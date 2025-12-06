Így pénzeli a német állam az Antifát

A német kormány nagylelkűen jutalmazza ezt az elkötelezettséget: idén például Wolfram Weimer kulturális államminiszter 50 000 euró adófizetői pénzt ítélt oda az Antifa Unrast kiadójának a Német Kiadói Díj részeként.
Az Unrast már kiadott egy brosúrát, amely részletes utasításokat tartalmaz a baloldali szélsőséges terrorizmusról, városi hadviselésről és utcai harcokról. A giesseni tüntetések során az Antifa szinte szó szerint meg is valósította ezeket a tippeket – hívja fel rá a figyelmet a Nius hírportál.
A német kormány 2019 óta az Antifa más kiadóit, a Verbrecher Verlagot és az Edition Assemblage-et is 101 000 euróval, adófizetői pénzből finanszírozza. Különböző Antifa kollektívák írnak a Verbrecher Verlagnak, és a kiadó szervezi a szélsőbaloldali berlini „Baloldali Könyvnapokat” is. Az Edition Assemblage kiadója egy olyan csoport elnöke, amely jogi segítséget nyújt a szélsőbaloldali bűnözőknek.
A „Beszéljünk a börtönről”, a „Tippek és trükkök az Antifának és az antirasszistáknak” és az „Emlékezés megszüntetése” című könyveket az Edition Assemblage, az Unrast, illetve a Verbrecher Verlag adja ki.
Az Antifa fesztiválok finanszírozása
2024-ben a zöldpárti Lisa Paus vezetésével a Szövetségi Családügyi, Idősügyi, Nőügyi és Ifjúsági Minisztérium finanszírozta a „Festival contre le racisme Bamberg” (Fesztivál a Rasszizmus Ellen Bamberg) elnevezésű rendezvényt, amelyet az Antifa „KIBA Bamberg” csoportja szervezett. Ez a szervezet rendszeresen rendez „Antifa Bárokat”. A Szövetségi Családügyi, Idősügyi, Nőügyi és Ifjúsági Minisztérium az évek során legalább 3500 euró adófizetői pénzből finanszírozta a fesztivált.
A „Demokrácia él!” finanszírozási programon keresztül a Szövetségi Családügyi Minisztérium, amelyet jelenleg a CDU-s Karin Prien vezet, támogatja a radikális baloldali Amadeu Antonio Alapítványt is, amelyet egy korábbi Stasi-informátor alapított. Az alapítvány nemcsak antifasiszta könyvkiadóknál és újságoknál dolgozó személyeket foglalkoztat, hanem közvetlenül antifasiszta tevékenységeket is finanszíroz, például a „Beherzt” (Bátor) hálózatot.
Ugyanennek a programnak a finanszírozásával a minisztérium támogatja a baloldali testvérvárosi partnerségeket is támogatja. 2023-ban és 2024-ben ezek a városok „antifasiszta túrákat” szerveztek Bernd Langerrel – az Antifa egyik fő ideológusával.
Az 1970-es években Langer és „Art and Struggle” nevű csoportja tervezte meg a ma már ismert Antifa logót a vörös-fekete zászlóval, amely a szocializmust és az anarchizmust egyaránt szimbolizálja. Langert a mozgalom vezető alakjának tartják, és megpróbálta társadalmilag elfogadhatóvá tenni azt. Jövőre könyvet ad ki az Unrast Verlagnál „Antifa USA: A mozgalomtól a ’terrorista szervezetig’” címmel.
Borítókép: Antifa zászló egy tüntetésen (Fotó: AFP)
