Az öt legjobb Jodie Foster-film – A belső ember + videó

A filmben Lee és az operatőr Matthew Libatique ismét felhasználták azt a módszert, amely Lee korábbi filmjeiben már többször bevált – egy jelenetet egyszerre két kamerával vettek fel, és mindkét színész játékát rögzítették – olvasható a mozi sajtóanyagában. Ezzel a zseniális módszerrel nagyon érdekes és izgalmas lett az egész film megjelenése.

Érdekességek

A film New Yorkban játszódik, és a város ikonikus helyszíneit is bemutatja. Az egyik kulcsfontosságú helyszín a bank, amely valójában a manhattani JPMorgan Chase & Co. egykori központja volt. A film készítői azt a feladatot kapták, hogy a bankot építészetileg hitelesen visszaállítsák 1920-as pompájába. Denzel Washington, amikor tárgyal a túszejtővel, megkérdi, hogy látta-e a Kánikulai délután című filmet. Az az alkotás is egy hasonló túszdrámáról szól, Al Pacinóval a főszerepben. Az Arthur Case (Christopher Plummer) irodájában látható kép Paul Cézanne Cards Player című műve. Néhány felvételen a pizzás dobozokon a Sal's Pizzeria felirat olvasható, a hírhedt pizzéria Spike Lee Szemet szemért című filmjéből – írja a Mafab.hu.

Összegzés

A belső ember egy nagyon érdekes és izgalmas film. Ez a mozi Spike Lee első olyan alkotása, amely egy mainstream, nagy stúdió által támogatott projekt volt. Lee stílusa és érzékenysége továbbra is érezhető a filmben, de most sikerült nagyobb közönséget is megszólítania. A film azért is különleges, mert nem csak egy egyszerű bankrablást mutat be, hanem egy rendkívül kifinomult és jól kigondolt tervet is, ahol a bűnözők nagyon okosan játszanak a hatóságokkal és a nyomozókkal. A szereplőválogatás telitalálat volt. Denzel Washington karaktere Keith Frazier, a makacs és intelligens nyomozó, aki a bűntény megoldása érdekében próbálja átlátni a bonyolult helyzetet.

Clive Owen Dalton Russellt, a bankrablót alakítja, aki titokzatos és ravasz figura, sok-sok lépéssel a nyomozók előtt jár. Jodie Foster pedig zseniálisan hozza Madeline White-ot, a titokzatos ügyvédet, akinek a szerepe és célja is rejtélyes a filmben. A belső ember egy összetett, jól felépített film, amely a thriller műfajának izgalmai mellett karakterfejlődést és társadalmi kérdéseket is feszeget. Nagyszerű szórakozást nyújt ez a mozi, könnyed szórakozás, de ugyanakkor rendkívül elgondolkodtató a világunkkal, társadalmunkkal kapcsolatban.

Idővonal: A belső ember című filmet 2006-ban mutatták be, abban az évben, amikor Németországban a Reichenhall jégcsarnok teteje az erős hóesés következtében beszakadt, a tragédia 15 halálos áldozatot követelt, Teherán bejelentette, hogy elfogadja a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (International Atomic Energy Agency – IAEA) felügyeletét, amennyiben Irán atomprogramjának ügye visszakerül az ENSZ Biztonsági Tanácsától a bécsi székhelyű szervezethez, a szlovák légierő AN–24 típusú repülőgépe – koszovói békemisszióból hazatérő katonákkal – becsapódott a Borsó-hegy gerincébe, Hejce község külterületén pilótahiba miatt, Gyurcsány Ferenc elmondta az őszödi beszéd néven elhíresült monológját az MSZP-frakció zárt balatonőszödi ülésén, aminek nyilvánosságra kerülése után az emberek az utcára vonultak, a lemondását követelve. Önkormányzati választásokat tartottak Magyarországon, a Fidesz elsöprő győzelmet aratott az ország nagy részén, alig maradt MSZP által vezetett város, és hosszan tartó betegség után elhunyt a futballtörténet egyik legnagyobb alakja, Puskás Ferenc, a Budapest Honvéd és a Real Madrid labdarúgója. (Wikipédia)

A Jodie Foster filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten a negyedik helyezést elért mozival érkezünk.

Borítókép: Keith Frazier nyomozó (Denzel Washington) és a titokzatos ügyvédnő, Madeline White (Jodie Foster) (Fotó: HBO)