Az öt legjobb Robert De Niro-film – Taxisofőr + videó

A Robert De Niro filmjeit bemutató sorozatunkban elérkeztünk a második helyezett mozihoz. Elevenítsük fel, hogy a színészzseni mely filmjei kerültek fel eddig a toplistánkra. Az ötödik helyet Alan Parker misztikus filmremeke, az Angyalszív (Angel Heart) szerezte meg, a negyedik pozíciót pedig a két nagyágyút, Al Pacinót és Robert De Nirót egyszerre a filmvászonra varázsoló Szemtől szemben (Heat) című mozi érdemelte ki. A bronzérmes film pedig A rettegés foka (Cape Fear) című film lett. Az ezüstérmes alkotás pedig az 1976-os kultikus mozi a Taxisofőr (Taxi Driver) szerezte meg.

2. Taxisofőr (1976)

A filmet, mint oly sok Robert De Niro-mozi esetében, ezúttal is Martin Scorsese rendezte, aki számos remekművet készített, mint például az Aljas utcák (Mean Streets, 1973), az Alice már nem lakik itt (Alice Doesn’t Live Here Anymore, 1974), a New York, New York (1977), Az utolsó valcer (The Last Waltz, 1978), a Dühöngő bika (Raging Bull, 1980), A komédia királya (The King of Comedy, 1982), A pénz színe (The Color of Money, 1986), a Krisztus utolsó megkísértése (The Last Temptation of Christ, 1988), a Nagymenők (GoodFellas, 1990), Az ártatlanság kora (The Age of Innocence, 1993),a Casino (1995), A rettegés foka (Cape Fear, 1991), a New York bandái (Gangs of New York, 2002), A tégla (The Departed, 2006), a Viharsziget (Shutter Island, 2010), A Wall Street farkasa (The Wolf of Wall Street, 2013) vagy éppen Az ír (The Irishman) 2019-ből. Martin Scorsese alkotása Paul Schrader forgatókönyvéből készült. Aki olyan nagyszerű mozikhoz írt scripteket, mint a Megszállottság (Obsession, 1976), a Dühöngő bika (Raging Bull, 1980), az Amerikai dzsigoló (American Gigolo, 1980), a Párducemberek (Cat People, 1982), A Moszkitó-part (The Mosquito Coast, 1986), a Krisztus utolsó megkísértése ( The Last Temptation of Christ, 1988) vagy éppen a Minden gyanú felett (City Hall, 1996). Érdemes megemlíteni a film operatőrét, Michael Chapmant, aki a nyomasztó New York-i képeivel egyedülálló és felejthetetlen hangulatot teremtett a mozinak.

A Taxisofőr egyik kevésbé ismert plakátja Forrás: Warner Home Video

A film véres háttere

A cselekmény eredetileg Los Angelesben játszódott volna, de végül azért került át New Yorkba, mert ott sokkal jellegzetesebbek a taxik. A történet alapjául részben egy 1972-es merénylet szolgált, melyet a demokrata elnökjelölt, George Wallace ellen kísérelt meg Arthur Bremer, akiről a Taxisofőr főszereplőjét, Travis Bickle-t mintázták. 1981-ben viszont az akkori amerikai elnök, Ronald Reagan ellen kíséreltek meg merényletet. A merénylő, John Hinckley Jr. azt állította, hogy a Taxisofőr inspirálta tette elkövetésére, amivel elmondása szerint imponálni szeretett volna a női főszereplőnek, Jodie Fosternek. A merénylő J. D. Salinger 1951-es Zabhegyező című könyvét nevezte meg kedvenceként ugyanúgy, mint a John Lennont lelövő Mark Chapman.

A történet

Travis Bickle (Robert De Niro), a Vietnámot megjárt veterán éjszakai taxisként dolgozik, akit napközben álmatlanság gyötör, éjszaka pedig elmerül az éjszakai New York sötét bugyraiban, furábbnál furább embereket fuvarozva. De egyre jobban elhatalmasodik rajta a vágy, hogy a New York-i utcákról eltakarítsa a mocskot. Normális életet szeretne élni, egy szép politikai aktivista lánnyal (Cybill Shepherd) próbálkozik kapcsolatot felépíteni, de kudarcba fullad a próbálkozás. Közben egy kiskorú prostituáltat, Irist (Jodie Foster) jó útra szeretné téríteni, de egyre jobban elhatalmasodik rajta az összeomlás. Egy napon lenyírja a haját és elindul leszámolni mindennel, ami rossz. A film véres lezárása rendkívül jól megkomponált, de a szükségszerű feloldozást nem hozza el, annak ellenére sem, hogy Irist sikerül megmenteni. Travis ismét visszaül a taxijába és rója tovább New York mocskos utcáit.