Az öt legjobb Robert De Niro-film – Angyalszív + videó

Ezen kívül azonban még olyan jelentős alkotásokban szerepelt, mint az Ébredések (Awakenings, 1990), Cape Fear – A rettegés foka (1992) című remake, a Frankenstein (1994), a Casino (1995), Szemtől szemben (1995), a Sylvester Stallone filmjeit bemutató sorozatunkban tárgyalt Copland (1997) és a Ronin (1998). A kétezres években már inkább könnyedebb, gyengébb filmekben szerepelt, említést érdemel a Férfibecsület (Men of Honor, 2000), az Apádra ütök (Meet the Parents, 2000) és a Törvény gyilkosa (Righteous Kill, 2008). A gyengécske filmek közül azonban kiemelkedik a zseniális, szintén Scorsesevel 2019-ben készített Az Ír (The Irishman) című rendhagyó módon a Netflix számára készített monumentális alkotás. 1988-ban Tribeca Productions néven saját filmvállalatot hozott létre, amely számos film elkészítését tette lehetővé, melyekben De Niro producerként, rendezőként és színészként is közreműködött. Robert De Niro egy ikon a színészek között. Egy valódi életművel rendelkezik, így bizony feladta a leckét, hogy mely filmjei kerüljenek fel az ötös toplistánkra. Ezért igyekeztünk úgy válogatni, hogy minél színesebb palettán mutassuk be De Niro páratlan pályafutását. Ennek az elképzelésnek a jegyében az ötödik helyet szerzett alkotásnak az Angyalszív (Angel Heart) című filmet választottuk.

5. Angyalszív (1987)

A misztikus, sötét hangulatú thrillert Alan Parker rendezte, aki olyan jelentős filmeket jegyez, mint a Bugsy Malone (1976), az Éjféli expressz (Midnight Express ,1978), a Hírnév (Fame, 1980), a Pink Floyd: A fal (Pink Floyd The Wall, 1982), a Madárka (Birdy, 1984), a Lángoló Mississippi (Mississippi Burning, 1988), a Promenád a gyönyörbe (The Road to Wellville, 1994), vagy éppen az Evita (1996). A film William Hjortsberg Falling Angel című, 1978-ban megjelent regénye alapján készült. A mozi producerei között megtalálhatjuk Andy Vajnát is.

Az Angyalszív eleinte nem találta meg az utat a nézők szívéhez, de az évek során igazi kultuszfilm lett belőle. Ezt az elismerést leginkább a misztikus, nyomasztó hangulat és a nagyszerű színészi játék hozta meg Parker filmjének. A történet valóban misztikus, az első pillanattól, az első képkockától kezdve érezhető, hogy nem egyszerű, tucat thrillerrel van dolgunk. Az 1950-es évek első felében játszódik a történet. Harry Angel (Mickey Rourke) magándetektívet egy titokzatos ügyfél, Mr. Louis Cyphre (Robert De Niro) azzal bízza meg, hogy kutassa fel az 1943-ban eltűnt egykori slágerénekest, Johnny Favorite-et. Mr. Cyphre szerint ő és Johnny valaha régen egy szerződést kötöttek, melynek záradéka az énekes halálakor lép érvénybe, ezért tudni szeretné, hogy mi van Favorite-tel. Angel el is kezd nyomozni, de nagyon furcsa, sötét dolgok kísérik az útját. Sorra halnak meg az emberek, akikkel kapcsolatba kerül. Okkultista, vudu szertartások, rituális gyilkosságok, végig pattanásig feszült hangulat és pazar színészi játék kiséri végig a filmet. Érzi, tudja a néző, hogy valami nagy titok húzódik meg a misztikus, sötét események hátterében és ezért tudja a mozi a figyelmet az első perctől az utolsóig megtartani. Mickey Rourke pályafutása csúcsán volt ekkor, szinte minden jól állt neki, ez a flegma, cinikus, de ugyanakkor nagyon emberi szerep is. A beszédes nevű Louis Cyphre szerepében Robert De Niro parádézik. Rémisztő, félelmetes, ahogy az illik is Luciferhez. Mindig izgalmas, ha egy színész a gonoszt testesíti meg, főként ha magát az ördögöt kell életre kelteni a vásznon. Robert De Nironak ez káprázatosan sikerült, ugyanúgy, mint Al Pacinonak az Ördög ügyvédjében.