állam az Antifát

A félkatonai hálózatnak az államhoz fűződő szoros kapcsolatai tagadhatatlanok, mivel gyakran közvetlenül támogatják vagy megerősítik a kormány politikáját az utcákon – például a migrációval vagy az ellenzékkel szemben. Az Antifa bőkezű támogatásban részesült a német minisztériumok részéről.

Magyar Nemzet
Forrás: V4NA2025. 12. 06. 4:00
Illusztráció Fotó: JENS SCHLUETER Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A német kormány nagylelkűen jutalmazza ezt az elkötelezettséget: idén például Wolfram Weimer kulturális államminiszter 50 000 euró adófizetői pénzt ítélt oda az Antifa Unrast kiadójának a Német Kiadói Díj részeként. 

Az Antifa bőkezű támogatásban részesült a német minisztériumok részéről
Az Antifa bőkezű támogatásban részesült a német minisztériumok részéről
Fotó: AFP

Az Unrast már kiadott egy brosúrát, amely részletes utasításokat tartalmaz a baloldali szélsőséges terrorizmusról, városi hadviselésről és utcai harcokról. A giesseni tüntetések során az Antifa szinte szó szerint meg is valósította ezeket a tippeket – hívja fel rá a figyelmet a Nius hírportál.

A német kormány 2019 óta az Antifa más kiadóit, a Verbrecher Verlagot és az Edition Assemblage-et is 101 000 euróval, adófizetői pénzből finanszírozza. Különböző Antifa kollektívák írnak a Verbrecher Verlagnak, és a kiadó szervezi a szélsőbaloldali berlini „Baloldali Könyvnapokat” is. Az Edition Assemblage kiadója egy olyan csoport elnöke, amely jogi segítséget nyújt a szélsőbaloldali bűnözőknek.

A „Beszéljünk a börtönről”, a „Tippek és trükkök az Antifának és az antirasszistáknak” és az „Emlékezés megszüntetése” című könyveket az Edition Assemblage, az Unrast, illetve a Verbrecher Verlag adja ki.

Az Antifa fesztiválok finanszírozása

2024-ben a zöldpárti Lisa Paus vezetésével a Szövetségi Családügyi, Idősügyi, Nőügyi és Ifjúsági Minisztérium finanszírozta a „Festival contre le racisme Bamberg” (Fesztivál a Rasszizmus Ellen Bamberg) elnevezésű rendezvényt, amelyet az Antifa „KIBA Bamberg” csoportja szervezett. Ez a szervezet rendszeresen rendez „Antifa Bárokat”. A Szövetségi Családügyi, Idősügyi, Nőügyi és Ifjúsági Minisztérium az évek során legalább 3500 euró adófizetői pénzből finanszírozta a fesztivált.

A „Demokrácia él!” finanszírozási programon keresztül a Szövetségi Családügyi Minisztérium, amelyet jelenleg a CDU-s Karin Prien vezet, támogatja a radikális baloldali Amadeu Antonio Alapítványt is, amelyet egy korábbi Stasi-informátor alapított. Az alapítvány nemcsak antifasiszta könyvkiadóknál és újságoknál dolgozó személyeket foglalkoztat, hanem közvetlenül antifasiszta tevékenységeket is finanszíroz, például a „Beherzt” (Bátor) hálózatot.

Ugyanennek a programnak a finanszírozásával a minisztérium támogatja a baloldali testvérvárosi partnerségeket is támogatja. 2023-ban és 2024-ben ezek a városok „antifasiszta túrákat” szerveztek Bernd Langerrel – az Antifa egyik fő ideológusával.

Az 1970-es években Langer és „Art and Struggle” nevű csoportja tervezte meg a ma már ismert Antifa logót a vörös-fekete zászlóval, amely a szocializmust és az anarchizmust egyaránt szimbolizálja. Langert a mozgalom vezető alakjának tartják, és megpróbálta társadalmilag elfogadhatóvá tenni azt. Jövőre könyvet ad ki az Unrast Verlagnál „Antifa USA: A mozgalomtól a ’terrorista szervezetig’” címmel.

Borítókép: Antifa zászló egy tüntetésen (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekHavas

Havas Henrik és a keservesen pergő homokszemek

Kárpáti András avatarja

A másik megalázására indított szokásos Havas-akció most már a rajtvonalnál elhasalt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.