Az öt legjobb Kevin Costner-film – Fegyvertársak + videó

Costner hamar eljutott pályája csúcsára: a Whitney Houston mellet testőrként szolgáló Több, mint testőr, a Robin Hood, a tolvajok fejedelme és Oliver Stone JFK – A nyitott dosszié című filmje egyaránt hatalmas sikert hozott. Súlyos kudarcok is övezték a pályafutását. A Waterworld és a A jövő hírnöke hírhedt anyagi és szakmai csődnek minősültek Hollywoodban. Sokszor került a bulvároldalakra is. Kétszer nősült, hét gyerek édesapja. 2012-ben mutatták be a History Channel három részből álló minisorozatát, A Hatfield-McCoy viszályt, amelyben ő is feltűnik. A sorozat rekordot döntött, ugyanis majdnem 14 milliós nézettséget ért el. Egy valóban megtörtént amerikai történetet mesél el, egy legendás családi viszályt mutat be. A szerepért Costner Emmy-díjban részesült. Érdemes még megemlíteni a hazánkban a Showtime streaming szolgáltató műsorkínálatában szereplő Yellowstone sorozatot, amelyben Costner játssza John Duttont, a Montana ranch családfőjét, az Egyesült Államok legnagyobb birtokának tulajdonosát. A Yellowstone Dutton harcát meséli el, aki a földje megvédéséért, valamint családja egységének megőrzéséért harcol. Mint azt a bevezetőben olvashatták, a zene világában is sikereket ért el, bandájával, a Kevin Costner & Modern West nevű zenekarral tradicionális country-rockot játszanak.

Kevin Costner és együttese egy 2014-es barcelonai fesztiválon (Fotó: AFP/Quique Garcia)

Ez is jól mutatja Costner vonzódását a western világához. Most induló minisorozatunkban is egy klasszikus westernfilmmel kezdünk, az ötödik helyet a toplistánkon a Fegyvertársak (Open Range) című mozi szerezte meg.

5. Fegyvertársak (2003)

A mozit maga Kevin Costner készítette. Ez a harmadik filmje, amelyet rendezőként is jegyez. A forgatókönyvet Craig Storper írta Lauran Paine The Open Range Men című regénye alapján. Szenzációs színészi gárdával. A főszereplők Robert Duvall, Kevin Costner, Annette Bening, Michael Gambon, Michael Jeter, Diego Luna, James Russo, Abraham Benrubi, Dean McDermott és Kim Coates voltak. A film egy klasszikus western, annak minden elemével. Az Egyesült Államokban akartak maradni az alkotók, mert Costner a montanai hegyekbe képzelte el a történetet, ezt nem sikerült megvalósítani számos dolog miatt, de az is közrejátszott, hogy már nem állnak rendelkezésre a régi, híres hollywoodi westerndíszletek sem. Ezért úgy határoztak, hogy Kanadában forgatnak. Több hónap után sikerült rátalálni a megfelelő helyszínekre. Az egyik legfontosabb talán a képzeletbeli Harmonville városa volt, amelyre Calgarytól nyugatra, a Stoney Nakoda First Nations rezervátumban bukkantak – olvasható a film sajtóanyagában.

Fotó: UIP-Duna Film

A történet

A vadnyugaton játszódó filmben megvan a klasszikus western minden eleme. Az amerikai történelem sajátos időszakát mutatja meg, annak a kornak a végét, amikor még voltak senkihez sem tartozó, szabad földek. Sajátos kultúrája alakult ki az olyan cowboyoknak, akik a marháikat terelve vándoroltak, és a földből éltek, akárcsak a filmbeli Charley, Boss, Mose és Button. A négy főszereplőnek azért kell összefognia, mert harcolniuk kell egy könyörtelen földbirtokos igazságtalanságai ellen. Miközben ezek a bátor férfiak a döntő ütközetre készülnek, szembe kell nézniük saját démonaikkal is.

Érdekességek

A mozi nagyszerű bevételt könyvelhetett el, sikeres volt, 68,3 millió dollár folyt be a jegypénztárakba. Mielőtt a városjelenetek forgatása egyáltalán elkezdődhetett, két kilométeres földutat kellett építeni a rezervátumon keresztül. Ám alighogy ezzel az akadállyal megbirkóztak, beköszöntött a tavasz. Az utat elárasztotta az elolvadt hó, és sokan azon tanakodtak, vajon hogyan fognak rajta közlekedni a járművek. A teherautók végül átjutottak, és elkezdődhetett Harmonville megalkotása. A helyszíni építkezés kilenc hetet vett igénybe, ezt négyhetes intenzív kutatómunka és tervezés előzte meg Los Angelesben. Gae Buckey látványtervező és csapata történelmi könyvekből és korabeli fényképek alapján igyekezett rekonstruálni a kort.