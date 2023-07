Az öt legjobb Robert De Niro-film – Nagymenők + videó

Idővonal: A Nagymenők című filmet 1990-ben mutatták be, abban az évben, amikor hivatalosan is befejeződött a berlini fal bontása, az NDK koalíciós kormánya támogatta az NSZK-val való egyesülést és azt, hogy az egyesült ország a NATO tagja legyen; Berlinben, a Reichstag épületében megtartották a 144 keletnémet képviselő csatlakozásával 663 tagúvá bővült Szövetségi Gyűlés (Bundestag) háború utáni első ülését; a NATO védelmi miniszterek és az Atomtervező Csoport Kananaskisban tartott ülésén megtárgyalta az európai politikai választások hatását a NATO biztonságpolitikájára; Margaret Thatcher lemondott a brit miniszterelnöki posztról; Németország nyerte az olaszországi labdarúgó-világbajnokságot, és természetesen, ami számunkra a legfontosabb, ez év tavaszán tartották meg hazánkban az első szabad választásokat. Magyarországon 1991. július 12-e volt a film bemutatója, abban az évben, amelynek június 19-i napján az utolsó szovjet katona is elhagyta hazánk területét, és szintén ebben az évben szűnt meg véglegesen a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testülete is. (Wikipédia)