Az öt legjobb Kevin Costner-film – Több mint testőr + videó

A krimivonal nem annyira erős, de nagyon illeszkedik a történetvezetésbe. A film csúcspontja mégis a díjátadó gála, ahol felgyorsulnak az események és az izgalom is a tetőpontra jut, annak ellenére, hogy a romantikus vonal sokkal erőteljesebb a filmben. Összességében nagyon jól tud együtt működni a két aspektus, hiszen számos ponton kapcsolódik egymással.

A film zenéje

A film zenéje hatalmas siker lett. Két betétdala is Oscar-díjat kapott. A film producerei rávették, hogy a készülőfélben levő album dalaiból énekeljen néhányat a filmben. Videóklip is készült a filmbeli koncert helyszínén. A Több mint testőr filmzene albuma lett minden idők legkelendőbb filmzenealbuma. Az USA-ban gyémántlemez lett, több mint 17 millió példányban kelt el. Világszerte, 42 millió példányban kelt el.

Ezen túlmenően, Houston az I Will Always Love You című kislemeze 12 millió eladási példányszámot ért el. A filmzenealbumról öt kislemez is készült, ezek: I Will Always Love You, I'm Every Woman, Queen of the Night, és két Oscar-díjas dal az I Have Nothing és a Run to You – olvashatók az adatok a Wikipédia szócikkében.

Érdekességek

A film mindkét főszereplője, Whitney Houston és Kevin Costner is jelölve volt az MTV Movie Award legjobb női és férfi főszereplőinek járó díjára. Whitney Houston forgatás közben elvetélt és néhány hétig nem tudott dolgozni. Kevin Costner a karakterét Steve McQueenre alapozta, olyannyira, hogy McQueen legendás frizuráját is felvette a filmben. Rachel és Frank megnézik az 1961-es A testőr című Kurosawa-filmet, amelynek angol címe, The Bodyguard ugyanaz, mint ezé a fimé. A Rachel Marront alakító énekesnőnek, Whitney Houstonnak ez volt az első mozis főszerepe. Rachel villájaként a filmben ugyanazt a helyszínt használták, mint ahol A keresztapa hírhedt lófejes jelenete is játszódik. A whisky neve, amit a filmben isznak Springbank – a skóciai Campbeltownból származik, ahol a rendező a forgatás előtt nyaralt – olvasható a Mafab.hu és a Port.hu cikkeiben.

Összegzés

A Több mint testőr egy klasszikus krimielemekkel átszőtt, nagyszerűen megkomponált romantikus film. A zseniális forgatókönyvnek és a korábban említett nagyszerű színészválogatásnak köszönhető, hogy ez a mozi mára klasszikus lett. A romantikus, szerelmes filmek kedvelőinél előkelő helyen szerepel ez a mozi, együtt emlegetve a legnagyobb sírós, papírzsebkendő-fogyasztós alkotásokkal, annak ellenére, hogy Mick Jackson filmje nem egy klasszikus szerelmi történet. Houston és Costner is nagyszerűen hozza a szerepét. Igaz, az énekenőnek tulajdonképpen saját magát kellett alakítania, és Costnernek sem kellett élete alakítását nyújtania, mégis együtt az egész – kiegészülve a nagyszerű zenével – olyan harmonikus, megbonthatatlan egészet alkot, hogy a nézőben a film végére olyan érzés alakul ki, hogy részévé vált a történetnek és szeretné, ha folytatása lenne a sztorinak. Nem véletlen, hogy mind a mai napig számtalanszor vetítik a tévécsatornák, mert ez a mozi még most is, huszonegy évvel a bemutatása után is nagyszerű élmény. Többszöri újranézés után is izgalmas, és bár természetesen tudjuk a befejezést, mégis várjuk, hogy Frank Farmer és Rachel Marron boldogan éljen együtt a filmben szereplő hófödte erdőben található mesebeli faházban, a szikrázó tó partján. Ezért az érzésért érdemes megnézni a Több mint testőrt és ezért lett második a sorozatunkban.

Idővonal: A Több mint testőr című filmet 1992-ben mutatták be, abban az évben, amikor az egyiptomi Butrosz Butrosz-Gálit választották meg az ENSZ főtitkárává a nyugállományba vonuló Javier Pérez de Cuéllar helyett. II. János Pál pápa bocsánatot kért Galilei meghurcolásáért, és posztumusz mentesítette a tudóst a vádak alól; a csehszlovák parlament úgy döntött, hogy 1993. január 1-jével az ország szétválik Csehországra és Szlovákiára; Jugoszlávia tagállamai Szerbia kivételével megszavazták függetlenségüket, ezzel megkezdődött a délszláv háború; az USA elismerte Szlovéniát, Horvátországot és Bosznia-Hercegovinát; a boszniai szerbek bejelentették – a már 1991 szeptembere óta több helyütt létrehozott „szerb autonóm körzeteket” egyesítő – „Boszniai Szerb Köztársaság” megalakulását; az Atomtervező Csoport ülést tart a skóciai Gleneagles-ben. A részt vevő védelmi miniszterek megvitatták, hogy a békefenntartó tevékenységben való részvétel milyen hatással van a közös védelem tervezésére; a kanadai kormány közölte döntését a NATO-val, miszerint 1994-ig 1100 fővel csökkenti az Európában állomásozó csapatainak létszámát, ugyanakkor megerősíti, hogy továbbra is teljesíti más kötelezettségeit a NATO-ban és az integrált katonai szervezetben; Dél-Erdélyben pedig a Hunyad megyei Vaskapu-hágóban románok munkagéppel ledöntötték Hunyadi János 1442. szeptember 6-án kivívott zajkányi győzelmének utolsó, 1896-ban állított emlékművét. (Wikipédia)

A Kevin Costner filmjeit bemutató sorozatunkban jövő héten már a győztes mozival érkezünk.

Borítókép: Frank Farmer (Kevin Costner) a testőr és Rachel Marron (Whitney Houston) az ünnepelt popsztár (Fotó: InterCom)