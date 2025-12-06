Akik Jézust gúnyolják, kiállítást rendezhetnek, akik Allahot, az életüket kockáztatják

Az Exxpress lap podcastjában Bernhard Heinzlmaier ifjúságkutató és Christian Klar iskolaigazgató beszélgetett a témáról, a művészi szabadság korlátairól és a vallásokkal kapcsolatos kettős mércéről – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.
A Készíts magadnak képet című kiállításon
egy transznemű Madonna, egy latexszegecsekkel ellátott kereszt és egy keresztre feszített béka is látható.
Christian Klar számára egy dolog világos: „Ez nem a művészetről szól, hanem az etikai felelősségről.” Szerinte a művészek szándékosan gúnyolják a kereszténységet, miközben félelemből hallgatnak az iszlámról.
A kereszténységet azért gúnyolják, mert nincsenek következmények, amiktől félni kellene. De senki sem mer felszólalni az iszlám ellen
– tette hozzá. Heinzlmaier szerint ez a fajta hozzáállás veszélyezteti a nyugati szólásszabadságot, és úgy fogalmazott:
Akik Mohamedet karikírozzák, az életüket kockáztatják. Akik Jézust gúnyolják, azok kiállítást rendezhetnek a Künstlerhausban.
Azt is hozzátette, hogy az iszlámmal kapcsolatos félelem már régóta áthatja a médiát, a politikát, sőt még az igazságszolgáltatást is. Heinzlmaier ezt a behódoló közvélemény tünetének tekinti. Az emberek hagyják magukat megfélemlíteni, és a vallásokat veszélyességük mértéke szerint kezelik, nem pedig a demokratikus elvek szerint.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
