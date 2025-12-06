Így pénzeli a német állam az Antifát

A német kormány nagylelkűen jutalmazza ezt az elkötelezettséget: idén például Wolfram Weimer kulturális államminiszter 50 000 euró adófizetői pénzt ítélt oda az Antifa Unrast kiadójának a Német Kiadói Díj részeként.

Az Antifa bőkezű támogatásban részesült a német minisztériumok részéről

Fotó: AFP

Az Unrast már kiadott egy brosúrát, amely részletes utasításokat tartalmaz a baloldali szélsőséges terrorizmusról, városi hadviselésről és utcai harcokról. A giesseni tüntetések során az Antifa szinte szó szerint meg is valósította ezeket a tippeket – hívja fel rá a figyelmet a Nius hírportál.

A német kormány 2019 óta az Antifa más kiadóit, a Verbrecher Verlagot és az Edition Assemblage-et is 101 000 euróval, adófizetői pénzből finanszírozza. Különböző Antifa kollektívák írnak a Verbrecher Verlagnak, és a kiadó szervezi a szélsőbaloldali berlini „Baloldali Könyvnapokat” is. Az Edition Assemblage kiadója egy olyan csoport elnöke, amely jogi segítséget nyújt a szélsőbaloldali bűnözőknek.

BREAKING NIUS: Mit einem Preis finanziert das Bundeskanzleramt den Ratgeber "Tipps und Tricks für Antifas" mit 18.000 Euro Steuergeld. Dieses Buch richtet sich an Schüler, die Linksterroristen werden wollen und gibt Hinweise, wie man Bekennerschreiben richtig verfasst und sich… pic.twitter.com/qdNI5spc2j — Julian Reichelt (@jreichelt) October 7, 2025

A „Beszéljünk a börtönről”, a „Tippek és trükkök az Antifának és az antirasszistáknak” és az „Emlékezés megszüntetése” című könyveket az Edition Assemblage, az Unrast, illetve a Verbrecher Verlag adja ki.

Zerbrochene Scheiben, Aggression gegen „Bullen“

Solche Tipps und andere finden sich in „Tipps und Tricks für Antifas und Antiras“ (Unrast Verlag). Wolfram Weimer prämierte den Antifa-Verlag mit 50.000 Euro Steuergeld.https://t.co/0TOi0dkbrE pic.twitter.com/b6ut4PD4rH — NIUS (@niusde_) November 29, 2025

Az Antifa fesztiválok finanszírozása

2024-ben a zöldpárti Lisa Paus vezetésével a Szövetségi Családügyi, Idősügyi, Nőügyi és Ifjúsági Minisztérium finanszírozta a „Festival contre le racisme Bamberg” (Fesztivál a Rasszizmus Ellen Bamberg) elnevezésű rendezvényt, amelyet az Antifa „KIBA Bamberg” csoportja szervezett. Ez a szervezet rendszeresen rendez „Antifa Bárokat”. A Szövetségi Családügyi, Idősügyi, Nőügyi és Ifjúsági Minisztérium az évek során legalább 3500 euró adófizetői pénzből finanszírozta a fesztivált.

A „Demokrácia él!” finanszírozási programon keresztül a Szövetségi Családügyi Minisztérium, amelyet jelenleg a CDU-s Karin Prien vezet, támogatja a radikális baloldali Amadeu Antonio Alapítványt is, amelyet egy korábbi Stasi-informátor alapított. Az alapítvány nemcsak antifasiszta könyvkiadóknál és újságoknál dolgozó személyeket foglalkoztat, hanem közvetlenül antifasiszta tevékenységeket is finanszíroz, például a „Beherzt” (Bátor) hálózatot.

Ugyanennek a programnak a finanszírozásával a minisztérium támogatja a baloldali testvérvárosi partnerségeket is támogatja. 2023-ban és 2024-ben ezek a városok „antifasiszta túrákat” szerveztek Bernd Langerrel – az Antifa egyik fő ideológusával.

Az 1970-es években Langer és „Art and Struggle” nevű csoportja tervezte meg a ma már ismert Antifa logót a vörös-fekete zászlóval, amely a szocializmust és az anarchizmust egyaránt szimbolizálja. Langert a mozgalom vezető alakjának tartják, és megpróbálta társadalmilag elfogadhatóvá tenni azt. Jövőre könyvet ad ki az Unrast Verlagnál „Antifa USA: A mozgalomtól a ’terrorista szervezetig’” címmel.

Borítókép: Antifa zászló egy tüntetésen (Fotó: AFP)